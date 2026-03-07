Phát hiện hơn 700 thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, không đảm bảo tiêu chuẩn

Phát hiện hơn 700 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và không đảm bảo tiêu chuẩn Bộ Y tế yêu cầu các địa phương rà soát, thu hồi khẩn cấp trên toàn quốc.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương khẩn trương rà soát, thu hồi các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, qua quá trình đấu tranh, phát hiện vi phạm pháp luật đã xác định 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Đồng thời, 675 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác có thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.

Hình ảnh sản phẩm ăn ngon Baby Shark nghi là giả/ Ảnh VTV



Các sản phẩm nêu trên do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất, gia công trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025. Doanh nghiệp này có trụ sở đăng ký tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, thành phố Hà Nội; nhà máy sản xuất tại khối 8, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và 675 loại sản phẩm không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm đã được nêu tại các phụ lục kèm theo văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các sản phẩm nêu trên đang lưu thông trên thị trường, tiến hành thu hồi ngay, đồng thời cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Bộ Y tế liên quan đến công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên thị trường.

Việc khẩn trương thu hồi và kiểm soát các sản phẩm vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Trước đó, năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, cùng ba người khác gồm Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hình ảnh sản phẩm Medi Kid Calcium K2. Ảnh nguồn baochinhphu.vn

Theo kết quả điều tra, doanh nghiệp này đã sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả để sản xuất và đưa nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ra thị trường.

Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định hai sản phẩm Medi Kid Calcium K2 và Ăn ngon Baby Shark là hàng giả, thu giữ 115 mẫu sản phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty Herbitech sản xuất có dấu hiệu hàng giả và đang chờ kết quả giám định.

Cơ quan điều tra cũng xác định lãnh đạo công ty đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu hơn 121 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.