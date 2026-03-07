Quảng Ngãi siết chặt quản lý kinh doanh xăng dầu trước biến động quốc tế

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi vừa có động thái yêu cầu các đơn vị liên quan và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn siết chặt quản lý, đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường.

Vào 15h chiều nay (7/3), theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 4.700 đồng, lên 27.040 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 3.780 đồng, có giá mới 25.220 đồng.

Các mặt hàng dầu tăng 3.830 - 8.490 đồng một lít, kg tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt lên mức 30.230 đồng và 35.090 đồng. Dầu mazut cũng có giá mới là 21.320 đồng/kg.

Khách hàng chờ Cửa hàng Petrolimex Số 01 (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) điều chỉnh giá trước thời điểm 15h chiều ngày 07/3.

Ông Kiều Văn Dũng, Phó Chi cục trưởng Quản lý thị trường Quảng Ngãi cho biết: "Chi cục chưa phát hiện vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh".

Tuy nhiên, hiện nay, mức chiết khấu xăng dầu rất thấp, hầu hết các doanh nghiệp đều có chiết khấu 0 đồng, đồng thời chi phí vận chuyển về tới cửa hàng do các doanh nghiệp bán lẻ tự chịu.

Riêng Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Ngãi có mức chiết khấu là 100 đồng/lít cho các loại sản phẩm xăng dầu, Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu dầu khí PVOil miền Trung tại Quảng Ngãi có mức chiết khấu là 20 đến 50 đồng/lit.

Do đó, hiện nay các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang bán xăng dầu ra thị trường với mức thua lỗ. Do đó, nguy cơ các cửa hàng dừng bán hàng rất cao.

Để đảm bảo cung ứng, không để đứt gãy chuỗi bán lẻ, Sở Công Thương yêu cầu các thương nhân làm đại lý và nhượng quyền bán lẻ phải duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và liên tục. Việc ngừng bán hàng chỉ được thực hiện khi có văn bản chấp thuận từ Sở.

Đặc biệt, Sở Công Thương nhấn mạnh nghiêm cấm các hành vi mua bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ; Kinh doanh xăng dầu trôi nổi, không đảm bảo chất lượng quy định.

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi chú trọng kiểm tra các dấu hiệu bất thường trong kinh doanh xăng dầu.

Đối với các thương nhân đầu mối và phân phối, Sở yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc dự trữ xăng dầu theo kế hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong hệ thống.

Các đơn vị này phải có trách nhiệm giám sát chặt chẽ hoạt động của các đại lý cấp dưới và sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm nếu xảy ra vi phạm trong hệ thống phân phối của mình.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Võ Quốc Hùng cho biết, Sở chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường bám sát địa bàn, nắm bắt diễn biến cung cầu và giá cả. Trọng tâm kiểm tra sẽ hướng vào các dấu hiệu bất thường như: Găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, tự ý tăng giá hoặc bán không đúng giá niêm yết; ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Theo ông Hùng, kết quả kiểm tra xử lý phải được báo cáo về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương trước 15h30 hằng ngày, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ. Sở sẽ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc từ doanh nghiệp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh.

