10 ngày đêm chạy đua với thời gian của đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela

Lễ đón đoàn được tổ chức ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Về phía Venezuela có bà Estela Del Valle Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tặng hoa lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại sân bay Nội Bài.

Nhận nhiệm vụ ngay sau khi hạ cánh

Chia sẻ với báo chí về hành trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn giữa tâm động đất tại Venezuela ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), khẳng định, việc lên đường sang giúp nước bạn Venezuela ứng phó với thảm họa động đất vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế, đồng thời đây cũng chính là mệnh lệnh từ trái tim, là tình cảm chân thành của đất nước và nhân dân Việt Nam.

Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay khi đặt chân đến hiện trường, lực lượng cứu hộ đã bắt tay vào công việc nhằm góp phần giảm thiểu nỗi đau mất mát cho nhân dân Venezuela. Suốt 10 ngày đêm tác nghiệp, đoàn công tác hầu như không có khái niệm nghỉ ngơi. 100% quân số được chia từ 6 - 8 mũi bám trụ tại hiện trường, từ những người chỉ huy cao nhất đến các chiến sĩ đều trực tiếp xông pha vào các đống đổ nát để thực hiện nhiệm vụ.

Anh Oscar Fernandez cảm ơn bộ đội Việt Nam đã giúp tìm kiếm và đưa thi thể mẹ anh ra khỏi công trình đổ sập, ngày 4/7 (giờ địa phương). Ảnh: Hoàng Vũ.

"Các đoàn cứu hộ của các nước và nước sở tại đều đánh giá rất cao hoạt động của Việt Nam về tính chuyên nghiệp, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm. Anh em đã tìm kiếm các nạn nhân ở đây với sự tận tâm", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nói và cho hay để có được những kết quả đó, các chiến sĩ đã phải vượt qua những thử thách tột độ về cả ý chí lẫn thể lực.

Nhắc về những khó khăn khi tham gia cứu hộ, cứu nạn tại đất nước bạn, Thiếu tướng Tỵ cho rằng, đầu tiên là quãng đường di chuyển quá xa, lệch múi giờ đến 11 tiếng khiến đồng hồ sinh học bị đảo lộn. Cạnh đó, thời tiết vô cùng khắc nghiệt cũng là một yếu tố khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Dưới cái nắng thiêu đốt tại Venezuela, các thi thể nạn nhân thời điểm đó đã phân hủy. Các chiến sĩ phải sử dụng nhiều lớp khẩu trang lồng ghép vào nhau để có thể duy trì việc tìm kiếm.

Nguy hiểm nhất là các đợt dư chấn tại hiện trường, nơi những tòa nhà cao tầng đã sập đổ, xếp chồng chéo. Chỉ cần một rung chấn nhẹ, hàng tấn bê tông có thể tiếp tục lở xuống bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến các cán bộ, chiến sĩ.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị tặng hoa chúc mừng đoàn Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

"Nhưng những vấn đề đó chúng ta đều đã khắc phục được bằng tinh thần trách nhiệm, quả cảm và không quản ngại hy sinh. Các anh em trong đoàn có nói với nhau "làm vì nhân dân của bạn, vì nhân dân của mình, vì người thân của mình thì chúng ta sẵn sàng", ông nói tiếp.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ kể lại, ngày đầu tiên đoàn đến Venezuela, người dân địa phương hoàn toàn hoài nghi, không tin đoàn Việt Nam có thể triển khai cứu hộ ở những vị trí khó khăn. Trước đó, một số đoàn quốc tế đi qua thấy quá khó khăn, nguy hiểm đã chấp nhận bỏ lại hiện trường và rút đi.

Khi đến, đoàn Việt Nam đã dốc hết tinh thần và trách nhiệm để tác nghiệp, đưa các thi thể ra ngoài. Khi chứng kiến những thi thể người thân được người lính Việt Nam cẩn trọng đưa ra từ đống đổ nát, người dân địa phương đã vô cùng cảm động. Những giọt nước mắt của họ trở thành động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho toàn đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Trong vòng 10 ngày làm việc, đoàn cứu hộ Việt Nam đã trực tiếp tìm kiếm và đưa được 57 thi thể ra ngoài. Đồng thời, đoàn đã xác định và bàn giao 38 vị trí có người mắc kẹt, giúp lực lượng cơ giới của nước bạn đào bới và đưa thêm được 18 thi thể ra ngoài.

Bên cạnh hoạt động cứu hộ, đoàn Việt Nam cũng trao tặng cho nước bạn hơn 70 tấn lương khô cùng nhiều trang thiết bị, thuốc men, y tế, lều bạt. Trong bối cảnh hệ thống y tế của vùng thảm họa bị phá vỡ hoàn toàn, những món quà này là sự trợ giúp kịp thời, cần thiết.

Trước khi lên đường về nước, được sự nhất trí của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an, đoàn công tác đã bàn giao lại toàn bộ các trang thiết bị cứu hộ còn lại để địa phương tiếp tục sử dụng.

"Đây là lần thứ 3 tôi trực tiếp chỉ huy đoàn đi làm nhiệm vụ quốc tế, mỗi chuyến đi là một thử thách khác nhau. Nhưng có lẽ lần này là thử thách khó khăn nhất trong một điều kiện khắc nghiệt nhất và chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ xúc động nói.

Thượng tá Trần Quốc Hương (thứ 4 từ trái sang) và các đồng đội tham gia đoàn công tác.

Trở về từ chuyến công tác đặc biệt, Thượng tá Trần Quốc Hương, Trưởng khoa Giám biệt nguồn hơi (Trường trung cấp 24 Biên phòng), không giấu được sự xúc động khi nói về tình cảm của nhân dân Venezuela.

"Chuyến đi đã để lại hình ảnh tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Những cái bắt tay, cái ôm và cả những giọt nước mắt của người dân Venezuela dành cho đoàn trong suốt quá trình công tác cũng như lúc tiễn đoàn về nước khiến chúng tôi rất cảm động và trân trọng", Thượng tá Hương chia sẻ.

Sẵn sàng dấn thân vào những hiện trường nguy hiểm nhất

Đối với Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC-CNCH, chỉ huy đoàn công an, hành trình làm nhiệm vụ cứu trợ thảm họa tại Venezuela là những kỷ niệm không bao giờ quên. Đó là những đêm khi cả đoàn vừa chợp mắt, nhận được tin báo có người sống sót đang mắc kẹt, toàn đội lại lập tức ra hiện trường xuyên đêm tìm kiếm.

Hay có những lần chuẩn bị về nghỉ ngơi, có tin báo có người còn sống mắc kẹt, toàn đoàn lại ở lại cứu hộ qua đêm. Dù kết quả không được như kỳ vọng nhưng tinh thần trách nhiệm cao đã khiến người dân nước bạn vô cùng cảm động.

Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tại sân bay Nội Bài.

"Dù trang thiết bị còn những hạn chế nhất định, nhưng các chiến sĩ đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao độ. Chúng ta sẵn sàng tiếp nhận, dấn thân vào những hiện trường khó khăn, nguy hiểm nhất, nơi mà các đội cứu hộ quốc tế khác đã phải bỏ lại”, Đại tá Phạm Hùng Dương nhấn mạnh.

Từ kinh nghiệm của chuyến đi này, Đại tá Dương cho rằng, để thực hiện tốt các nhiệm vụ cứu hộ trong nước và quốc tế trong tương lai, công tác đào tạo chuyên môn cho các lực lượng cứu nạn cứu hộ cần phải được thực hiện bài bản, tinh nhuệ hơn nữa.

Cùng với đó, các lực lượng phải luôn trong tư thế trực chiến sẵn sàng cao độ về cả phương tiện lẫn con người. Đồng thời, việc đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và đẩy mạnh công tác truyền thông cũng là yếu tố then chốt giúp lực lượng hoàn thành nhiệm vụ.