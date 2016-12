Cảnh kinh hoàng ô tô bẹp rúm trên cầu Phú Mỹ

Vụ tai nạn ô tô bẹp rúm trên cầu Phú Mỹ xảy ra tối 20/12. Trong ảnh, lực lượng CSGT TP HCM phong toả khu vực cầu Phú Mỹ (giữa quận 2 và quận 7) để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, trong lúc đổ dốc cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 sang quận 2, thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), chiếc xe đầu kéo container do Đặng Văn Nghĩa (34 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đã tông hàng loạt phương tiện đang bị ùn xe. Xe đầu kéo đã tông vào xe ô tô 4 chỗ do anh Huỳnh Thanh Dũng (42 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển. Cú tông khủng khiếp đẩy xe du lịch của anh Dũng lao thẳng vào xe bồn chở xăng dầu do tài xế Nguyễn Mạnh Thuận (34 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển đang dừng phía trước và tông tiếp vào xe du lịch 7 chỗ. Vụ tai nạn khiến xe du lịch của anh Dũng bẹp rúm. Biến dạng hoàn toàn. Tài xế Dũng kẹt cứng trong xe. Nhiều người đã dùng mọi cách để giải cứu và mất nhiều thời gian mới đưa được anh Dũng ra ngoài. Tuy nhiên, khi chuyển đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong. Cơ quan CSĐT Công an quận 2 tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Vụ việc vẫn đang được giải quyết.

Vụ tai nạn ô tô bẹp rúm trên cầu Phú Mỹ xảy ra tối 20/12. Trong ảnh, lực lượng CSGT TP HCM phong toả khu vực cầu Phú Mỹ (giữa quận 2 và quận 7) để cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, trong lúc đổ dốc cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 sang quận 2, thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), chiếc xe đầu kéo container do Đặng Văn Nghĩa (34 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đã tông hàng loạt phương tiện đang bị ùn xe. Xe đầu kéo đã tông vào xe ô tô 4 chỗ do anh Huỳnh Thanh Dũng (42 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển. Cú tông khủng khiếp đẩy xe du lịch của anh Dũng lao thẳng vào xe bồn chở xăng dầu do tài xế Nguyễn Mạnh Thuận (34 tuổi, ngụ TP HCM) điều khiển đang dừng phía trước và tông tiếp vào xe du lịch 7 chỗ. Vụ tai nạn khiến xe du lịch của anh Dũng bẹp rúm. Biến dạng hoàn toàn. Tài xế Dũng kẹt cứng trong xe. Nhiều người đã dùng mọi cách để giải cứu và mất nhiều thời gian mới đưa được anh Dũng ra ngoài. Tuy nhiên, khi chuyển đến bệnh viện thì nạn nhân đã tử vong. Cơ quan CSĐT Công an quận 2 tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Vụ việc vẫn đang được giải quyết.