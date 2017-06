Máy bay Vietnam Airlines sắp mua có gì độc?

Theo thông tin mới nhất từ Vietnam Airlines, hãng sẽ chi khoảng 2.100 tỷ đồng đầu tư để mua 18 chiếc máy bay mới, trong đó bao gồm 10 chiếc A350-900XWB và 8 máy bay B787-9. Ảnh: Flickr. A350-900 XWB là dòng máy bay thân rộng hiện đại nhất trên thế giới hiện nay được phát triển bởi nhà sản xuất Airbus. Ảnh: Vemaybayonlines. Là dòng máy bay chở khách chặng dài, A350-900XWB có khả năng chở từ250 đến 350 hành khách với 3 khoang ghế, và có thể phục vụ tối đa 440 đến 550 hành khách. Ảnh: Zing. Các khoang trên máy bay được ngăn cách nhau bởi một tấm vách thanh mảnh, nhờ vậy hành khách không có cảm giác bị choáng ngộp. Ảnh: Doanhnhasaigon. Với chiều ngang lọt lòng của cabin hành khách dài tới 5,61 mét, hành khách ngồi ở hạng ghế phổ thông sẽ có cảm giác thoải mái hơn nhiều so với máy bay khác. Ảnh: Doanhnhasaigon. Thuộc dòng máy bay thân rộng nên tầm bay tối đa của A350-900XWB là 14.075 km. Ảnh: Flyawaysimulation. Phía đuôi máy bay có một không gian nhỏ đủ để làm chỗ nghỉ ngơi cho 6 tiếp viên hàng không trong những chuyến bay xa. Ảnh: Zing. Boeing 787-9 là phiên bản mới nhất trong dòng máy bay Boeing 787 tiết kiệm nhiên liệu của hãng. Nó có thể bay xa hơn, vận chuyển nhiều hành khách và hàng hóa hơn so với phiên bản trước đó. Ảnh: Cafebiz. Buồng lái của Boeing 787-9 được trang bị các thiết bị hiện đại và góc nhìn rộng rãi giúp phi công quan sát bên ngoài dễ dàng hơn. Ảnh: Thời đại. So với các dòng máy bay cùng chủng loại, Boeing 787-9 tiêu hao ít hơn 20-30% về chi phí nhiên liệu, tiết kiệm 20-30% khí thải môi trường và ít hơn khoảng 30% chi phí bảo dưỡng. Ảnh: Vietnam Airlines. Với việc sử dụng vật liệu Composite chiếm tỷ trọng hơn 50%, máy bay Boeing 787-9 có trọng lượng nhẹ hơn, không bị ăn mòn, thời gian giữa các lần kiểm tra dài hơn. Ảnh: Vietnam Airlines. Bên trong khoang máy bay được thiết kế thân thiện với hệ thống đèn LED, tạo sự tiện nghi tối đa cho hành khách. Ảnh: Wiki. Ghế ngồi thiết kế rộng rãi và êm ái tạo sự thoải mái cho hành khách. Ảnh: Wiki. Hạng ghế thương gia được trang bị đầy đủ hơn như tai nghe chống ồn, tủ bar cá nhân....Ảnh: Zing.

