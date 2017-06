Chiêm ngưỡng 11 du thuyền đắt nhất quả đất

Đứng đầu trong danh sách những du thuyền đắt nhất thế giới đó là chiếc du thuyền được làm bằng vàng cứng lần đầu tiên trong lịch sử trị giá 4,8 tỷ USD. Du thuyền Eclipse là du thuyền lớn và đắt thứ hai trên thế giới thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Roman Abramovich. Nó được định giá 1,9 tỷ USD, Du thuyền có hai sân đậu trực thăng, 24 cabin khách, phòng disco, hai bể bơi và nhiều bồn nước nóng sang chảnh... Du thuyền Azzam là chiếc du thuyền hạng sang lớn nhất thế giới. Không ai biết chủ sở hữu, nhưng nhiều người cho rằng nó thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia Abu Dhabi. Theo báo cáo, nó có tàu ngầm với hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Chiếc du thuyền này trị giá lên đến 600 triệu USD. David Geffen, một ông trùm giải trí tỷ phú giàu có, sở hữu du thuyền Rising Sun trị giá 590 triệu USD. Geffen đã chia sẻ với Larry Ellison, người sáng lập ra Oracle tàu siêu du lịch của ông có sân bóng rổ và có thể chứa 18 khách cùng nhiều dịch vụ hạng sang bậc nhất. Du thuyền Serene được mua vào năm 2015 bởi Mohammed bin Salman, Phó hoàng vương của Ả-rập Xê-út với giá 560 triệu USD. Serene là chiếc du thuyền lớn nhất từng được đưa vào vùng nước Ý. Nhà tài phiệt Nga Andrey Melnichenko đã mua một chiếc thuyền sang trọng Sailing Yacht A trị giá 400 triệu USD. Du thuyền Dubai khổng lồ đang thuộc sở hữu của Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Chủ tịch và Thủ tướng của UAE và Emir. 400 triệu USD là mức giá khủng của chiếc siêu du thuyền này. Du thuyền Al Said trị giá 300 triệu USD thuộc sở hữu của Sultan of Oman Dilbar là chiếc du thuyền lớn nhất thế giới với trọng tải toàn bộ là 15.917 tấn. Nó được thiết kế riêng dành cho Alisher Usmanov, một tỷ phú Nga với giá lên đến 256 triệu USD. Thủ tướng của Qatar, ông Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, sở hữu chiếc Al Mirqab trị giá 250 triệu USD. Đây là một chiếc du thuyền sang trọng có thể chứa 24 người. Du thuyền này đã giành được giải Motor Yacht of the Year năm 2009. Người đồng sáng lập Microsoft Paul Allen sở hữu một du thuyền được mệnh danh là Octopus. Nó có 41 dãy phòng và tốn kém 200 triệu đô la để

thiết kế xây dựng. Nguồn ảnh: Business Insider.

