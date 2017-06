Máy lọc nước Unilever Pureit Vietnam quảng cáo lố... gây hoang mang NTD Việt?

Thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng liên tục xuất hiện những thông tin và banner, clip quảng cáo về một loại máy lọc nước Unilever Pureit Vietnam có khả năng lọc sạch bụi bẩn, tạp chất, loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn, kim loại nặng sắt, chì... Cùng với đó, công ty này đưa thông tin “2 giờ sau khi đun, nước sẽ nhanh bị thiu và thu hút gấp đôi lượng vi sinh vật, thậm chí trở nên độc hại hơn lúc chưa đun”.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, c hưa bàn về chất lượng của sản phẩm máy lọc nước Unilever Pureit Vietnam , nhưng quảng cáo trên hiện đang rất gặp phản ứng của cộng động mạng cũng như người tiêu dùng Việt Nam.

Quảng cáo lập lờ... câu khách mua máy lọc nước Unilever Pureit Vietnam

Vietnam trên chính Fanpage Unilever Pureit Vietnam liên tục nhấn mạnh, đặt câu hỏi: “Bạn có chắc đun sôi nước máy có thể loại bỏ CHÌ?” rồi “2 GIỜ SAU KHI ĐUN SÔI, NƯỚC SẼ NHIỄM VI KHUẨN ĐỘC HẠI TRỞ LẠI. VẬY BẠN CÓ CHẮC ĐUN SÔI NƯỚC ĐỦ AN TOÀN?” hay “Bạn có chắc vài phút đun sôi nước máy có thể loại bỏ tạp chất độc hại và kim loại nặng sắt, chì đến từ hệ thống đường ống rỉ sét?”…

Theo các quảng cáo, tiếp thị máy lọc nước Unilever Pureit Vietnam trên chính Fanpage Unilever Pureit Vietnam liên tục nhấn mạnh, đặt câu hỏi: “Bạn có chắc đun sôi nước máy có thể loại bỏ CHÌ?” rồi “2 GIỜ SAU KHI ĐUN SÔI, NƯỚC SẼ NHIỄM VI KHUẨN ĐỘC HẠI TRỞ LẠI. VẬY BẠN CÓ CHẮC ĐUN SÔI NƯỚC ĐỦ AN TOÀN?” hay “Bạn có chắc vài phút đun sôi nước máy có thể loại bỏ tạp chất độc hại và kim loại nặng sắt, chì đến từ hệ thống đường ống rỉ sét?”…

Kèm theo đó là lời giải thích: “Nguồn nước máy có thể nhiễm bẩn. Trước khi dẫn đến vòi nước nhà bạn, đường nước máy đã trải qua những gì? Rác thải, ô nhiễm nước đầu nguồn, rỉ sét từ đường ống ngầm dẫn nước. Vậy đun sôi nước máy có đủ an toàn để uống?”.

Hoặc: “Sau khi đun sôi, vi sinh vật, trứng ký sinh trùng trong nước sẽ bị tiêu diệt và phân rã thành chất hữu cơ, trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho những vi sinh vật ở ngoài. 2 giờ sau khi đun, nước sẽ nhanh bị “thiu” và thu hút gấp đôi lượng vi sinh vật, thâm chí trở nên độc hại hơn lúc chưa đun.”… “VẬY BẠN CÓ CHẮC ĐUN SÔI NƯỚC ĐỦ AN TOÀN?”.

Không dừng ở đó, cũng trên Fanpage của mình, Unilever Pureit Vietnam tiếp tục quảng cáo mạnh máy lọc nước của mình bằng thông điệp: " THEO WHO, 200.000 NGƯỜI VIỆT NAM MẮC BỆNH UNG THƯ MỖI NĂM DO VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ NƯỚC UỐNG. HÃY BẢO VỆ GIA ĐÌNH VỚI NGUỒN NƯỚC UỐNG AN TOÀN! Bạn có chắc vài phút đun sôi nước máy có thể loại bỏ tạp chất độc hại và kim loại nặng sắt, chì đến từ hệ thống đường ống rỉ sét? Theo bác sỹ Lương Lễ Hoàng (Phòng tư vấn sức khỏe, Nghiên cứu y dược & Điều trị nội khoa Trung tâm oxy cao áp TP HCM), nước uống nhiễm bẩn là một trong những nguyên nhân chính trong thời gian dài gây biến đổi tế bào, gây ra ung thư cho rất nhiều người Việt Nam".