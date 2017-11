Ảnh hiếm thời thơ ấu của hôn thê Hoàng tử Harry

Thông tin về đám cưới của Hoàng tử Harry sẽ diễn ra vào đầu năm 2018 gây xôn xao những ngày qua. Mọi sự chú ý đang đổ dồn về nữ diễn viên xinh đẹp Meghan Markle, hôn thê của Hoàng tử Harry. Thông tin về đời tư của Meghan ngay lập tức trở thành chủ đề được đông đảo mọi người quan tâm. Nhiều tờ báo còn đăng tải những bức ảnh hồi nhỏ đáng yêu của nữ diễn viên người Mỹ này. Ảnh: The Sun. Nữ diễn viên Rachel Meghan Markle sinh ngày 4/8/1981 tại thành phố Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh chụp ông Thomas Markle đang bế cô con gái nhỏ Meghan mới chào đời. Ảnh: The Sun. Meghan theo học tại các trường tư thục từ khi 5 tuổi. Ảnh: The Sun. Meghan Markle hồi nhỏ bên cạnh mẹ, bà Doria Radlan, một người Mỹ gốc Phi. Ảnh: The Sun. Được biết, cha của Meghan, ông Thomas, sinh năm 1945 là người Ireland gốc Hà Lan. Ảnh: The Sun. Ảnh chụp Meghan Markle lúc ba tuổi chơi đùa cùng mẹ, Doria Radlan. Mẹ của nữ diễn viên này là một nhà tâm lý trị liệu. Ảnh: The Sun. Có thể thấy, ngay từ nhỏ, vợ sắp cưới của Hoàng tử Harry đã là một cô bé xinh xắn và đáng yêu. Ảnh: The Sun. Meghan sinh ra và lớn lên ở Los Angeles. Sau này, cô đã chuyển tới Canada. Ảnh: The Sun. Meghan tỏ vẻ thích thú khi được mẹ đưa đi chơi ở Rwanda. Ảnh: The Sun. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Meghan hồi nhỏ. Ảnh: The Sun. Theo The Sun, bố mẹ của Meghan ly hôn khi cô được 6 tuổi. Ảnh: The Sun. Cô bé Meghan xinh xắn ngày nào ngồi trong phòng ngủ của mình ở Los Angeles. Ảnh: The Sun. Tấm ảnh này chụp Meghan khi đó khoảng 10 tuổi bên cạnh bà nội, cha Thomas và chú Fred. Ảnh: The Sun. Được biết, sau khi tốt nghiệp trung học ở Los Angeles, Meghan bắt đầu theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Năm 2003, cô tốt nghiệp trường Đại học Tây Bắc Mỹ. Ảnh: The Sun. Mời quý độc giả xem video: Meghan Markle là ai? (Nguồn: The Guardian)

