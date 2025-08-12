2.222 nhà thuốc kết nối triệu trái tim, vì một Việt Nam khỏe mạnh

Sau gần thập kỷ không ngừng nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng, đầu tháng 7/2025, hệ thống nhà thuốc Long Châu chính thức cán mốc 2.222 nhà thuốc phủ khắp toàn quốc.

Đây không chỉ là dấu mốc phát triển quy mô, mà còn là minh chứng cho cam kết đồng hành, lắng nghe và phục vụ triệu người dân trên hành trình tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng – minh bạch – an toàn.

Cột mốc 2.222 nhà thuốc Long Châu không chỉ đơn thuần là con số, mà là kết quả của một hành trình bền bỉ theo đuổi sứ mệnh “tận tâm phục vụ, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, tiên phong trong việc lành mạnh hóa thị trường dược, đồng thời góp phần bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận thuốc chất lượng cho người dân mọi vùng miền.

Trong suốt chặng đường ấy, hàng triệu gia đình Việt đã tin tưởng lựa chọn Long Châu như một điểm tựa chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy. Đây không chỉ là nơi trao thuốc đến tay từng khách hàng, mà còn là nền tảng chăm sóc sức khỏe hiện đại, công bằng, ứng dụng công nghệ để tư vấn khách sử dụng thuốc đúng nhằm hỗ trợ điều trị, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nhà thuốc Long Châu chính thức cán mốc 2.222 nhà thuốc.

Hệ thống trải dài khắp các tỉnh thành giúp người dân dễ dàng tiếp cận thuốc, thuốc kê đơn từ bệnh viện và thực phẩm chức năng chính hãng với mức giá hợp lý ngay tại địa phương. Mạng lưới này không chỉ đảm bảo sự đồng nhất về chất lượng trên toàn quốc, mà còn hỗ trợ người bệnh, người yếu thế, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị.

Nhờ sự đồng bộ trong quy trình và minh bạch xuất xứ sản phẩm, Long Châu đã góp phần củng cố niềm tin, duy trì quá trình điều trị liên tục và từng bước xóa bỏ khoảng cách y tế, để mọi người dân Việt Nam – dù ở thành thị hay nông thôn đều có quyền được tiếp cận thuốc chữa bệnh và những tiến bộ y học bình đẳng như nhau.

Nhà thuốc Long Châu bền bỉ theo đuổi sứ mệnh “tận tâm phục vụ, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

Dựa trên năng lực cốt lõi và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, Long Châu đã hợp tác cùng các đối tác chiến lược toàn cầu như Takeda, GSK, AstraZeneca, Sanofi, Boehringer Ingelheim, Zuellig Pharma, MediUSA, AND, OMRON, Japanwell, Stella, Boston, Abbott, Merck... để chung tay mang các tiến bộ y học và giải pháp điều trị mới đến gần hơn với người dân Việt Nam, giúp người bệnh thụ hưởng dịch vụ, sản phẩm tiên tiến và bình đẳng như tại các nước phát triển.

Nhà thuốc Long Châu chào mừng cột mốc 2.222 nhà thuốc trên chợ nổi Cái Răng – Cần Thơ.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng hợp lực với các nhà sản xuất trong nước đạt chuẩn GMP-WHO, nhằm tăng cường chuỗi cung ứng thuốc chất lượng cao. Đáng chú ý, vừa qua, hệ thống nhà thuốc Long Châu cùng Viện Công nghệ tiên tiến thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam đã ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ dược liệu tiên tiến phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Nối dài cam kết xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chuẩn mực, an toàn, chuỗi nhà thuốc tiếp tục chủ động tiên phong hợp tác chiến lược cùng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) - đơn vị kiểm nghiệm tuyến cao nhất của ngành y tế nhằm “kiểm tra kép”, đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất trên toàn hệ thống.

Áo dài tím truyền thống nổi bật tại Đại Nội Huế hưởng ứng chiến dịch 2.222 nhà thuốc Long Châu.

Đại diện hệ thống Long Châu cho biết: “Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe là quyền cơ bản của mọi người dân, không phân biệt vùng miền hay điều kiện sống. Mỗi nhà thuốc Long Châu mở ra là một cánh tay nối dài của ngành y tế, góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại và công bằng, trên hành trình vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.”

Hướng đến tương lai, Long Châu tiếp tục hành trình vì sức khỏe với một cam kết bền vững: đưa dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và đáng tin cậy đến gần hơn với từng người dân Việt Nam. Mỗi nhà thuốc là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn diện, nơi người dân có thể an tâm nhận tư vấn chuyên môn, thuốc chính hãng và dịch vụ giao thuốc tận nhà miễn phí qua nền tảng công nghệ hiện đại.

Song song đó, Long Châu không ngừng lan tỏa giá trị nhân văn qua các chương trình đồng hành vì cộng đồng miễn phí như đo huyết áp – đường huyết, tư vấn tiêm chủng, khám sàng lọc bệnh lý phổ biến… thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm tận tâm, đặt sức khỏe người dân làm trọng tâm mọi hoạt động.