Sản phụ 20 tuổi mang thai lần 4 phải cắt tử cung vì viêm phúc mạc ruột thừa

Một ca sản khoa ít gặp và phức tạp vừa được xử trí thành công nhờ sự phối hợp khẩn cấp giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

Bệnh nhân là sản phụ người Mông, 20 tuổi, mang thai lần 4, có tiền sử 3 lần mổ lấy thai, thai 36 tuần. Nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sản phụ trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao, bụng co cứng.

Bệnh nhân mang thai viêm phúc mạc nguy hiểm - Ảnh BVCC

Trước tình huống nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã mời hội chẩn liên viện với Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Ngay sau đó, Bệnh viện Phụ sản đã cử êkíp gồm 5 bác sĩ và nhân viên y tế, trong đó có bác sĩ sơ sinh để hồi sức cho bé sang bệnh viện Đa khoa Tỉnh hỗ trợ.

Ê-kíp liên viện đã thống nhất quyết định mổ lấy thai trước để cứu bé, cắt tử cung bán phần nhằm loại trừ nguy cơ nhiễm trùng tử cung nặng sau mổ và xử trí viêm phúc mạc ruột thừa.

Lấy thai trước để cứu bé - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ, bé trai nặng 2,8 kg chào đời an toàn và được hồi sức tích cực; sản phụ vượt qua tình trạng nguy kịch. Sau một tuần điều trị, cả hai mẹ con đều hồi phục tốt và xuất viện trong niềm vui trọn vẹn của gia đình.

ThS.BS: Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng khoa Phụ 3, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa - đại diện ê-kíp và là người trực tiếp phẫu thuật chia sẻ: “Đây là ca bệnh hiếm gặp và đặc biệt nguy kịch: sản phụ thai 36 tuần, có tiền sử 3 lần mổ lấy thai, nay lại viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng.

Chiếu đèn hồi sức tích cực cho em bé - Ảnh BVCC

Trong tình huống này, mẹ dễ rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, còn thai nhi rất dễ suy thai. Nếu không xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con là rất cao. Trong tình huống sản khoa phức tạp này, quyết định nhanh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa là yếu tố sống còn”.