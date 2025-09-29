Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

2 giờ vượt biển dữ kịp thời cứu sống bệnh nhân viêm phúc mạc do ruột thừa

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng Biên phòng và ngành Y tế, ca phẫu thuật được tiến hành kịp thời, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Thúy Nga

Ngày 28/9/2025, Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp viêm phúc mạc nghi do viêm ruột thừa, trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi.

Bệnh nhân là anh Lương Thành N. (31 tuổi, trú tại thôn Thái Hòa, Đặc khu Vân Đồn). Trước đó, anh xuất hiện đau bụng quanh rốn kéo dài 3 ngày, kèm sốt nhẹ và tiêu chảy. Sáng 28/9, sau khi được khám tại Phòng khám Đa khoa Quan Lạn, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa và chuyển gấp về Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn để điều trị.

vuot-bao-3.jpg
Khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền - Ảnh CDC Quảng Ninh cung cấp

Ngay khi nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Vũ Đức Hưởng, Chủ tịch UBND Đặc khu Vân Đồn, Trung tâm Y tế đã khẩn trương phối hợp cùng lực lượng Biên phòng triển khai phương án cấp cứu khẩn cấp.

Đồn Biên phòng Ngọc Vừng nhanh chóng điều động xuồng máy cùng cán bộ, chiến sĩ, do Trung tá Hoàng Trung Kiên – Phó Đồn trưởng phụ trách trực tiếp chỉ huy, cơ động ra đảo Quan Lạn vận chuyển bệnh nhân trong điều kiện mưa bão, sóng to, gió lớn.

Sau gần 2 giờ vượt biển dữ, bệnh nhân được vận chuyển an toàn vào Trung tâm Y tế Đặc khu Vân Đồn. Tại đây, dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Giám đốc Trung tâm, đội ngũ y bác sĩ đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thuốc men và nhân lực, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhân.

vuot-bao-5.jpg
2 giờ vượt qua bão dữ - Ảnh BVCC

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có hội chứng nhiễm trùng nặng, bạch cầu tăng cao, CRP 153,3 mg/L; siêu âm ổ bụng phát hiện ruột thừa giãn to, có sỏi phân và dịch quanh ruột thừa – dấu hiệu điển hình của viêm phúc mạc do viêm ruột thừa.

viem-ruot-thuua.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, kíp phẫu thuật đã tiến hành chuyển bệnh nhân lên phòng mổ, chuẩn bị mổ nội soi cắt ruột thừa để xử lý ổ viêm và làm sạch ổ bụng.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng Biên phòng và ngành Y tế, ca phẫu thuật được tiến hành kịp thời, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

bao-viem-ruot.jpg
Cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trường hợp này một lần nữa khẳng định, trong mọi hoàn cảnh, dù thiên tai khắc nghiệt, sự khẩn trương, đồng bộ và tinh thần tận tụy của các lực lượng đã góp phần bảo vệ tính mạng nhân dân.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và năng lực ứng phó khẩn cấp của ngành Y tế Vân Đồn trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng nơi tuyến đầu biển đảo.

#vượt bão cứu người #viêm phúc mạc do ruột thừa #phẫu thuật cấp cứu biển đảo #ứng phó thiên tai y tế #vận chuyển bệnh nhân đảo #cấp cứu khẩn cấp Vân Đồn

Bài liên quan

Sống Khỏe

Sản phụ 20 tuổi mang thai lần 4 phải cắt tử cung vì viêm phúc mạc ruột thừa

Trong tình huống sản khoa phức tạp này, quyết định nhanh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa là yếu tố sống còn.

Một ca sản khoa ít gặp và phức tạp vừa được xử trí thành công nhờ sự phối hợp khẩn cấp giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

Bệnh nhân là sản phụ người Mông, 20 tuổi, mang thai lần 4, có tiền sử 3 lần mổ lấy thai, thai 36 tuần. Nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sản phụ trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao, bụng co cứng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ổ mủ tử cung khổng lồ suýt cướp đi mạng sống người phụ nữ Campuchia

Sau một ca áp xe tử cung, bà I.Y phải chấp nhận cắt tử cung toàn phần để tránh nguy cơ nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng.

Dù ở bất kỳ độ tuổi nào, sức khỏe phụ khoa vẫn cần được quan tâm. Các bệnh lý phụ khoa, dù hiếm, vẫn có thể xảy ra ở phụ nữ sau mãn kinh.

Cơn đau bụng bí ẩn dẫn tới phát hiện “ổ mủ tử cung” khổng lồ

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xương cá đâm thủng, tạo mủ cả tháng trong dạ dày bệnh nhân 56 tuổi

Khi ăn cá, gà, vịt… có nhiều xương cần gỡ xương thật cẩn thận. Khi bị hóc xương nên đến ngay các cơ sở y tế, bệnh viện để được xử lý sớm.

Suy kiệt, thủng dạ dày, ổ mủ kéo dài cả tháng

Chỉ một chiếc xương cá nhỏ mà suýt lấy đi tính mạng bệnh nhân H.T.N.C. (56 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới