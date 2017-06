NSƯT Kim Xuân: “Best Products sẽ là thương hiệu tin dùng của mọi nhà”

NSƯT Kim Xuân, NSƯT Tạ Minh Tâm, 2 Đại sứ thương hiệu của Best Products và BGĐ Công ty TNHH Catalogue Shopping cùng các khách hàng may mắn trong chương trình khuyến mại “Chiến thắng cùng Best Products 2017-2” tổ chức tại TP HCM ngày 12/6 vừa qua.