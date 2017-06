Hai con của Choi Jin Sil ra sao sau gần 10 năm mẹ tự tử?

Gần 10 năm sau khi mẹ, ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn Choi Jin Sil đột ngột tìm tới cái chết bằng cách tự tử, hai con của cô, Hwan Hee và Jun Hee, con trai và con gái của Choi, lớn lên trông thấy. (Ảnh: Soompi) Hình ảnh hai con của Choi Jin Sil ngơ ngác khi đến thăm mộ mẹ sau 1 năm ngày mất khiến người hâm mộ nhói lòng. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, hai em bé bỗng không còn mẹ ở bên vỗ về, chăm bẵm. Dù luôn có bà ngoại bên cạnh những ngày sau đó, nhưng mọi người vẫn không nguôi nỗi xót xa khi nghĩ tới cảnh mồ côi của hai bé. (Ảnh: Newsen) Sau cái chết bất ngờ của mẹ, hai bé ở với bà ngoại. Chưa đầy hai năm sau đó, hai bé lại trải qua cú sốc tinh thần nữa khi cậu của hai bé, người được mẹ Choi Jin Sil gửi gắm trước khi đi xa, cũng tự tử bằng cách treo cổ tại nhà riêng. (Ảnh: Osen) Bất hạnh chồng bất hạnh khi hai bé lại tiếp tục nhận hung tin, bố đẻ của mình, ngôi sao bóng chày Hàn Quốc, Jo Sung Min, cũng treo cổ tại nhà vào ngày 6/1/2013. May mắn cho hai bé vẫn còn bà ngoại bên cạnh chăm nom, tuy nhiên, về mặt tinh thần, có lẽ những cú sốc khi những người thân yêu nhất ra đi và đều chọn cách treo cổ để kết liễu cuộc đời, đã tác động mạnh mẽ tới tâm lý non nớt của hai đứa trẻ. (Ảnh: Osen) Ba năm sau ngày mẹ mất, hai con của Choi Jin Sil xuất hiện trong chương trình Good Morning ngày 25/1/2012 trong trang phục Hanbok và nụ cười tươi. Bà của hai bé cho biết Hwan Hee học rất chăm chỉ và giỏi Toán, Tiếng Anh, Khoa học. Cậu bé thích động vật và rất tình cảm với em gái Jun Hee. Còn cô bé Jun Hee thì mơ ước sau này sẽ trở thành ca sĩ. (Ảnh: Nate) Hai năm sau đó, con trai Choi Jin Sil lại xuất hiện trong chương trình Good Morning của đài SBS. Cậu bé trông lớn hơn nhiều so với hai năm trước và trong cuộc phỏng vấn, có thể thấy Hwan Hee vẫn chưa thể nguôi ngoai được với nỗi đau mất mẹ. “Mẹ cháu là người luôn ở bên cạnh cháu. Đó là lý do tại sao cháu dù mẹ đã ra đi nhưng cháu tin rằng mẹ vẫn ở bên mình. Cháu nhớ mẹ và muốn gặp mẹ. Cháu nhớ mẹ vì mẹ là duy nhất đối với cháu”. (Ảnh: Soompi) Khi mẹ qua đời, Hwan Hee mới lên 8 còn Jun Hee mới là cô bé 5 tuổi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau trong ngần đó năm trời với cái chết của 3 người thân yêu là bố, mẹ và cậu đã trở thành một vết sẹo lớn trong tâm lý của hai đứa trẻ. Giờ Hwan Hee đã 17 còn em gái 14, mặc dù cả hai luôn cố giấu nỗi buồn, nỗi đau vào bên trong nhưng dường như những vết thương gia đình luôn nhức nhối trong tâm can hai bé. (Ảnh: MBC) Chính vì thế mà theo lời bà ngoại của hai bé, càng lớn Hwan Hee càng trầm lặng còn cô bé Jun Hee có vẻ nhiều lời hơn anh trai nhưng lại có hành động khiến mọi người lo lắng. (Ảnh: MBC) Ngày 7/6/2017, cô bé Jun Hee đăng trên Instagram cá nhân bức ảnh một cô gái treo cổ cùng dòng chia sẻ: "Những tổn thương của các thành viên trong gia đình là quá lớn. Hãy giúp tôi". Hình ảnh và lời nói của cô bé khiến mọi người rùng mình khi nhớ lại những cái chết do treo cổ trong gia đình từ mẹ, cậu tới bố của Jun Hee. (Ảnh: Instagram) Jun Hee từng mơ ước trở thành một ca sĩ nhưng cô bé đã thay đổi ý định khi vấp phải những lời bình luận ác ý trên mạng và ở trường về việc mình không có mẹ. Khép lại ước mơ trở thành một ca sĩ thần tượng Jun Hee nói cô muốn du học. (Ảnh: Internet) Hiện hai anh em Hwan Hee và Jun Hee không sống cùng nhau bởi Hwan Hee đang học tại một trường quốc tế ở đảo Jeju còn Jun Hee đang sống với dì. (Ảnh: Kites)

