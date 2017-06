Soi chân dung bản sao Tâm Tít tại The Face 2017

Tập 1 The Face 2017 vừa chính thức lên sóng. Một trong những gương mặt đáng chú ý nhất là Nguyễn Đặng Khánh Linh. Ảnh: Thể thao văn hóa Nguyễn Đặng Khánh Linh sinh năm 1995, cao 1m68, nặng 54 kg và sở hữu số đo 3 vòng: 83-64-90. Hiện tại, cô đang là thí sinh đội siêu mẫu Minh Tú. Ảnh: FBNV Khánh Linh sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt to, đôi môi mọng và làn da trắng hồng. Ảnh: FBNV Học trò siêu mẫu Minh Tú hiện là một trong những người mẫu trẻ được yêu mến ở Hà Nội. Ảnh: FBNV Với những bộ hình thời trang chuyên nghiệp, Khánh Linh được mệnh danh là “nữ hoàng lookbook”. Ảnh: FBNV Ngoài danh hiệu “nữ hoàng lookbook”, Khánh Linh còn được mệnh danh là bản sao Tâm Tít. Ảnh: FBNV Khánh Linh sở hữu gương mặt hao hao hot girl Tâm Tít (phải) cũng như phong cách sang chảnh, gợi cảm giống đàn chị. Ảnh: FBNV Bản sao Tâm Tít có khả năng ca hát. Cuối năm 2016, cô tham gia một MV ca nhạc mừng Giáng sinh và năm mới cùng 5 hot girl khác. Ảnh: FBNV Thí sinh đội Minh Tú tại The Face 2017 từng theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: FBNV Siêu mẫu Minh Tú chọn Khánh Linh về đội bởi vẻ ngoài ăn hình. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên The Face 2017 cho rằng Khánh Linh còn thiếu khá nhiều chuyên môn. Ảnh: FBNV Ngay khi sau tập 1 The Face 2017 lên sóng, Khánh Linh đã gây chú ý. Nhiều người kỳ vọng bản sao Tâm Tít sẽ tiến xa tại cuộc thi năm nay. Ảnh: FBNV

Tập 1 The Face 2017 vừa chính thức lên sóng. Một trong những gương mặt đáng chú ý nhất là Nguyễn Đặng Khánh Linh. Ảnh: Thể thao văn hóa Nguyễn Đặng Khánh Linh sinh năm 1995, cao 1m68, nặng 54 kg và sở hữu số đo 3 vòng: 83-64-90. Hiện tại, cô đang là thí sinh đội siêu mẫu Minh Tú. Ảnh: FBNV Khánh Linh sở hữu gương mặt trái xoan, đôi mắt to, đôi môi mọng và làn da trắng hồng. Ảnh: FBNV Học trò siêu mẫu Minh Tú hiện là một trong những người mẫu trẻ được yêu mến ở Hà Nội. Ảnh: FBNV Với những bộ hình thời trang chuyên nghiệp, Khánh Linh được mệnh danh là “nữ hoàng lookbook”. Ảnh: FBNV Ngoài danh hiệu “nữ hoàng lookbook”, Khánh Linh còn được mệnh danh là bản sao Tâm Tít. Ảnh: FBNV Khánh Linh sở hữu gương mặt hao hao hot girl Tâm Tít (phải) cũng như phong cách sang chảnh, gợi cảm giống đàn chị. Ảnh: FBNV Bản sao Tâm Tít có khả năng ca hát. Cuối năm 2016, cô tham gia một MV ca nhạc mừng Giáng sinh và năm mới cùng 5 hot girl khác. Ảnh: FBNV Thí sinh đội Minh Tú tại The Face 2017 từng theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: FBNV Siêu mẫu Minh Tú chọn Khánh Linh về đội bởi vẻ ngoài ăn hình. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên The Face 2017 cho rằng Khánh Linh còn thiếu khá nhiều chuyên môn. Ảnh: FBNV Ngay khi sau tập 1 The Face 2017 lên sóng, Khánh Linh đã gây chú ý. Nhiều người kỳ vọng bản sao Tâm Tít sẽ tiến xa tại cuộc thi năm nay. Ảnh: FBNV