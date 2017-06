Thú chơi xa xỉ choáng váng nhất thế giới của các tỷ phú

Được biết đến là một trong những tỷ phú thế giới chịu chơi nhất, ông Steve Cohen gây choáng khi tậu cho riêng mình một chú cá mập khổng lồ và đầu tư xây hẳn một tủ nuôi cá mập ngay trong nhà mình để ngắm với tổng chi phí lên đến 12 triệu USD. Vào năm 2013, giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã trả 866.000 USD để đấu giá để sở hữu chiếc tàu ngầm Lotus Esprit xuất hiện trong bộ phim "The Spy Who Loved Me" của James Bond năm 1977. Tỷ phú Doanh nhân Nga Mikhail Prokhorov sở hữu rất nhiều đồ chơi đắt tiền nhất. Trong đó ấn tượng nhất là chiếc máy trượt tuyết ảo trị giá 200 triệu USD. Paul Allen sở hữu chiếc du thuyền lớn nhất thế giới mang tên Octopus. Ông cũng sở hữu một chiếc du thuyền nhỏ hơn, được gọi là "Tatoosh". Ngoài ra ông Allen còn sở hữu một bộ sưu tập các máy bay chiến đấu cổ điển có giá trị hàng triệu đô la. Một chiếc máy bay trong bộ sưu tập của ông là chiếc Fulbrium MiG-29, được thiết kế bởi Phòng Thiết kế Mikoyan của Liên Xô để thử thách các phi công chiến đấu Mỹ vào những năm 1970. Tỷ phú Richard Branson thuộc Tập đoàn Virgin Group sở hữu một khu nghỉ dưỡng rộng 74 mẫu ở Caribê được gọi là Đảo Necker. Khu nghỉ mát sang trọng của ông có thể chứa đến 30 người. Ở đây khách có thể du ngoạn trên du thuyền của Branson, Necker Belle hoặc khám phá biển trên tàu ngầm Necker Nymph. Giám đốc điều hành Oracle Larry Ellison chi hàng trăm triệu USD để sở hữu hòn đảo Hawaiian sang chảnh. Ông cũng rất nổi tiếng là tỷ phú chịu chơi, chịu chi tiền cho bất động sản, bộ sưu tập siêu xe và máy bay quân sự. Ellison cũng có một du thuyền dài khủng được gọi là "Musashi". Tỷ phú Mark Cuban có sở thích sưu tầm du thuyền hạng sang trên khắp thế giới. Cuba cũng sở hữu ba máy bay riêng: Gulfstream V, Boeing 757 và Boeing 767. Chủ tịch Google, Eric Schmidt cũng rất đam mê du thuyền, ông có một chiếc du thuyền dài khổng lồ "Oasis"có rất nhiều tiện nghi bao gồm hồ bơi, ván trượt tuyết...

Nguồn ảnh: Business Insider.



