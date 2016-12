Hình ảnh đẹp của chiến sỹ công an, quân đội năm 2016

Không ít lần, nhờ các chiến sỹ cảnh sát giao thông mà các sĩ tử đến điểm thi đại học đúng giờ. Hồi tháng 7/2016, thấy xe của một người dân chở con đi thi bị hỏng giữa đường, các chiến sĩ Đội CSGT số 6 đã đưa thí sinh đến điểm thi kịp thời. Nguồn ảnh: Pháp luật Plus. Hình ảnh một chiến sỹ công an Lào Cai bón đồ ăn cho người đàn ông bị ngất xỉu bên đường đã từng gây "bão" mạng hồi tháng 3/2016. Nguồn ảnh: Phạm Lệ Thủy. Hình ảnh này đã được Facebooker Nguyễn Văn Long ghi lại tại khu vực ngã tư Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong đợt cơn bão số 3 đổ bộ Hà Nội, một thanh niên đã ngã sõng soài cùng chiếc xe đạp cũ ngay giữa ngã tư đường được chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tai khu vực đó nhanh chóng đưa vào một nhà dân bên đường. Sau đó anh cũng được 2 chiến sĩ công an mua cho một ổ bánh mỳ và một chiếc áo. Hành động đẹp này đã khiến nhiều người cảm động. Hồi tháng 5/2016, các chiến sĩ công an, cảnh sát giao thông, dân phòng của huyện Nho Quan, Ninh Bình xắn quần, bỏ dép gặt lúa giúp dân chạy lũ. Nguồn ảnh: Phạm Tấn Đạt. Lực lượng quân đội dầm mình dưới bùn, dọn dẹp nhà cửa giúp dân sau trận lũ quét qua Lào Cai. Cùng người dân khắc phục hậu quả sau những trận bão lũ kinh hoàng của năm 2016. Một bữa ăn vội vàng sau khi làm nhiệm vụ. Bất cứ ai cũng sẽ xúc động khi nhìn thấy những vất vả, khó khăn của những chiến sỹ quân đội trong các đợt thiên tai năm qua. Công an Quảng Bình cõng người già đi tránh lũ trong đêm 14/10. Nguồn ảnh: Gia đình & Pháp luật. Ngay trong đêm, lực lượng Công an Quảng Bình đến các vùng lũ để giúp dân vận chuyển đồ dùng sinh hoạt, lương thực đi tránh lũ. Nguồn ảnh: Gia đình & Pháp luật.

