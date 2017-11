5 thói quen xấu gia tăng nguy cơ xuất huyết não

Nguyên nhân của xuất huyết não có rất nhiều nhưng trong đó có một phần lớn là do các thoái quen xấu gây nên. Đầu tiên là việc lạm dụng rượu bia: Khi cơ thể dung nạp một lượng rượu bia lớn sẽ dẫn đến huyết áp tăng cao, ảnh hưởng đến chức năng tuần hoàn của mạch máu, gia tăng thêm nguy cơ xuât huyết não. Ảnh: quanjing. Nghiện bia rượu chính là nguyên nhân gây xuất huyết não rất cao. Theo nghiên cứu, nếu một ngày uống từ 3 lần rượu trở lên thì độ tuổi có nguy cơ xuất huyết não là 60 tuổi, những người không uống rượu bia độ tuổi có nguy cơ xuất huyết não là 74 tuổi. Ảnh: 6681. Thuốc lá và rượu có thể làm co thắt mạch máu, tăng nhịp tim, tăng huyết áp. Bạn càng hút thuốc, nguy cơ xuất huyết não càng cao. Ngoại trừ những người có tiền sử bệnh tiểu đường, người ăn quá mặn, người quá béo thì người ngày hút quá 20 điếu thuốc sẽ gia tăng 2,84 lần nguy cơ xuất huyết não so với người không hút thuốc. Ảnh: 163. Những người hút thuốc dưới 5 năm sẽ giảm được 59% nguy cơ xuất huyết não so với người hút thuốc trên 5 năm. Người hút trung bình một bao thuốc/ ngày sẽ tăng nguy cơ xuất huyết não lên 2.3 lần so với người không hút thuốc. Ảnh: quanjing. Cần phải học cách điều tiết và khống chế cảm xúc, duy trì trạng thái lạc quan, tránh đẩy tâm trạng lên cực điểm của các cung bậc cảm xúc. Đặc biệt là đối với những người tuần hoàn máu não kém, nếu đột ngột lên cơn giận dữ rất dễ bị xuất huyết não. Ảnh: vcg. Nếu cuộc sống sinh hoạt không theo quy luật, không điều độ, không khoa học đặc biệt là những người thường xuyên thức khuya rất dễ khiến rối loạn nội tiết, dẫn đến nguy cơ xuất huyết não. Ảnh: paixin. Vì thế cần ngủ đủ giấc, cần ngủ đúng giờ để não bộ có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Đặc biệt là người già cần tránh thức khuya để tránh gây tổn thương não bộ. Ảnh: sohu. Bệnh nhân cao huyết áp cần phải uống thuốc đúng giờ, đúng liều theo chỉ dẫn của bác sĩ. Ảnh: cvg. Một số bệnh nhân tự ý đổi thuốc, tăng giảm liều lượng và đổi giờ khiến huyết áp gặp biến động lớn dẫn đến sự co thắt động mạch, gây nên hiện tượng phình thành mạch, phù nề, tăng nguy cơ xuất huyết não. Ảnh: 39. Chú ý bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là người già khả năng thích ứng của cơ thể với thời tiết kém, nếu để gặp lạnh, mạch máu sẽ co thắt đột ngột tăng nguy cơ xuất huyết não. Ảnh: 163. Ngoài ra, cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp. Cần hạn chế hất béo, ăn ít muối, ít đường, hạn chế ăn óc, nội tạng động vật, nên ăn nhiều các chế phẩm từ đậu, rau xanh, hoa quả, ăn thịt nạc, cá, trứng.. để cung cấp protein. Ảnh: jianke. Thường xuyên táo bón sẽ khiến bạn phải dùng sức mỗi lần đại tiện, điều này sẽ vô tình gia tăng đột ngột áp suất trong mạch máu. Nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, uống đủ nước, tăng cường vận động để ngăn ngừa táo bón. Ảnh: 39

