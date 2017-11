Trào lưu viết tiếng Việt độc lạ từng phổ biến trong giới trẻ

Thời gian qua, cộng đồng mạng xôn xao với những đề xuất về việc giảm bảng chữ cái từ 38 xuống còn 31 chữ của PSG. TS Bùi Hiền. Rất nhiều luồng ý kiến về vấn đề này đã được bàn tán. Sự lạ mắt của cách viết tiếng Việt kiểu mới đã vô tình khiến nhiều người nhớ về những trào lưu viết tiếng Việt độc lạ từng tồn tại và rất phổ biến trong giới trẻ Việt Nam một thời. Trong đề xuất của PSG.T Bùi Hiền, ông đã gợi ý cắt giảm bảng chữ cái từ 38 xuống còn 31 chữ. Trong đó, các phụ âm như sau: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm “nhờ” (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên tạm thời dùng kí tự ghép n' để biểu đạt. Nhắc đến vấn đề thay đổi tiếng Việt, rất nhiều dân mạng đã hoài niệm về một thời bảng chữ cái teencode lên ngôi và được giới trẻ, đặc biệt là thế hệ 8X, 9X sử dụng như 1 văn hóa mạng di động, Internet. Nói thêm về vấn đề "teencode", dạng ngôn ngữ này chủ yếu là dùng những từ viết tắt, chữ cái thay thế (vd: h-k; o-0; i-j...). Với những ai không quen đọc và sử dụng sẽ gặp không ít khó khăn mỗi khi phải đọc các văn bản thuộc thể loại này. Mới đây, một đoạn văn sử dụng "teencode" đã được đăng tải trên các trang mạng xã hội đã khiến nhiều người nhớ về ngày xưa, thời còn dùng Yahoo và Blog 360. Đoạn văn không quá dài nhưng bất kì ai cũng phải căng mắt để có thể đọc và hiểu được nội dung của chúng bằng tiếng Việt. Cách viết trên đã từng một thời làm điên đảo cộng đồng mạng. Theo nickname Hoang Hai An chia sẻ: "Nhìn vào những dòng kí tự kia thôi là kí ức xưa lại ùa về, thời mà còn viết blog với những câu từ nhìn vào mà khó có thể dịch được nhưng dần dần nó trở thành quen và là một phần không thể thiếu của văn hóa blog". "Mã hóa" thành kí tự cũng là một loại viết tiếng Việt từng được giới trẻ sử dụng khá nhiều. Kiểu viết này được hình thành từ việc dùng các kí hiệu (symbols) hoặc các kí tự đặc biệt (special characters) để sắp xếp thành chữ cái. Trào lưu viết chữ bằng số rộ lên bắt nguồn từ bộ truyện tranh nổi tiếng Conan khi tác giả đã biến chữ “KID” (tên của siêu đạo trộm trong truyện) thành 1412 (14 = KI, 12 = D). Từ đó, giới trẻ sáng tạo ra nguyên bộ chữ cái bằng số để có thể sử dụng thuận tiện. Sẽ có rất nhiều bảng chữ thành số khác nhau tùy vào người “sáng tác” nhưng đa phần, nguyên tắc chung khi viết chữ thành số là các con số phải có nét giống chữ cái mà mình sử dụng. Chẳng hạn, chữ A sẽ là 4, chữ I là 1, chữ G là 6 Còn với nhiều bạn trẻ thì việc viết tin nhắn bằng những chữ thay thế chẳng còn lạ. Loại ngôn ngữ này xuất hiện khi phương thức liên lạc bằng điện thoại bùng nổ. Khi nhắn tin bằng điện thoại di động, người ta thường có xu hướng viết tắt các từ, rút gọn câu, sử dụng tiếng lóng hoặc bỏ những chữ cái không cần thiết để tiết kiệm thời gian. Lâu dần, lối viết này trở thành trào lưu và được xem là “thời thượng” trong giới trẻ và đến giờ vẫn còn nhiều bạn lựa chọn sử dụng Chữ họa hình (icon) từng 1 thời làm khuynh đảo mạng xã hội. Cách viết họa chữ thành hình ảnh vừa thể hiện được sự sáng tạo của người viết vừa mang đến điều thú vị, dí dỏm cho người xem. Không còn là con chữ bình thường nữa, những dòng viết trở nên sinh động hơn khi được thay thế một số từ ngữ bằng hình vẽ ngộ nghĩnh. Dựa vào một số thủ thuật trên mạng, giới trẻ “rầm rộ” cách viết chữ ngược bởi nó không quá phức tạp, không cần phải nhớ quy tắc. Người đọc chỉ cần quay ngược 180 độ để có thể hiểu được nội dung của đoạn văn chữ ngược. Ảnh trong bài: Sưu tầm Facebook. Mời quý độc giả xem clip Phong cách ngôn ngữ xã hội: Vấn nạn teencode và ngôn ngữ nói của học sinh - Nguồn: Hương Bùi Lê Mai

