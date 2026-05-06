10 nhóm công nghệ chiến lược vừa được Việt Nam xác lập

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg quy định Danh mục công nghệ chiến lược cùng Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, nhằm định hướng tập trung nguồn lực cho phát triển các công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và những sản phẩm có sức lan tỏa lớn tới tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh cũng như bảo đảm an ninh quốc gia.

Theo nội dung Quyết định, Danh mục công nghệ chiến lược được cấu trúc thành 10 nhóm công nghệ trọng tâm, bao trùm nhiều lĩnh vực then chốt của nền kinh tế số và các ngành công nghiệp tương lai. Trong đó, công nghệ số giữ vai trò trung tâm, bao gồm các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, điện toán biên, Internet vạn vật và chuỗi khối. Đây được xem là nền tảng quan trọng thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia cũng như phát triển kinh tế số trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, Quyết định cũng xác định hàng loạt lĩnh vực công nghệ chiến lược khác như công nghệ mạng di động thế hệ mới; robot và tự động hóa; công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; công nghệ năng lượng và vật liệu hiện đại; công nghệ bán dẫn; công nghệ an ninh mạng và lượng tử; công nghệ biển, đại dương và lòng đất; công nghệ hàng không – vũ trụ; cùng công nghệ đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Song song với đó, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược cũng được ban hành, bao gồm nhiều nhóm sản phẩm cụ thể và được chia thành hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là các sản phẩm đã có thị trường, có khả năng tạo tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế. Tiêu biểu trong nhóm này là các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, trợ lý ảo và các ứng dụng AI chuyên ngành; hệ thống camera AI xử lý tại biên; nền tảng bản sao số; nền tảng điện toán đám mây; thiết bị và hệ thống mạng 5G/5G-Advanced; robot công nghiệp; nền tảng sản xuất thông minh; cùng các giải pháp an ninh mạng phục vụ hạ tầng trọng yếu và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đáng chú ý, danh mục cũng nhấn mạnh các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và y sinh, như vaccine thế hệ mới dành cho con người; liệu pháp tế bào; hệ thống sản xuất thiết bị y tế cá thể hóa ứng dụng công nghệ in 3D; cảm biến sinh học thông minh; và các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thế hệ mới được tạo ra từ công nghệ tế bào và chỉnh sửa gen.

Trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu mới, các sản phẩm được ưu tiên bao gồm pin và ắc quy tiên tiến, hệ thống lưu trữ năng lượng tích hợp; công nghệ hydrogen xanh từ sản xuất đến phân phối; hệ thống thu giữ và lưu trữ carbon; cùng các loại vật liệu tiên tiến, vật liệu chức năng hiệu năng cao phục vụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Nhóm thứ hai gồm các sản phẩm công nghệ có vai trò tạo động lực tăng trưởng mới, làm nền tảng cho tương lai và bảo đảm tự chủ trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Các sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như chip chuyên dụng; công nghệ truyền thông, tính toán và cảm biến lượng tử; công nghệ khai thác và chế biến sâu tài nguyên khoáng sản, dầu khí và đất hiếm; công nghệ thăm dò lòng đất, biển sâu và năng lượng ngoài khơi; lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ; vệ tinh và chùm vệ tinh quỹ đạo thấp phục vụ quan sát Trái đất; cũng như các nền tảng công nghiệp tích hợp cho hệ thống đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Theo Quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức rà soát, đánh giá định kỳ để trình Thủ tướng xem xét, cập nhật các danh mục nói trên, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn.

Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 1131/QĐ-TTg ban hành ngày 12/6/2025 về danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược trước đó.