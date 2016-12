Những vụ án hình sự gây chấn động về tội ác năm 2016

1. Bốn người trong một gia đình bị sát hại dã man tại Quảng Ninh

Với những người dân Quảng Ninh, vụ án xảy ra tại tổ 1 (khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng đến bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh, bởi kẻ ra tay cướp đi mạng sống của họ lại là người quen biết, thậm chí có họ hàng. Vụ án được phát hiện vào sáng ngày 24/9, lúc khoảng 7h, chị Vũ Thị Thanh (SN 1983), chủ hộ gia đình, trú tại Tổ 1, Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, TP Uông Bí, là nhân viên bán xăng tại doanh nghiệp Tư nhân Phương Nam (cách nhà chị Thanh khoảng 700m) đi làm ca ba về thì phát hiện mẹ đẻ là Bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955) và 3 cháu nhỏ gồm: Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) đều là con chị Thanh và Vũ Khánh Huyền, (SN 2013, là cháu ruột, con chị gái chị Thanh) tử vong. Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công an huy động tối đa lực lượng các đơn vị nghiệp vụ. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng C45, có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi can là đối tượng Doãn Trung Dũng (SN 1971, trú tại tổ 07, khu 01, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là cháu gọi nạn nhân Hát là dì bên vợ. Tối ngày 26/9, cơ quan điều tra đã bắt được đối tượng Doãn Trung Dũng khi y đang lẩn trốn tại khu vực chân cầu Bính (thuộc xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Ngay sau khi bị bắt, tại Cơ quan Công an, Doãn Trung Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hắn khai: Đầu buổi tối 23/9, đến nhà chị Vũ Thị Thanh chơi đến tối muộn, thấy chị Thanh không có nhà, Dũng xin bà Nguyễn Thị Hát (mẹ đẻ chị Thanh) cho ngủ nhờ, bà Hát đồng ý. Tối hôm đó, trong lúc mọi người đi ngủ, Dũng đã lấy ma túy đá ra sử dụng, trong cơn "phê" ma túy hắn đã dùng dao sát 4 nạn nhân. Sau khi gây án, kẻ sát nhân lục soát đồ đạc trong nhà nhưng không tìm được gì, hắn quay ra lấy đôi hoa tai cùng chiếc nhẫn 4 chỉ vàng của bà Hát rồi tẩu thoát. 2. Bí thư tỉnh Yên Bái bị sát hại Vụ án mạng khiến dư luận đặc biệt quan tâm trong năm 2016 tại Yên Bái khi đối tượng Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái - đã dùng súng bắn Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy vào sáng 18/8/2016. Đây là vụ án mà các nạn nhân đều là người có vị trí quan trọng của tỉnh này và đối tượng gây ra vụ án cũng là người có kiến thức về pháp luật nhưng vẫn gây nên tội ác và tự sát sau đó. Trong buổi họp báo thông tin chính thức về vụ việc Bí thư tỉnh ủy Yên Bái bị bắn nói trên, bà Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND Tỉnh Yên Bái đã thông tin diễn biến vụ án mạng. Ngay sau khi xảy ra vụ án, tỉnh Yên Bái đã khẩn trương huy động tối đa lực lượng, bác sĩ đến BV Đa khoa tỉnh để cấp cứu, đồng thời trực tiếp liên hệ tới Bộ trưởng Bộ Y tế và BV Bạch Mai, BV Việt Đức để nhờ hỗ trợ. Thủ tướng Chính phủ đã điều động một trực thăng và Bộ trưởng Bộ Y tế đã điều động đội ngũ giáo sư, bác sĩ giỏi nhất, tập trung cao độ để cấp cứu cho các nạn nhân. Cùng với đó, khẩn trương huy động lực lượng Công an để làm các nhiệm vụ theo quy định, phong tỏa tại địa bàn trọng yếu, đảm bảo an ninh trật tự, thuận lợi cho công tác điều tra. Đồng thời, tỉnh đã báo cáo lên Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính Phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch Quốc hội, Ban tổ chức và một số bộ ngành Trung ương và Ban Tuyên giáo, đồng thời báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông để có định hướng thông tin. Ông Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, diễn biến vụ án mau lẹ. Khi xảy ra vụ án, lực lượng công an tập trung làm tốt công tác đảm báo an ninh trật tự trên địa bàn, công tác khám nghiệm. “Đồng chí Phạm Duy Cường và đồng chí Ngô NgọcTuấn đã tắt thở lúc 13h. Nghi phạm Đỗ Cường Minh gây ra vụ án đã tử vong vào lúc 15h26 chiều cùng ngày”. 3.Vụ án sát hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai Khoảng 21h30 ngày 9/8/2016, thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng sát hại 4 người trong gia đình anh Tẩn Ông Nải (SN 1994). Nạn nhân gồm: chị Tẩn Tả Mẩy (SN 1994, vợ anh Nải), cháu Tẩn Mai Phương (sinh năm 2014, con gái anh Nải), con gái thứ 2 của anh Nải mới hơn 20 ngày tuổi và cháu ruột Tẩn Thùy Chi (sinh năm 2010) đều bị tử vong. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Tẩn Láo Lở (SN 1992, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) là đối tượng gây án. Vào khoảng 19h tối ngày 4/9/2016 khi nghi can Tẩn Láo Lở bất ngờ tìm về khu vực gần nhà, lực lượng CSĐT đã bắt được đối tượng sau 25 ngày y lẩn trốn trong rừng sâu. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tẩn Láo Lở đã khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản. Ngày 6/9, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can và ban hành lệnh tạm giam đối với đối tượng Tẩn Ông Nải (Tên gọi khác là Tẩn Láo Lở) – kẻ gây ra vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai đặc biệt nghiêm trọng. 4. Vụ án 4 người bị sát hại ở Hà Giang Thông tin từ Công an huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang), vào khoảng 4h sáng ngày 1/12, tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình đã xảy ra vụ án mạng khiến 4 người tử vong và một người bị thương. Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định là ông Phù Láo Tả (SN 1957), cháu Phù Ánh Tuyết (SN 2015), bà Tải Lở Mở (SN 1965) và anh Phù Văn Thịnh (SN 1993, là dân quân thôn Tả Ngảo). Người bị thương là anh Phù Láo Sán (SN 1990). Ngay khi nhận được thông tin vụ án mạng trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Quang Bình, Công an xã Tả Ngảo đến hiện trường, tổ chức bắt giữ Phù Minh Tuấn. Thời điểm lực lượng công an đến bắt thì Phù Minh Tuấn đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Đối tượng tình nghi gây ra vụ án là Phù Minh Tuấn (SN 1994, trú tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang). Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phù Minh Tuấn có tiền sử bị bệnh tâm thần nặng, Tuấn bị bắt buộc đưa đi chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Tháng 7/2016, Tuấn trở lại địa phương và gây ra vụ án mạng trên. Trao đổi với PV Kiến Thức, Bí thư huyện Quang Bình, ông Triệu Tài Phong cho biết, ngay sau khi gây án, Phù Minh Tuấn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và đối tượng này có biểu hiện của bệnh tâm thần. Cũng theo Bí thư huyện ủy Quang Bình, đối tượng này có quan hệ gia đình với những người bị hắn dùng dao chém. 5. Mẹ ép hai con uống thuốc rồi tự tử ở Hải Dương Vụ án mẹ ép hai con uống thuốc rồi tự tử ở Hải Dương vẫn gây bức xúc trong dư luận địa phương trong năm 2016. Thông tin công an huyện Kim Thành, vào khoảng 16h30 ngày 19/4/2016, tại nhà anh Nguyễn Anh Thế (SN 1983, thôn Lễ Đỗ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), do mâu thuẫn gia đình, chị Trần Thị Huế (SN 1982, là vợ anh Thế) đã uống thuốc trừ cỏ độc cao và ép hai con là Nguyễn Mạnh Huy (SN 2008) và Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011) cùng uống. Sau đó, chị Huế dùng dao nhọn đâm vào ngực của cháu Hoàng và tự đâm vào bụng mình. Khi xảy ra sự việc, bà Trần Thị Phượng (SN 1961) là mẹ chồng chị Huế phát hiện nên đã cùng hàng xóm đưa chị Huế và cháu Huy, cháu Hoàng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành. Đến 17h ngày 19/4, do mất máu cấp, cháu Hoàng đã tử vong tại bệnh viện. Chị Huế và cháu Huy đã được chuyển lên Hà Nội để cấp cứu. Những vụ án trên có nhiều nguyên nhân nhưng cũng là bài học đau xót cảnh tỉnh mọi người về diễn biến phức tạp của tội phạm cũng như cần đẩy mạnh những giải pháp để tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức pháp luật đến người dân để những vụ án thương tâm không còn xảy ra gây nhức nhối trong xã hội.

