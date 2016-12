Những video clip gây “bão” năm 2016 và cái kết mỹ mãn

Trong năm 2016, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip tố cáo những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có những tội phạm gây bức xúc tột cùng dư luận xã hội. Lực lượng Công an cũng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng có liên quan với những chứng cứ cụ thể từ mạng xã hội nói trên.

Kẻ hành hạ trẻ em bị xử lý

Những ngày cuối năm 2016, lực lượng thuộc Bộ Công an Việt Nam phối hợp cùng cảnh sát Hoàng gia Campuchia điều tra, xử lý Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, quê tỉnh An Giang) và đồng phạm là người nước ngoài về hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em.

Vụ việc đã được Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến tối 7/12, Dũng đã bị bắt giữ trên địa bàn quận 7, TP HCM.

Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng dọa bắn phụ nữ

Giám đốc "nổ" đã bị Công an khởi tố và bắt khẩn cấp.

Vụ việc ngay sau đó được xác định xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ an ninh Việt Nhật (trụ sở phường 15, quận Tân Bình) và kẻ ngông cuồng nổ súng là Bùi Đức Phương (44 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), giám đốc công ty nói trên. Mở rộng điều tra, Công an phát hiện Phương làm giả nhiều thẻ ngành Công an, giấy chứng nhận nhân viên an ninh có ảnh của Phương... Đối tượng khai nhận tự làm để… lấy uy.