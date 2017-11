Tăng Thanh Hà diện áo dài tươi rói đi xem “Cô Ba Sài Gòn“

Tối 11/8, dàn diễn viên, ê-kíp thực hiện bộ phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn cùng rất nhiều nghệ sĩ tham gia sự kiện công chiếu được tổ chức tại một rạp chiếu phim tại TP.HCM. Hòa cùng thông điệp chính của phim là tôn vinh nét đẹp của tà áo dài truyền thống, nhiều nghệ sĩ cả nam lẫn nữ đều chọn mặc áo dài với màu sắc rực rỡ. Nhận được nhiều sự chú ý là diễn viên Tăng Thanh Hà. Người đẹp 31 tuổi vốn ít khi tham gia các sự kiện giải trí từ khi về nhà chồng. Tuy nhiên trong các sự kiện ra mắt phim của đàn chị Ngô Thanh Vân, cô đều đến ủng hộ. Không dự sự kiện cùng ông xã Louis Nguyễn, lần này, Hà Tăng lại có dịp "hẹn hò" cùng hội bạn thân là diễn viên Quốc Cường và vợ chồng rocker Phạm Anh Khoa. Sinh hai con nhưng Tăng Thanh Hà vẫn giữ vóc dáng thon gọn, thần thái tươi tắn như thời con gái. Giữa rừng sao Việt, Tăng Thanh Hà diện áo dài có kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn là người nổi bật nhất. Ninh Dương Lan Ngọc và S.T (365) là hai diễn viên chính của Cô Ba Sài Gòn. Trước giờ trình chiếu, cả hai nhận được nhiều sự góp ý từ NSƯT Hữu Châu. Họ từng có dịp làm việc chung trong dự án Tấm Cám: Chuyện chưa kể ra mắt vào năm ngoái. Trong bộ phim mới do Ngô Thanh Vân sản xuất, ngoài sự tham gia của dàn diễn viên trẻ còn có các diễn viên gạo cội, trong đó có NSƯT Hồng Vân và Diễm My 6X. Ngoài ra, người đẹp Thủy Hương và MC Trác Thúy Miêu cũng góp mặt với vai trò khách mời. Sau quá trình làm phim, các nghệ sĩ trở nên thân thiết như những người trong gia đình. Ca sĩ Văn Mai Hương cũng chọn áo dài duyên dáng còn diễn viên Hứa Vỹ Văn và bé Trọng Khang, diễn viên nhí của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đồng loạt diện vest. Khoảnh khắc đáng yêu khi NSƯT Thành Lộc và đạo diễn Đoàn Minh Tuấn hợp sức kéo ca sĩ Phương Thanh lên thảm đỏ chụp ảnh. Cả ba đều là bạn bè thân thiết với Ngô Thanh Vân. Ca sĩ Hồng Nhung dẫn cặp sinh đôi đến xem phim. Ba mẹ con cùng mặc áo dài để ủng hộ thông điệp ý nghĩa của phim. Kaity Nguyễn cùng "người yêu tin đồn" Will đến xem phim. Will là cựu thành viên 365 do Ngô Thanh Vân quản lý nên dành nhiều tình cảm và sự nể trọng đàn chị. Ông xã của Phương Vy dù là người nước ngoài nhưng nói tiếng Việt rất sành sỏi cũng như yêu văn hóa Việt Nam. Trước giờ chiếu, các khách mời đều bày tỏ sự hào hứng và trông chờ sản phẩm của Ngô Thanh Vân. Đây là bộ phim mà "đả nữ" điện ảnh Việt tâm huyết thực hiện suốt nhiều tháng qua. Từ lâu không đóng phim nhưng Tăng Thanh Hà luôn theo dõi và ủng hộ các dự án được đầu tư từ nhà làm phim trong nước. NSƯT Hồng Vân dẫn theo con gái Bí Ngô. Cô bé được mẹ làm tóc, trang điểm và cũng mặc áo dài theo phong cách ngày xưa. Phim Cô Ba Sài Gòn do Trần Bửu Lộc - Kay Nguyễn đạo diễn, dự kiến ra mắt vào ngày 10/11 tại các rạp trên toàn quốc.

