Trung Quốc sẽ điều quân đặc nhiệm tới Syria diệt khủng bố?

Hãng Fars (Iran) đưa tin, Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria thông báo ngày 29/11, Trung Quốc có thể sẽ sớm triển khai lực lượng đặc nhiệm nước này tới Syria để hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Bashar Al-Assad trong cuộc chiến chống khủng bố. Ảnh: FNA. Trung tâm hòa giải dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, nước này có kế hoạch điều hai đơn vị “Hổ Siberia” và “Hổ đêm” thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt của Quân đội Trung Quốc tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Damascus. Ảnh: New York Times. Trong diễn biến khác tại chiến trường Syria, lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus đã mở mặt trận mới ở tỉnh Idlib. Ảnh: FNA. Nguồn tin cho biết, lực lượng chính phủ Syria đã khởi động chiến dịch quân sự mới và tiến sát căn cứ không quân Abu al-Dhohour ở đông nam tỉnh Idlib, đồng thời giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực. Ảnh: Mehr News Agency. Còn theo Al Masdar News ngày 29/11, phiến quân IS bất ngờ tấn công và phá hủy 6 xe quân sự của Quân đội Syria bằng tên lửa dẫn đường chống tăng ở phía bắc trạm T-2, gần khu vực biên giới Syria-Iraq. Ảnh: SF. Nguồn tin cho biết thêm, một chiếc xe tăng chiến đấu của lực lượng chính phủ Damascus cũng bị nhóm khủng bố IS phá hủy ở phía bắc thành phố chiến lược Albu Kamal. Ảnh: SF. Tại chiến trường Hama, Quân đội Syria tiếp tục giành thắng lợi trước nhóm liên minh thánh chiến Tahrir al-Sham Hay'at. Ảnh: FNA. “Các binh sĩ Syria cùng đồng minh đã tấn công dữ dội căn cứ của phiến quân HTS ở Đông Bắc Hama và giành lại quyền kiểm soát ngọn đồi chiến lược al-Khazan phía đông bắc ngôi làng Shakhitar”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Tuy nhiên, trên chiến trường Aleppo, các tay súng HTS bất ngờ mở cuộc phản công quy mô lớn nhằm vào Quân đội Syria ở phía nam tỉnh, và chiếm lại quyền kiểm soát một số khu vực từ tay lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: AMN. Mời quý độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Deir Ezzor (Nguồn: FNA)

Hãng Fars (Iran) đưa tin, Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria thông báo ngày 29/11, Trung Quốc có thể sẽ sớm triển khai lực lượng đặc nhiệm nước này tới Syria để hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Bashar Al-Assad trong cuộc chiến chống khủng bố. Ảnh: FNA. Trung tâm hòa giải dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, nước này có kế hoạch điều hai đơn vị “Hổ Siberia” và “Hổ đêm” thuộc Lực lượng tác chiến đặc biệt của Quân đội Trung Quốc tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Damascus. Ảnh: New York Times. Trong diễn biến khác tại chiến trường Syria, lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus đã mở mặt trận mới ở tỉnh Idlib. Ảnh: FNA. Nguồn tin cho biết, lực lượng chính phủ Syria đã khởi động chiến dịch quân sự mới và tiến sát căn cứ không quân Abu al-Dhohour ở đông nam tỉnh Idlib, đồng thời giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực. Ảnh: Mehr News Agency. Còn theo Al Masdar News ngày 29/11, phiến quân IS bất ngờ tấn công và phá hủy 6 xe quân sự của Quân đội Syria bằng tên lửa dẫn đường chống tăng ở phía bắc trạm T-2, gần khu vực biên giới Syria-Iraq. Ảnh: SF. Nguồn tin cho biết thêm, một chiếc xe tăng chiến đấu của lực lượng chính phủ Damascus cũng bị nhóm khủng bố IS phá hủy ở phía bắc thành phố chiến lược Albu Kamal. Ảnh: SF. Tại chiến trường Hama, Quân đội Syria tiếp tục giành thắng lợi trước nhóm liên minh thánh chiến Tahrir al-Sham Hay'at. Ảnh: FNA. “Các binh sĩ Syria cùng đồng minh đã tấn công dữ dội căn cứ của phiến quân HTS ở Đông Bắc Hama và giành lại quyền kiểm soát ngọn đồi chiến lược al-Khazan phía đông bắc ngôi làng Shakhitar”, nguồn tin cho hay. Ảnh: FNA. Tuy nhiên, trên chiến trường Aleppo, các tay súng HTS bất ngờ mở cuộc phản công quy mô lớn nhằm vào Quân đội Syria ở phía nam tỉnh, và chiếm lại quyền kiểm soát một số khu vực từ tay lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: AMN. Mời quý độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Deir Ezzor (Nguồn: FNA)