Máy lọc nước Unilever Pureit Vietnam có tốt như quảng cáo?

Như Kiến Thức đã thông tin, đoạn quảng cáo máy lọc nước Unilever Pureit Vietnam đang gây xôn xao dư luận vì sự mập mờ, dễ gây nhầm lẫn, hoang mang trong dư luận khi nhấn mạnh thông điệp: Nước đun sôi để sau 2 tiếng sẽ nhanh thiu, trở nên độc hại. Ngay sau khi đoạn quảng cáo này xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều khách hàng đã lên tiếng phản đối về kết luận này. Không những thế, nhiều người còn bày tỏ sự nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm này.

Máy lọc nước Unilever Pureit Vietnam không tốt như quảng cáo?

Theo ghi nhận của Kiến Thức, trên mạng xã hội, nhiều người tiêu dùng đã đặt câu hỏi nghi ngờ về chất lượng sản phẩm máy lọc nước Unilever Pureit Vietnam.

Cụ thể, nickname Nguyen Thao cho biết: “Chẳng biết sao mà tôi mua máy đã gần 3 tháng mà mùi nhựa còn nồng nặc, uống thì đắng trong khi cũng nguồn nước đó đun sôi uống thì OK... hỏi CSKH rồi làm theo rồi mà vẫn thế... giờ nhờ Unilever Pureit Vietnam xem thử có ai xuống nhà xem giúp thử nó bị sao với.... hàng ngày nhà em phải đi nấu nước uống trong khi mua cái máy về để đó”.

Người tiêu dùng phản ánh chất lượng sản phản ánh máy lọc nước Unilever Pureit Vietnam.

Tương tự, nickname Truong Du cũng tỏ ra bức xúc: “Mình mua máy trước Tết, nhưng tới thời điểm hiện nay nước lọc vẫn bị hôi mùi clo và mùi nhựa thì phải, rất khó uống mà cũng không dám uống, nên cũng có nấu sôi nhưng cả nhà cũng không dám uống vì nước vẫn bị hôi, mình súc bình mấy lần rồi nhưng vẫn bị vậy, bỏ đi thì tiếc mà dùng thì cứ bị vậy hoài thấy khó chịu lắm”.

Nhiều trường hợp người tiêu dùng cho rằng chất lượng sản phẩm không đúng như quảng cáo.

Giải thích về những thắc mắc trên, Unilever Pureit cho hay, mùi khiến người tiêu dùng khó chịu là mùi Clo và cách giảm thiều loại mùi này như sau:

“Nếu là lần lọc thứ 1 hoặc thứ 2 từ khi mua máy: đây không phải là vấn đề kỹ thuật, bạn vui lòng lọc sang lần thứ 3 hoặc thứ 4 (tùy thuộc nguồn nước đầu vào), bây giờ nước đã có thể dùng được.

Nếu đây là các lần lọc thứ 3 hoặc về sau: nếu mùi từ thiết bị: đây không phải là vấn đề kỹ thuật. Máy chỉ cần đảm bảo được giữ gìn, bảo quản ở nơi sạch sẽ và thoáng mát.

Pureit xin lưu ý cách lọc bỏ nước các lần đầu tiên: do cấu tạo của máy, ngăn 2 (ngăn giữa) luôn luôn chứa 6L để máy hoạt động, nên các lần lọc bỏ nước bạn vui lòng lọc bỏ nước ra ngoài ở cả 2 ngăn (ngăn 2 và ngăn 3 là ngăn lọc trong suốt dưới cùng) để hạn chế mùi Clo.

Bên cạnh đó, mùi vị nước sau khi lọc của Pureit có thể không giống với các nguồn nước khác gia đình bạn đang sử dụng, nhưng đã được kiểm nghiệm chất lượng hoàn toàn tốt và an toàn cho sức khỏe. Hi vọng qua các thông tin trên, bạn có thể hiểu và an tâm hơn về sản phẩm”.

Tuy nhiên, facebook Trung Du khẳng định, nước anh dùng là nước máy, nước này mang đi nấu sôi thì không mùi, nhưng để vào máy lọc thì mùi rất khó chịu. "Mình cũng rửa ngăn 2 rất kỹ, hôm qua cũng mới rửa cả 3 ngăn luôn nhưng sáng giờ lọc nước vẫn bị hôi, không hiểu sao" - facebook Trung Du viết.