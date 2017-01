Những kỹ năng lái xe ôtô chơi Tết Đinh Dậu 2017

1. Kỹ năng lái xe ôtô đầu tiên cần chú ý chính là việc thắt dây an toàn cho bản thân và con cái của bạn đúng cách. Đây là điều đầu tiên và đơn giản nhất bạn có thể làm để ngăn ngừa nguy cơ chấn thương và tử vong cho bản thân và những người đi cùng. 2. Tập trung vào việc lái xe: Khi lái xe nói chung và lái xe chơi Tết nói riêng, bạn cần tập trung vào việc lái xe. Nếu bạn phải sử dụng điện thoại trên xe hoặc phải ăn trên đường, hãy đỗ lại khoảng mười lăm phút, bạn sẽ không phải vừa tiêu hóa đồ ăn vừa lái với vận tốc lớn trên đường cao tốc. 3. Giữ kiểm soát, kiềm chế sự tức giận. Nếu ai đó tạt đầu xe bạn hoặc không chịu di chuyển trên đường, đừng gây gổ với họ, hãy đi chậm và cư xử hòa nhã. Nếu cần thiết, lái xe đến đồn cảnh sát gần nhất nếu cảm thấy có sự đe dọa hay theo dõi. 4. Luôn quan sát gương. Gương không phải để trang điểm hoặc sửa tóc, mà để bạn quan sát dòng người đi lại. Rất nhiều sự cố có thể xảy ra với bạn nếu không quan sát gương chiếu hậu và gương hai bên chỉ trong vòng 1 phút. 5. Vượt bên trái, đi bên phải. Các làn đường trái thường dành cho xe vượt lên. Nếu trước mắt bạn không thể vượt xe phía trước , hãy di chuyển qua một bên và để cho người khác vượt lên. 6. Đỗ xe một cách có ý thức. Xe của người khác cũng cần một chỗ đỗ lý tưởng như xe của bạn. Nếu không gian quá chật chội để mở cửa thoải mái, hãy tìm một số khác. 7. Học cách dừng đột ngột. Khi hệ thống chống bó phanh tiêu chuẩn có sẵn trên hầu hết xe ô tô hiện đại, nhiều lái xe vẫn không quen với việc sử dụng chúng. Nếu bạn đã có một chiếc xe có ABS, nhưng chưa bao giờ có kinh nghiệm sử dụng chúng, hãy tìm một bãi đất rộng và thử nghiệm. 8. Tạo khoảng cách an toàn. Khoảng cách lý tưởng bằng ba lần chiều dài xe gần như không tồn tại trong giao thông hiện nay, nhất là khi tắc đường. Tuy nhiên trên đường cao tốc, khi mà không gian khá thong thoáng thì không có lý do để hai xe phải đi sát vào nhau. Số liệu thống kê cho thấy bạn sẽ giảm nguy cơ tai nạn nếu nới rộng không gian giữa xe bạn và xe phía trước. 9. Hãy chú ý tín hiệu đèn nhấp nháy. Đó có thể là một chiếc xe cấp cứu, xe cảnh sát, xe buýt trường học hay một công trình đang xây dựng, bạn hãy đi chậm, thậm chí đỗ lại để tránh chúng để lái xe an toàn. 10. Chuyển làn một cách an toàn. Bạn bị đi quá nơi cần đến? Bạn cần rẽ phải trong khi đang ở làn trái? Đừng rẽ ngang qua đường, hoặc tạt đầu xe khác, chờ cho đến chỗ rẽ tiếp theo, quay lại và đi đến nơi bạn cần tới. Nó có thể cứu được mạng sống của bạn và cả những người khác nữa.

