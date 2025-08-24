Đảo Trí Nguyên có gì hấp dẫn khiến du khách xiêu lòng ngay lần đầu đến?

Đảo Trí Nguyên (Hòn Miễu) ở Nha Trang nổi bật với làng chài bình dị, biển xanh trong và hải sản tươi sống, mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách.

Chỉ cách đất liền khoảng 1 km, đảo Trí Nguyên hay còn gọi là Hòn Miễu là điểm đến gần gũi nhưng đầy sức hút giữa vịnh Nha Trang. Từ cảng Cầu Đá, du khách chỉ mất 15 – 20 phút đi tàu dân sinh là đặt chân lên hòn đảo nổi tiếng nhờ vẻ đẹp biển đảo, nhịp sống làng chài bình dị và những công trình du lịch độc đáo.

Làng chài Trí Nguyên "điểm dừng chân dễ đi, khó quên" khiến du khách mê mẩn. Ảnh luhanhvietnam

Điều khiến nhiều du khách mê mẩn khi lần đầu đến Trí Nguyên chính là khung cảnh làng chài mộc mạc. Những ngôi nhà nhỏ nép mình bên bờ biển, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ, cùng hình ảnh thuyền thúng, thuyền gỗ neo đậu, tạo nên bức tranh thanh bình về cuộc sống miền biển.

Giữa nhịp sống hiện đại, đảo như một nơi dừng chân tách biệt, đưa du khách trở về với nhịp sống chậm rãi, giản dị.

Ảnh Minh Tâm

Trải nghiệm ẩm thực trên đảo cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua. Dọc bờ biển là những bè nuôi hải sản – “nhà hàng nổi” đặc biệt, nơi du khách có thể chọn tôm hùm, cá mú, mực hay ốc hương tươi rói và nhờ chế biến ngay tại chỗ.

Hương vị biển cả đậm đà trong từng món ăn, kết hợp không gian thoáng đãng và tiếng sóng, mang đến trải nghiệm khó quên.

Thủy cung Trí Nguyên. Ảnh VinWonder

Biểu tượng độc đáo của Trí Nguyên là Hồ cá Trí Nguyên, còn gọi là Thủy cung Trí Nguyên, được xây dựng từ những năm 1970. Công trình có hình dáng một con tàu gỗ khổng lồ mắc cạn trên bãi đá, vừa kỳ bí vừa gợi sự tò mò.

Bước vào bên trong, du khách như lạc vào một “thủy cung thu nhỏ” với hàng trăm loài sinh vật biển đủ sắc màu, từ cá, rùa, san hô cho tới nhiều loài thủy sinh quý hiếm. Khu vực còn có dịch vụ lặn biển và nuôi trồng thủy sản, đáp ứng nhu cầu khám phá đại dương của cả người lớn và trẻ nhỏ.

Ảnh luhanhvietnam

Ngoài thủy cung, Hòn Miễu còn sở hữu những bãi tắm trong xanh, bờ cát mịn, sóng hiền hòa, an toàn cho trẻ em. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình muốn thư giãn, nghỉ ngơi giữa biển trời bao la, hay đơn giản là tận hưởng một ngày nắng, gió và mùi biển trong lành.

Thưởng thức hải sản tươi ngon tại làng chài. Ảnh dulich

Với ưu thế di chuyển nhanh chóng, chi phí hợp lý và trải nghiệm phong phú, đảo Trí Nguyên ngày càng trở thành điểm đến “dễ đi – khó quên” trong hành trình khám phá Nha Trang. Giữa nhịp sống hiện đại của thành phố biển, Hòn Miễu vẫn giữ nguyên vẻ dung dị, bình yên, là nơi du khách có thể vừa thư giãn, vừa trải nghiệm văn hóa và ẩm thực đặc sắc của miền biển.