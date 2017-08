Đôi dòng về nhà báo bị Việt Tân sát hại

Sau khi bộ phim “Terror in Little Saigon” được chiếu trên đài truyền hình PBS, đông đảo kiều bào ta dần biết đến vụ án 5 ký giả gốc Việt bị thủ tiêu trong thập niên 80-90. Gần đây, bà con tiếp tục nhận được nhiều thông tin mới, khách quan hơn về vụ án nhờ quá trình điều tra không biết mệt mỏi và rất dũng cảm của anh Nguyễn Thanh Tú (con trai ký giả Nguyễn Đạm Phong) với sự giúp đỡ của nhiều bạn bè, người thân tại Mỹ. Vụ án nhà báo bị Việt Tân sát hại dần sáng tỏ khiến cho dư luận trong cộng đồng đang dần sôi sục trước sự tàn bạo của bọn khủng bố.

Anh Nguyễn Thanh Tú, con trai ký giả Nguyễn Đạm Phong

Lật lại vụ án để có bức tranh toàn cảnh trước khi chúng ta phán xét, lên án bọn tội phạm, nhiều người hẳn còn nhớ 5 trí thức gốc Việt làm việc trong các tòa soạn tại Mỹ bị sát hại dã man là nhà báo Nguyễn Đạm Phong, ký giả Lê Thuyết, nhà báo Hoài Điệp Tử, biên tập viên Dương Trọng Lâm và nhà báo Đỗ Trọng Nhân. Từ bộ phim “Terror in Little Saigon” đến kết luận điều tra của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Mỹ đã chỉ ra rằng 5 người này bị sát hại vì những bài báo của họ liên quan trực tiếp đến “Mặt trận thống nhất quốc gia giải phóng Việt Nam” - một tổ chức vũ trang đã bị khai tử và “đảng Việt Tân” - tổ chức hoạt động kiểu băng nhóm xã hội đen của một số người Việt có đầu não tại Mỹ. Với sự quyết tâm tìm kiếm sự thật về các vụ ám sát đồng thời thực hiện di nguyện của bố đẻ là bảo vệ sự trong sáng cho cộng đồng, anh Nguyễn Thanh Tú đã tổ chức hai buổi họp báo tại bang California tố cáo những tội lỗi trời không dung đất không tha của Việt Tân vào ngày 17/3 và ngày 29/4/2017 (hai cuộc họp báo đã được kênh KBCHN, Phố Bolsa TV… đưa nhiều tin, bài phân tích).



Hôm nay, với tư cách là một người Việt xa xứ đã từng gặp và được trò chuyện với anh Thanh Tú, tôi xin được trích kể đôi dòng về cha anh – nhà báo Đạm Phong và lý do dẫn đến việc ông được Việt Tân giành tặng 7 viên đạn chì. Những năm 1981-1982, khi ông Phong làm việc cho tờ báo Tự do, Hoàng Cơ Minh (thủ lĩnh Mặt trận) nhiều lần mời đến dự họp để đưa tin về “tổ chức” này, vì họ biết ông Đạm Phong là cây bút có tiếng, cây viết chủ lực của báo Tự do.



Trong các buổi họp ông Nguyễn Đạm Phong nhận ra sự mờ ám của Việt Tân khi gây quỹ từ bà con mà không có sổ sách, không có kế toán, chi không hóa đơn xác nhận. Hơn nữa, khi tình cờ gặp và nói chuyện với cậu thanh niên trẻ đang định đốt một nhà hàng của người Việt ở Cali, ông Đạm Phong đã khuyên “Cháu đừng có làm chuyện đó, họ cũng như cháu, đồng hương qua, người Việt cả mà, cháu đốt như vậy những người trong đó chết thì sao?”. Ông Phong hỏi “cháu làm việc này cho ai?”, họ đưa ra tấm hình khoe rằng đó là tấm hình chụp khu kháng chiến của “Mặt trận”.



Ông Đạm Phong khẳng định bức ảnh đó là giả tạo vì trong rừng Việt Nam, đi kháng chiến mà mang theo Rolex, nhìn cây cối không phải, nhìn mũ, thìa… họ dùng thì không phải, “Mặt trận” hay Việt Tân chỉ là một nhóm lừa đảo chứ không phải đảng chính trị gì cả. Sau khi ông Phong từ chối viết bài PR để tiếp tục lừa bịp bà con, số cầm đầu Việt Tân đã tìm cách mua chuộc rồi đe dọa ông. Là người có bản lĩnh, là nhà báo có chính kiến và có nguyên tắc, ông Phong không thực hiện theo yêu cầu của chúng và tiếp tục đưa những thông tin chính thống, tôn trọng sự thật, phơi bày phần nào bản chất lừa đảo của Việt Tân… lên mặt báo. Vào một buổi sáng, cuộc đời của ký giả trung thực, dũng cảm, hết mực yêu thương vợ con, hết lòng vì bà con người Việt tại Mỹ đã bị kết thúc bất ngờ bởi nhóm sát thủ K9 của Việt Tân với 7 phát đạn găm trên người ngay trước cửa nhà riêng.



Kỷ niệm về người cha ra đi từ khi còn tấm bé của Tú khiến tôi không khỏi xúc động. Tôi hỏi về động lực nào thôi thúc anh điều tra vụ án này trong khi bọn côn đồ Việt Tân vẫn hiện hữu trong công đồng, Tú cho biết, việc điều tra vụ án không chỉ là vì muốn làm rõ cái chết oan khuất của bố anh mà hơn thế, đó còn là một phần trách nhiệm của anh đối với cộng đồng.



Việc Việt Tân đã lừa gạt cộng đồng suốt hơn 30 năm, lừa gạt lấy của chung làm của riêng, số tiền rất lớn mà không ai đứng lên, không ai dám nói sự thật… khiến anh rất trăn trở. Thanh Tú khẳng định đã và đang tiếp tục sự nghiệp của người cha quá cố nhằm làm trong sạch cộng đồng, tội phạm phải được ngăn chặn, tội ác phải bị trừng trị một cách nghiêm minh. Thanh Tú cùng các đồng sự (đa phần là luật sư uy tín tại Mỹ) đã hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu, tiến hành khởi kiện Việt Tân để đòi lại công bằng cho gia đình và bà con người Việt. Tòa án tại bang Texas sẽ phải nghiêm túc thụ lý và xét xử vụ án theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng. Vấn đề chỉ còn là thời gian.



Giờ đây, quả thực, tôi và đông đảo kiều bào và cả những người Mỹ yêu chuộng hòa bình vẫn đang mong ngóng công lý của nền dân chủ Mỹ sẽ sớm được thực thi, thủ phạm sát hại các nhà báo gốc Việt trong đó có nhà báo Đạm Phong đáng kính sẽ bị xử lý thích đáng, đúng người đúng tội. Dư luận đã và đang ủng hộ Thanh Tú tiếp tục hành trình đi tìm sự thật và đấu tranh đòi công lý cho người cha đã bị Việt Tân sát hại và cho cả sự bình yên của cộng đồng ta tại Mỹ, dẫu biết rằng hành trình ấy còn rất nhiều khó khăn và nguy hiểm!