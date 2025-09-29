2 giờ vượt biển dữ kịp thời cứu sống bệnh nhân viêm phúc mạc do ruột thừa

Ngày 28/9/2025, Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp viêm phúc mạc nghi do viêm ruột thừa, trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Bệnh nhân là anh Lương Thành N. (31 tuổi, trú tại thôn Thái Hòa, Đặc khu Vân Đồn). Trước đó, anh xuất hiện đau bụng quanh rốn kéo dài 3 ngày, kèm sốt nhẹ và tiêu chảy. Sáng 28/9, sau khi được khám tại Phòng khám Đa khoa Quan Lạn, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa và chuyển gấp về Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn để điều trị.

Khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền - Ảnh CDC Quảng Ninh cung cấp

Ngay khi nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Vũ Đức Hưởng, Chủ tịch UBND Đặc khu Vân Đồn, Trung tâm Y tế đã khẩn trương phối hợp cùng lực lượng Biên phòng triển khai phương án cấp cứu khẩn cấp.

Đồn Biên phòng Ngọc Vừng nhanh chóng điều động xuồng máy cùng cán bộ, chiến sĩ, do Trung tá Hoàng Trung Kiên – Phó Đồn trưởng phụ trách trực tiếp chỉ huy, cơ động ra đảo Quan Lạn vận chuyển bệnh nhân trong điều kiện mưa bão, sóng to, gió lớn.

Sau gần 2 giờ vượt biển dữ, bệnh nhân được vận chuyển an toàn vào Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn. Tại đây, dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Giám đốc Trung tâm, đội ngũ y bác sĩ đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc men và nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân.

2 giờ vượt qua bão dữ - Ảnh BVCC

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có hội chứng nhiễm trùng nặng, bạch cầu tăng cao, CRP 153,3 mg/L; siêu âm ổ bụng phát hiện ruột thừa giãn to, có sỏi phân và dịch quanh ruột thừa – dấu hiệu điển hình của viêm phúc mạc do viêm ruột thừa.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, kíp phẫu thuật đã tiến hành chuyển bệnh nhân lên phòng mổ, chuẩn bị mổ nội soi cắt ruột thừa để xử lý ổ viêm và làm sạch ổ bụng.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng Biên phòng và ngành Y tế, ca phẫu thuật được tiến hành kịp thời, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC