Cha mẹ ngất khi nhận thi thể cháy vụn của đạo diễn Tề Bá Lâm

Hôm 10/6, đạo diễn nổi tiếng Đài Loan Tề Bá Lâm qua đời ở tuổi 52, sau vụ tai nạn máy bay tại vùng núi Hoa Liên. Một người rơi ngoài cabin, hai người còn lại chết cháy bên trong. Đạo diễn Tề Bá Lâm là một trong hai người bị cháy. Sáng 12/6, di thể của Tề Bá Lâm đã được đưa đến Nhà tang lễ ở Đài Bắc. Theo tờ Ettoday, do máy bay không trang bị hộp đen nên rất khó để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Nhiều khả năng máy bay đã cố tránh một vùng núi cao nhưng lại xảy ra va chạm mạnh trước khi rơi xuống. Sự cố cháy lớn xảy ra do tràn dầu. Gia đình đã chuẩn bị di ảnh và mời tăng sư về lễ cầu siêu. Gia đình Tề Bá Lâm trong lễ nhận di thể nam đạo diễn sáng nay. Cha đạo diễn đã ngất khi thấy tro cốt con trai. Người cha già cho biết trước khi xảy ra vụ tai nạn, Tề Bá Lâm đã gọi điện về gia đình. "Cháu nói đi khoảng 15 phút là về. Tôi không thể tin chuyện này, bi kịch quá. Thi thể của cháu thậm chí không còn, tôi không nhận ra con trai mình nữa", ông khóc nói. Mẹ đạo diễn bần thần khi đến nhà tang lễ. Vợ đạo diễn 52 tuổi cũng sống trong cảnh bàng hoàng hai ngày qua. Cô và con trai đang cố gắng lo hậu sự cho chồng. Thông tin ban đầu cho hay đạo diễn Tề Bá Lâm thuê chiếc phi cơ này phục vụ việc ghi hình từ trên cao. Khoảng 10h máy bay cất cánh, các thiết bị liên lạc đều đã được kiểm tra để đảm bảo an toàn bay. Nhưng ngay sau đó, tổ bay đã mất liên lạc với nhân viên mặt đất. Phía trung tâm khảo sát xác nhận nhiều khả năng máy bay gặp va chạm mạnh và đâm thẳng xuống đất. Người nhà đang lo liệu tang lễ. Gia đình từ chối tiết lộ thêm về thông tin lễ di quan. (Ảnh: On, Etnews)

