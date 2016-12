10 hình ảnh gây xúc động mạnh mẽ nhất năm 2016

Có những mất mát dù thời gian trôi đi thì khi nhìn lại vẫn thấy nhói đau trong lòng. Ngày 16/6, chiếc máy bay CASA 212 chở theo 9 quân nhân đã gặp nạn trên đường tìm kiếm phi công Trần Quang Khải của chiếc chiến đấu cơ Su-30MK2 mất tích hôm 14/6. Sự ra đi của các anh để lại bao xót xa cho người ở lại, đặc biệt là gia đình, vợ con và đồng đội. Chúng ta từng than trách cuộc đời không công bằng, từng nghĩ mình là người bất hạnh, khốn khổ nhất vì cuộc sống nhiều khó khăn. Nhưng khi nhìn vào hình ảnh nụ cười rạng rỡ của cô bạn xinh đẹp với cây nạng gỗ trong bức ảnh này thì có lẽ những ý nghĩ trên cũng không còn quan trọng nữa. Nụ cười tươi rói của "cô gái một chân" trước cổng Vườn quốc gia Ba Vì khiến chúng ta bỏ quên đi nỗi đau và quá khứ mà cô từng hứng chịu. Còn đọng lại đó là niềm vui tuổi trẻ, sự yêu đời, lạc quan trong cuộc sống. Một trong những hình ảnh xúc động của năm 2016 là hình ảnh đợt lũ ở miền Trung. Đợt lũ miền Trung năm nay có lẽ là một trong những tổn thất không thể nào quên đối với cuộc sống bà con vùng lũ cũng như hàng triệu trái tim người dân Việt Nam. Hình ảnh con bò - gia tài lớn nhất của gia đình ông Nguyễn Văn Cường, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình chìm trong nước lũ, chỉ còn nhô lên chỏm đầu với đôi mắt và lỗ mũi là một trong những hình ảnh gây ám ảnh nhất. Chỉ với tấm ảnh này người ta đã có thể hình dung ra mức độ khủng khiếp, xót xa của mưa lũ miền Trung. Đằng sau đó là những bát mì tôm húp vội, là những tiếng khóc, là ánh mắt em thơ không được đến trường… "Mỗi ngày trên thế gian chỉ có một hoàng hôn, có người thấy và nhiều người không thấy. Mỗi một cuộc đời chỉ có một mẹ cha để yêu thương và giận dỗi, có người giữ lại và nhiều người thả bay…". Tình yêu thương của mẹ cha là vô bờ và bức ảnh cậu bé bị bệnh Down cùng người cha già trao nhau nụ hôn ngọt ngào, thiêng liêng giữa phố phường Hà Nội khiến trái tim của chúng ta đều tan chảy. Hãy luôn nhớ rằng dù con là một người khỏe mạnh, hay là một người ốm đau, bệnh tật, thì cha mẹ vẫn luôn ở bên chở che cho con. Lễ tốt nghiệp là một ngày trọng đại đối với tất cả các bạn sinh viên vì đây là một cột mốc đánh dấu cho quá trình học tập vất vả, mở ra một quãng đường mới cho mỗi người. Và hình ảnh chiếc điện thoại cũ của bố khiến nhiều người không khỏi cầm lòng, đó không chỉ là tình yêu thương, mà còn là bao khó khăn để nuôi nấng những đứa con trưởng thành. Đó không phải là điện thoại xịn, không xa hoa mĩ miều, không bóng loáng, nhưng nó đủ chứa đựng những hình ảnh không bao giờ quên. Trong cuộc sống hàng ngày có bao khoảnh khắc đẹp mà chúng ta muốn lưu giữ trong trái tim mình. Đường phố ngoài kia bao ồn ào thì cũng chẳng thể làm phiền giấc ngủ của bé con trong vòng tay chú cảnh sát. Bức ảnh được ghi lại trên con đường trước Tràng Tiền Plaza đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và những lời khen có cánh. Nói về hành động này của mình, trung úy Lê Ngọc Minh - giảng viên trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang (T45, Bộ Công an) - người bế em bé trong hình cho biết, hôm đó đi thực tế ở phố Tràng Tiền, lúc ngồi nghỉ, người bán hàng gần đó nhờ bế hộ con trai, anh vui vẻ nhận lời. Theo anh Minh, cậu bé rất kháu khỉnh, không quấy khóc mà ngủ say khi anh khẽ hát ru, vỗ về. Trung úy Minh tâm sự anh là bố nên có kinh nghiệm chăm và dỗ trẻ nên hành động đó rất đời thường, không có gì đặc biệt. Thế nhưng, chính những hành động nhỏ rất đời thường này mà hình ảnh chiến sĩ cảnh sát càng thân thương hơn trong mắt người dân. Hình ảnh và câu chuyện cô gái trẻ hưởng tuần trăng mật cùng… di ảnh chồng khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Vào tháng 10, một cô gái trẻ đã chia sẻ album tuần trăng mật với tựa đề: "Đưa anh đi trốn… Ngày mình chung đôi". Cô viết: 'Em đã thực hiện được tuần trăng mật của hai vợ chồng mình rồi. Anh yên lòng nhé chồng yêu, còn Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Trị nữa. Mập sẽ đưa lùn đi hết… những nơi vợ chồng mình có dự định đi chơi… đợi Mập nhé". Theo chia sẻ đó là tâm nguyện của chồng khi còn sống nên người phụ nữ này đã đến những địa điểm cả hai từng lên lịch và mang theo tấm ảnh của chồng để "check-in". Tình yêu lớn của cô gái khiến nhiều người nể phục. Những câu chuyện về sự trung thành của các chú chó chưa bao giờ khiến chúng ta thôi cảm động. Chúng không chỉ đơn thuần là vật nuôi mà là người bạn thân thiết, sẵn sàng bảo vệ chúng ta, cùng vui, cùng buồn. Bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đã làm nhiều người xúc động với dòng chú thích: "Khi chó bị ốm, nó tự ra sau nhà để không làm phiền đến mọi người…". Hành động đó khiến hình ảnh chú chó đẹp và đáng được yêu thương hơn bao giờ hết và cái nét mộc mạc của khung cảnh làng quê như làm tăng thêm tấm chân tình của con người cùng chú chó nhỏ. "Chọn cho tôi cái bánh nào đẹp mà to to nhé. Con tôi tên Tuyết Nhung học lớp 4", đó là lời của người cha già khoác trên mình bao nilong đang run lên vì ướt lạnh. Xuất phát từ lời kể của một facebooker, mẩu chuyện ngắn xúc động thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn người. Khuôn mặt cha khắc khổ, đen đúa gầy gò, mảnh nilong còn không vẹn lành, đầu còn nguyên mũ bảo hiểm, đi dép lê bước vào tiệm bánh. Bất kể là cha đi ô tô, mặc vest hay đi làm thuê, áo sờn rách thì tình yêu, đức hi sinh của cha vẫn rộng lớn, ấm áp biết nhường nào. Mẹ cho con ngồi trên vai, đẩy xe đồng nát là khoảnh khắc gây ấn tượng đối với nhiều người. Hình ảnh khiến ta nhớ về sự lam lũ của mẹ mình. Hôm nay chúng ta lớn lên rồi nên có thể những điều xưa cũ cũng đã quên và hình ảnh này nhắc nhở mọi người, đừng quên mất những điều ý nghĩa vì cuộc sống bận rộn với "cơm, áo, gạo, tiền". Nếu có thể thì hãy gọi điện về cho mẹ, ăn một bữa cơm mẹ nấu, bởi trong cuộc đời không biết bao nhiêu lần còn được gặp mẹ cha.

