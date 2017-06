Kinh hãi trước ảnh mặt mộc của cô gái "triệu like" Nhật Bản

Satoshi được biết đến là cô gái triệu like Nhật Bản và nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp,giọng hát ngọt ngào , lôi cuốn cùng phong cách luôn biến hóa không ngừng. Ảnh trong bài: Teepr. Các cô gái Nhật tuổi teen vô cùng yêu thích cô ca sĩ này, thậm chí còn chọn Satoshi là hình mẫu lý tưởng để bản thân học hỏi, noi theo. Những bức hình selfie của cô đăng tải trên trang cá nhân luôn nhận được sự quan tâm, yêu thích từ phía người hâm mộ và cộng đồng mạng rất lớn. Sự biến hóa đa dạng của cô luôn có mang đậm nét cá tính riêng biệt của chính bản thân. Luôn xuất hiện xinh đẹp với một hình ảnh chỉnh chu nhất cùng gương mặt được trang điểm kĩ càng ngay cả trong những bức ảnh đời thường dạo chơi với bạn bè hay chỉ đơn giản là khi nghỉ ngơi tại căn nhà của mình, chính vì vậy, rất nhiều người luôn tò mò liệu rằng gương mặt mộc của Satoshi trông sẽ ra sao. Mới đây, Satoshi đã thỏa mãn trí tò mò của nhiều NHM mình khi cho công khai gương mặt mộc của mình trong một show truyền hình thực tế mà cô được mời tham dự với tư cách khách mời. Tất cả các lớp make up của cô nàng này được lau chùi ngay trên sóng truyền hình. Mọi người đều vô cùng sốc khi thấy được gương mặt thật của cô nàng khi không có sự hỗ trợ của mỹ phẩm. Đôi mắt to tròn giờ biến thành đôi mắt một mí nhỏ xíu, lông mày rất mờ, da mặt trông khá nhợt nhạt thiếu sức sống. Satoshi chính là minh chứng cho sự thần kì của nghệ thuật trang điểm. Sau khi chứng kiến những hình ảnh không make up của hot girl Nhật Bản nhiều người tỏ ra thất vọng cực độ bởi họ cảm thấy như bị lừa dối vì nhan sắc thật của cô nàng Satoshi. Sự thật khác một trời, một vực của Satoshi khi không make up. Ảnh trong bài: Teepr.

Satoshi được biết đến là cô gái triệu like Nhật Bản và nổi tiếng nhờ gương mặt xinh đẹp,giọng hát ngọt ngào , lôi cuốn cùng phong cách luôn biến hóa không ngừng. Ảnh trong bài: Teepr. Các cô gái Nhật tuổi teen vô cùng yêu thích cô ca sĩ này, thậm chí còn chọn Satoshi là hình mẫu lý tưởng để bản thân học hỏi, noi theo. Những bức hình selfie của cô đăng tải trên trang cá nhân luôn nhận được sự quan tâm, yêu thích từ phía người hâm mộ và cộng đồng mạng rất lớn. Sự biến hóa đa dạng của cô luôn có mang đậm nét cá tính riêng biệt của chính bản thân. Luôn xuất hiện xinh đẹp với một hình ảnh chỉnh chu nhất cùng gương mặt được trang điểm kĩ càng ngay cả trong những bức ảnh đời thường dạo chơi với bạn bè hay chỉ đơn giản là khi nghỉ ngơi tại căn nhà của mình, chính vì vậy, rất nhiều người luôn tò mò liệu rằng gương mặt mộc của Satoshi trông sẽ ra sao. Mới đây, Satoshi đã thỏa mãn trí tò mò của nhiều NHM mình khi cho công khai gương mặt mộc của mình trong một show truyền hình thực tế mà cô được mời tham dự với tư cách khách mời. Tất cả các lớp make up của cô nàng này được lau chùi ngay trên sóng truyền hình. Mọi người đều vô cùng sốc khi thấy được gương mặt thật của cô nàng khi không có sự hỗ trợ của mỹ phẩm. Đôi mắt to tròn giờ biến thành đôi mắt một mí nhỏ xíu, lông mày rất mờ, da mặt trông khá nhợt nhạt thiếu sức sống. Satoshi chính là minh chứng cho sự thần kì của nghệ thuật trang điểm. Sau khi chứng kiến những hình ảnh không make up của hot girl Nhật Bản nhiều người tỏ ra thất vọng cực độ bởi họ cảm thấy như bị lừa dối vì nhan sắc thật của cô nàng Satoshi. Sự thật khác một trời, một vực của Satoshi khi không make up. Ảnh trong bài: Teepr.