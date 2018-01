Chỉ với tháp rau ở ban công, đủ rau sạch ăn cả tháng

Mô hình tháp rau tự ủ thành phân hữu cơ đang được nhóm kĩ sư Nông nghiệp trẻ tại Hà Nội tại công ty Eco Việt Nam đang thực hiện. Anh Hà Đức Cảnh – Giám đốc Công ty Eco Việt Nam cho hay: Tháp rau này là công nghệ của Mỹ. Qua 3 năm nghiên cứu, chúng tôi đã điều chỉnh và tối ưu lại thành tháp rau như hiện nay để phù hợp hơn với điều kiện Việt Nam. Tháp rau này sử dụng một vòng tuần hoàn của tự nhiên. Cái lõi ở giữa tháp rau giống như cơ quan tiêu hoá, sử dụng con giun đất làm nhiệm vụ biến đổi rác thải và di chuyển qua các hốc ra bên ngoài đất để cày xới đất và bổ sung phân giun trùn quế cho đất. Các khay có thể xoay để tạo thay đổi góc hướng ánh sáng, giúp cây hấp thụ được chất dinh dưỡng tốt hơn. Khi sử dụng không phải thay đất, tăng diện tích lên 10 lần so với bên ngoài, và có thể quay được để tận dụng ánh sáng. Dịch trà trùn (chứa nhiều chất dinh dưỡng và vi sinh vật cố định đạm, lân, kali, ức chế nấm mốc phát triển...) chảy xuống khay chứa trà trùn dưới đế tháp, được tưới ngược lên đỉnh tháp, làm giàu dinh dưỡng cho rau phát triển tốt. Theo anh Cảnh, nhà phố có ban công và diện tích nhỏ đều có thể trồng được tháp rau như thế này. Một gia đình có thể trồng 6 – 8 chiếc tháp là có thể đủ rau ăn. Chi phí để đầu tư khoảng 10 triệu/năm, so với việc mua rau ở bên ngoài là không cao. Ông Bùi Việt Đức – Giám đốc Viện phát triển công nghệ cơ điện (Học viện NNVN) cho biết: Hiện nay nhu cầu trồng rau sạch tại các hộ gia đình là rất lớn. Tuy nhiên điều kiện nhà phố khó cho người dân phát triển. Đây là một trong những mô hình rất hiệu quả, không giản nhỏ hẹp vẫn tạo ra sản phẩm đảm bảo về số lượng, chất lượng. Làm từ những vật liệu tái chế và sử dụng giá thể có sẵn. So với dùng thùng xốp hay khoảng không tận dụng như các gia đình đang làm hiện nay, tháp rau này có nhiều ưu điểm nổi bật hơn hẳn. Điều kiện và công chăm sóc cũng rất ít. Người ta có thể tranh thủ làm được. Và mô hình này ở thành phố đang được ứng dụng rất rộng rãi và hiệu quả. “Để phù hợp với điều kiện của từng gia đình, ngoài việc cung cấp tháp rau và hướng dẫn kĩ thuật, chúng tôi cũng đang áp dụng cho thuê tháp rau với mức giá 300.000 đồng/tháp. Trong đó chúng tôi sẽ chăm sóc và trồng rau, người thuê chỉ việc đến lấy rau sạch về sử dụng” – anh Cảnh chia sẻ.

