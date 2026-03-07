CSGT Quảng Ngãi xác minh xe biển xanh chở người 'làm xiếc' trên quốc lộ

Lái xe tải biển xanh ở Quảng Ngãi bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 6 điểm sau khi chở người trái quy định trên thùng xe, gây nguy hiểm.

Trưa 7/3, mạng xã hội lan truyền video có nội dung một xe tải biển xanh chở 02 người trên thùng xe. Trong đó, 01 người đứng trên khung gắn thòi ra bên ngoài, cao hơn cả thùng xe.

02 người 'làm xiếc' sau thùng xe tải biển xanh. Ảnh cắt từ clip

Qua công tác nắm tình hình, Tổ phụ trách địa bàn Khu vực 2 thuộc Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác minh nội dung và xử lý vi phạm trên.

Qua xác minh cho biết, sự việc xảy ra vào vào khoảng 09h ngày 05/03/2026 tại Km 1532, đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Lái xe N.D.Đ bị xử phạt hành chính hành vi chở người trên thùng xe trái quy định.

Xe ô tô biển số màu xanh 82A-000.2X thuộc quản lý của Phòng Văn hóa - Thông tin xã Đắk Hà do lái xe N.D.Đ (sinh năm 1971, trú tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển để thực hiện công việc treo, dán băng rôn phục vụ tuyên truyền.

Qua làm việc với Tổ công tác, ông Đ đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết sẽ không tái phạm. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi “Chở người trên thùng xe trái quy định”, với số tiền phạt là 5.000.000 đồng và trừ 06 điểm Giấy phép lái xe.