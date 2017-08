Đếm số lượng đầu đạn hạt nhân của các nước trên thế giới

Trên thế giới hiện này đang có 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân bao gồm Nga, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Anh, Pakistan, Ấn Độ, Israel và Triều Tiên. Trong đó, số vũ khí hạt nhân mà Mỹ và Nga đang nắm giữ chiếm 95% tổng số vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới. Nguồn ảnh: Indep. Kể từ thời Liên Xô tới nay là Nga, kho vũ khí hạt nhân của Moscow chỉ có tăng chứ không hề giảm. Tổng cộng phía Nga đã và đang sở hữu khoảng 7.000 đầu đạn hạt nhân, có thể triển khai trên ba nền tảng khác nhau. Nguồn ảnh: Class. Trong số đó có 1.790 đầu đạn được cho là đã và đang được triển khai, trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, 2700 đầu đạn dự trữ và số còn lại là lượng đầu đạn đã được loại thải do hết hạn. Nguồn ảnh: BI. Mỹ gần như tương đương với tổng cộng 6780 đầu đạn hạt nhân với 1740 đầu đạn đã được triển khai, 2740 đầu đạn dự trữ và 2300 đầu đạn đã hết hạn. Và giống Nga, số vũ khí hạt nhân của Mỹ cũng được triển khai trên đa nền tảng. Nguồn ảnh: Global. Pháp là quốc gia duy nhất ngoài Mỹ sở hữu tàu sân bay hạt nhân và nước này hiện cũng đã triển khai được 290 đầu đạn hạt nhân và có kho dự trữ 10 đầu đạn. Nguồn ảnh: RT. Không giống như Mỹ hay Nga, Trung Quốc chưa bao giờ công bố số lượng vũ khí hạt nhân của nước này kể từ khi Bắc Kinh chính thức sở hữu vũ khí hạt nhân từ năm 1964. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia hiện tại Trung Quốc được cho là đang sở hữu khoảng 260 đầu đạn, con số này có thể lớn hơn so với dự đoán. Nguồn ảnh: BI. Một quốc gia châu Âu khác là Anh cũng đang có 120 đầu đạn hạt nhân đã được triển khai và 95 đầu đạn hạt nhân dự trữ. Tổng cộng kho vũ khí hạt nhân của anh vào khoảng 215 đầu đạn. Nguồn ảnh: BBC. Theo một vài nguồn tin, Pakistan hiện đang có khoảng 120 tới khoảng 140 đầu đạn hạt nhân dự trữ, nước này chưa triển khai bất cứ một đầu đạn hạt nhân nào và kho vũ khí hạt nhân của nước này tối đa cũng chỉ dừng lại ở con số 140. Nguồn ảnh: Dawn. Israel cũng là một trong những quốc gia non trẻ nhất thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân với tổng số lượng đầu đạn hạt nhân dự trữ của nước này vào khoảng 80. Nguồn ảnh: Youtube. CHDCND Triều Tiên cũng là một trong những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân với tổng cộng khoảng 8 đầu đạn hạt nhân. Điều đáng nói đó là phía Triều Tiên vẫn đang trong quá trình nghiên cứu ra loại tên lửa liên lục địa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Nguồn ảnh: 81. Dưới thời lãnh đạo Kim Jong-un, chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên đã dành được những bước tiến cực kỳ đáng nể và thứ duy nhất họ còn thiếu chính là triển khai vũ khí hạt nhân lên trên các tên lửa đạn đạo của mình. Nguồn ảnh: DS. Hiện tại, cả 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đều... từ chối tham gia chương trình "giải giáp vũ khí hạt nhân" do các nước khác trên thế giới kêu gọi. Với lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới tổng cộng là khoảng 15.000 đầu đạn, con số đó đủ để hủy diệt cả Trái Đất 15 lần. Nguồn ảnh: Eco.

