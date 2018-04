Dự đoán vận thế tháng 5/2018 cho 12 con giáp

Theo dự đoán tháng 5/2018 cho 12 con giáp của tác giả Trịnh Vỹ Kiến được đăng trên trang Sina (Trung Quốc), vận thế chung của người tuổi Tý được 87 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm suôn sẻ. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân phá rối. Tài vận: hao tổn tiền bạc. Sức khỏe: cẩn thận khi đi đường xa. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: cần tránh hướng Nam và kỵ mặc áo màu đỏ. Ảnh: fitnessreal.es. Dự đoán tháng mới cho tuổi Sửu: Vận thế chung: 89 điểm. Tình cảm: bắt đầu chuyển biến khả quan. Sự nghiệp: con giáp này có quý nhân giúp đỡ. Tài vận: tình hình tài chính tốt, rủng rỉnh tiền bạc. Sức khỏe: chú ý đến giấc ngủ. Hướng may mắn: hướng Nam. Lời khuyên: nên mặc quần áo màu đỏ và mang thêm vật cát tường. Ảnh: rd.com. Dự đoán tháng mới cho tuổi Dần: Vận thế chung: 86 điểm. Tình cảm: có sự biến động nhỏ. Sự nghiệp: bị công kích trong công việc. Tài vận: phải chi tiêu nhiều. Sức khỏe: chú ý sức khỏe người già trẻ nhỏ trong gia đình. Hướng may mắn: hướng Đông. Lời khuyên: nên đi du lịch để thư giãn. Ảnh: allfreecrafts.com. Tuổi Mão: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: có nhiều tin vui. Sự nghiệp: có quý nhân giúp đỡ, làm một thu hai. Tài vận: có thêm rất nhiều khoản thu. Sức khỏe: không nên ăn quá nhiều đồ nướng. Hướng may mắn: hướng Tây. Lời khuyên: nên treo vật cát tường trong phòng ngủ. Ảnh: rd.com. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 72 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm chuyển biến xấu. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tài vận: thất thoát tiền bạc. Sức khỏe: chú ý chứng đau đầu, chóng mặt, cần nghỉ ngơi nhiều. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: Xung thái tuế nên cần thận trọng trong mọi việc. Ảnh: depositphotos.com. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 91 điểm. Tình cảm: có nhiều tin vui. Sự nghiệp: thăng tiến khả quan. Tài vận: nguồn thu chính có thêm khoản thu. Sức khỏe: chú ý giấc ngủ. Hướng may mắn: hướng Đông. Lời khuyên: nên khiêm tốn khi làm việc. Ảnh: rd.com. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 83 điểm. Tình cảm: gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Sự nghiệp: không suôn sẻ. Tài vận: hao tổn tiền nong. Sức khỏe: nên đi kiểm tra tim. Hướng may mắn: hướng Tây. Lời khuyên: nên thay đổi vị trí của giường. Ảnh: weddbook.com. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 80 điểm. Tình cảm: bắt đầu tiến triển tích cực. Sự nghiệp: tương đối khả quan. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Sức khỏe: chú ý tránh để bị thương ngoài da. Hướng may mắn: hướng Nam. Lời khuyên: nên mang theo tượng “Phật hộ thân”. Ảnh: daisyshop.co.uk. Tuổi Thân: Vận thế chung: 82 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm suôn sẻ. Sự nghiệp: gặp vấn đề nan giải cần giải quyết. Tài vận: chi nhiều hơn thu. Sức khỏe: chú ý hệ tiết niệu, bệnh phụ khoa. Hướng may mắn: hướng Đông. Lời khuyên: nên thay đổi tư duy. Ảnh: kimi.vn. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 90 điểm.Tình cảm: chuyện tình cảm đi lên. Sự nghiệp: khởi sắc mạnh mẽ. Tài vận: tài vận vượng phát. Sức khỏe: chú ý đến sức khỏe bản thân. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: nên ổn định mọi việc. Ảnh: hoakholavender.com. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 87 điểm. Tình cảm: có chút biến động nhỏ. Sự nghiệp: tương đối thuận lợi. Tài vận: tài phú gia tăng, có thêm khoản thu. Sức khỏe: chú ý đến các khớp tay, chân. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: cần cẩn thận trong năm tuổi. Ảnh: hoakhoiris.com. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 92 điểm. Tình cảm: tình cảm nồng thắm. Sự nghiệp: cần có sự điều chỉnh. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Sức khỏe: nên quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe. Hướng may mắn: hướng Nam. Lời khuyên: nên thay đổi tư duy. Ảnh: kimi.vn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Top con giáp đen đủi, vận xui đeo bám tháng 4/2018.

Theo dự đoán tháng 5/2018 cho 12 con giáp của tác giả Trịnh Vỹ Kiến được đăng trên trang Sina (Trung Quốc), vận thế chung của người tuổi Tý được 87 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm suôn sẻ. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân phá rối. Tài vận: hao tổn tiền bạc. Sức khỏe: cẩn thận khi đi đường xa. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: cần tránh hướng Nam và kỵ mặc áo màu đỏ. Ảnh: fitnessreal.es. Dự đoán tháng mới cho tuổi Sửu: Vận thế chung: 89 điểm. Tình cảm: bắt đầu chuyển biến khả quan. Sự nghiệp: con giáp này có quý nhân giúp đỡ. Tài vận: tình hình tài chính tốt, rủng rỉnh tiền bạc. Sức khỏe: chú ý đến giấc ngủ. Hướng may mắn: hướng Nam. Lời khuyên: nên mặc quần áo màu đỏ và mang thêm vật cát tường. Ảnh: rd.com. Dự đoán tháng mới cho tuổi Dần : Vận thế chung: 86 điểm. Tình cảm: có sự biến động nhỏ. Sự nghiệp: bị công kích trong công việc. Tài vận: phải chi tiêu nhiều. Sức khỏe: chú ý sức khỏe người già trẻ nhỏ trong gia đình. Hướng may mắn: hướng Đông. Lời khuyên: nên đi du lịch để thư giãn. Ảnh: allfreecrafts.com. Tuổi Mão: Vận thế chung: 90 điểm. Tình cảm: có nhiều tin vui. Sự nghiệp: có quý nhân giúp đỡ, làm một thu hai. Tài vận: có thêm rất nhiều khoản thu. Sức khỏe: không nên ăn quá nhiều đồ nướng. Hướng may mắn: hướng Tây. Lời khuyên: nên treo vật cát tường trong phòng ngủ. Ảnh: rd.com. Tuổi Thìn: Vận thế chung: 72 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm chuyển biến xấu. Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân hãm hại. Tài vận: thất thoát tiền bạc. Sức khỏe: chú ý chứng đau đầu, chóng mặt, cần nghỉ ngơi nhiều. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: Xung thái tuế nên cần thận trọng trong mọi việc. Ảnh: depositphotos.com. Tuổi Tỵ: Vận thế chung: 91 điểm. Tình cảm: có nhiều tin vui. Sự nghiệp: thăng tiến khả quan. Tài vận: nguồn thu chính có thêm khoản thu. Sức khỏe: chú ý giấc ngủ. Hướng may mắn: hướng Đông. Lời khuyên: nên khiêm tốn khi làm việc. Ảnh: rd.com. Tuổi Ngọ: Vận thế chung: 83 điểm. Tình cảm: gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Sự nghiệp: không suôn sẻ. Tài vận: hao tổn tiền nong. Sức khỏe: nên đi kiểm tra tim. Hướng may mắn: hướng Tây. Lời khuyên: nên thay đổi vị trí của giường. Ảnh: weddbook.com. Tuổi Mùi: Vận thế chung: 80 điểm. Tình cảm: bắt đầu tiến triển tích cực. Sự nghiệp: tương đối khả quan. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Sức khỏe: chú ý tránh để bị thương ngoài da. Hướng may mắn: hướng Nam. Lời khuyên: nên mang theo tượng “Phật hộ thân”. Ảnh: daisyshop.co.uk. Tuổi Thân: Vận thế chung: 82 điểm. Tình cảm: chuyện tình cảm suôn sẻ. Sự nghiệp: gặp vấn đề nan giải cần giải quyết. Tài vận: chi nhiều hơn thu. Sức khỏe: chú ý hệ tiết niệu, bệnh phụ khoa. Hướng may mắn: hướng Đông. Lời khuyên: nên thay đổi tư duy. Ảnh: kimi.vn. Tuổi Dậu: Vận thế chung: 90 điểm.Tình cảm: chuyện tình cảm đi lên. Sự nghiệp: khởi sắc mạnh mẽ. Tài vận: tài vận vượng phát. Sức khỏe: chú ý đến sức khỏe bản thân. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: nên ổn định mọi việc. Ảnh: hoakholavender.com. Tuổi Tuất: Vận thế chung: 87 điểm. Tình cảm: có chút biến động nhỏ. Sự nghiệp: tương đối thuận lợi. Tài vận: tài phú gia tăng, có thêm khoản thu. Sức khỏe: chú ý đến các khớp tay, chân. Hướng may mắn: hướng Bắc. Lời khuyên: cần cẩn thận trong năm tuổi. Ảnh: hoakhoiris.com. Tuổi Hợi: Vận thế chung: 92 điểm. Tình cảm: tình cảm nồng thắm. Sự nghiệp: cần có sự điều chỉnh. Tài vận: tình hình tài chính bình thường. Sức khỏe: nên quan tâm nhiều hơn nữa đến sức khỏe. Hướng may mắn: hướng Nam. Lời khuyên: nên thay đổi tư duy. Ảnh: kimi.vn. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video: Top con giáp đen đủi, vận xui đeo bám tháng 4/2018.