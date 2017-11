9 loại cây cảnh để bàn vừa đẹp vừa mang lại tài lộc

1. Cây kim ngân

Là đại diện của sự may mắn, thịnh vượng, cây kim ngân là một trong những loại cây cảnh để bàn được ưa chuộng nhất. Với tên gọi nôm na là "tiền vàng" này, cây kim ngân rất dễ chăm sóc, phát triển tốt trong phòng điều hoà. Bạn chỉ cần tưới nước khoảng 2 lần một tuần là đủ để cây sinh trưởng và phát triển tốt. 2. Cây kim tiền

Cây kim tiền có ý nghĩa và hình dáng tương tự như cây kim ngân nhưng lá có màu xanh sẫm, bóng láng và thân cây vươn cao hơn. Đặc biệt, cây có thể sống tốt trong cả môi trường thiếu ánh sáng và không khí. Thân cây và lá phát triển rất nhanh như thể hiện sức sống tiềm tàng của gia chủ. 3. Cây trường sinh

Cây trường sinh là loại cây cảnh để bàn đẹp và rất lý tưởng bởi có tán lá hình tròn, màu xanh tươi mát. Tên gọi cũng đã toát lên đôi phần ý nghĩa của cây: trường sinh là biểu tượng của sự mạnh mẽ, quyết liệt và trường tồn. Thân cây thấp nên được nhiều người lựa chọn đặt trong chậu thuỷ tinh hay chậu gốm sứ trông rất đẹp mắt. 4. Cây đại đế vương

Nếu bạn đang đau đầu không biết chọn quà gì để tặng sếp thì cây đại đế vương có thể là một trong những sự lựa chọn số 1. Đại đế vương là loại cây thuộc họ trầu bà, ưa bóng râm và nơi ẩm, thể hiện tinh thần đế vương, quyền uy và sức mạnh của người lãnh đạo. Ngoài ra, cây còn có tác dụng xua đuổi tà ma, chướng khí, đem lại cảm giác thư thái cho con người. 5. Cây mai chiếu thuỷ

Một trong những loại cây cảnh để bàn đẹp mắt là cây mai chiếu thuỷ với hoa màu trắng, có mùi thơm quyến rũ, mọc trên một cọng dài kết thành chùm, ra hoa hầu như quanh năm. Cây rất dễ chăm sóc và phát triển trong cả điều kiện khắc nghiệt. 6. Cây phất lộc

Cây phất lộc là biểu tượng cho nguồn năng lượng dồi dào, sức sống mạnh mẽ. Cây thường được trồng trong lọ thuỷ tinh, rất phù hợp với trang trí bàn làm việc. Cây có nhiều đốt rỗng nên theo phong thủy thì tinh thần của gia chủ cũng theo đó mà dễ lưu thông, tâm hồn được tự do, thăng hoa. 7. Cây vạn lộc

Dù không có hoa điểm xuyết, cây vạn lộc lại đẹp mắt bởi màu sắc lá đặc biệt của nó. Cây có màu sặc sỡ như đỏ, cam, hồng,… với viền lá màu xanh. Chỉ cần để một chậu cây vạn lộc trên bàn làm việc, không gian sống của bạn sẽ càng trở nên sinh động, bắt mắt và tràn năng lượng. 8. Cây đa búp đỏ

Với giá thành khoảng từ 200 đến 300 ngàn đồng 1 chậu, cây đa búp đỏ là loại cây cảnh để bàn được khá nhiều người dùng. Cây có nguồn gốc từ Ấn Độ, du nhập vào Việt Nam những năm gần đây, biểu tượng của sự trường tồn, sức sống dẻo dai, nên có thể che chở, đem lại sự bình an cho gia đình của bạn. 9. Cây may mắn

Cây may mắn là loại cây cảnh để bàn thường được trồng trong chậu sứ nhỏ với lớp cỏ xanh mượt bên dưới, mỗi cây thường có 3 hoặc 5 quả, bao quanh thành hình tròn phần dưới thân tạo nên sự hài hòa, vững chắc. Như đúng tên gọi của nó, cây tượng trưng cho sự sung túc, đem đến phúc khí cho ngôi nhà, phòng làm việc,… giúp gia chủ luôn giữ được sự tinh thông, sáng suốt.

