Không khởi tố vụ cụ ông chết khi "quan hệ" cô gái bán BH

Liên quan đến vụ việc cụ ông 58 tuổi (ở thị Trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tử vong sau khi gặp gỡ cô gái bán bảo hiểm khoảng 30 tuổi (trú cùng địa phương), sáng 25/8, Đại tá Tống Ngọc Long - Trưởng Công an huyện Hiệp Hòa - cho biết, Cơ quan công an không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can đối với người phụ nữ trong vụ việc trên.

Theo Đại tá Long, sau khi lấy lời khai người phụ nữ trên, cơ quan công an xác định chị này không phạm tội gì nên đã cho tại ngoại theo quy định của pháp luật.

Người dân tập trung rất đông để xem vụ việc.

Như Kiến Thức đã đưa tin, chiều 23/8, Công an huyện Hiệp Hòa nhận được tin báo từ phía gia đình nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, cụ ông ở nhà một mình thì có một cô gái khoảng 30 tuổi (trú cùng địa phương) đến để thỏa thuận về việc bán hợp đồng bảo hiểm.

Tuy nhiên, đến khoảng 14h chiều cùng ngày người thân nạn nhân phát hiện cụ ông này tử vong trong nhà, cạnh người phụ nữ bán bảo hiểm nói trên.