Chiến sự Syria: phiến quân HTS vỡ trận thương vong cực lớn

Theo Al Masdar News ngày 29/11, trong chiến dịch quân sự nhằm giành lại dãy núi Tal Bardiyah ở Tây Damascus, Quân đội Syria đã tiêu diệt hơn 20 chiến binh phiến quân HTS, trong đó có 2 chỉ huy cùng một tay súng bắn tỉa hàng đầu của bọn chúng. Hiện tại, lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus và đồng minh đã phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên của các tay súng HTS tại dãy núi Tal Bardiyah, giành lại quyền kiểm soát ngọn đồi phía đông. Ảnh: Wikipedia. Trong diễn biến liên quan tại chiến trường Hama, được sự yểm trợ hỏa lực của Nga, Quân đội Syria đã tiến đánh hai thị trấn Um Miyal và al-Rahjan vốn được coi là thành trì của nhóm khủng bố HTS ở phía đông bắc tỉnh này. Ảnh: AMN. “Sau cuộc giao tranh ác liệt kéo dài nhiều giờ, lực lượng chính phủ Syria đã giải phóng ngôi làng chiến lược al-Mastariheh, đồng thời tiêu diệt nhiều tay súng khủng bố”, hãng Fars (Iran) dẫn nguồn tin cho biết. Ảnh: FNA. Trong khi đó, theo nguồn tin chiến trường ngày 28/11 tiết lộ, phiến quân IS đã đánh bật các tay súng HTS ra khỏi 21 thị trấn và ngôi làng ở Đông Bắc Hama, kể từ đầu tháng 10/2017 đến nay. Còn tại chiến trường Deir Ezzor, các binh sĩ Syria tấn công ồ ạt các căn cứ của phiến quân IS trong khu vực nằm giữa thị trấn Albu Kamal và al-Mayadeen, qua đó giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn và làng mạc hôm 28/11. Ảnh: FNA. “Lực lượng ủng hộ chính phủ Damascus đã giải phóng hàng loạt thị trấn, trong đó có al-Qaribah, Diblan, Sabikhan, al-Shakmeh, Al-Duwayr, Suwaydan và Mahkan, đồng thời tiêu diệt hàng chục tay súng IS và phá hủy nhiều xe quân sự, vũ khí của bọn chúng”, nguồn tin cho biết thêm. Ảnh: AMN. Ngày 29/11, Al Masdar News dẫn lời cựu nhân viên CIA Philip Giraldi thông báo Mỹ có thể vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria, cũng như tiếp tục cung cấp vũ trang cho người Kurd, mặc dù trước đó nước này khẳng định sẽ ngừng hỗ trợ cho các nhóm nổi dậy. Ảnh: AMN. Cũng trong ngày 29/11, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã lên tiếng về tài liệu rò rỉ trước đó được cho là thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng tại tỉnh Al-Hasakah giữa nhóm khủng bố IS và SDF. Lực lượng SDF cho rằng tài liệu này là “ngớ ngẩn” và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực chống khủng bố. Ảnh: AMN. Mời quý độc giả xem video: Pháo binh Syria tấn công các căn cứ của phiến quân IS gần thành phố chiến lược Abu Kamal ở Deir Ezzor (Nguồn: FNA)

