Thực phẩm cực tốt cho bệnh nhân ung thư

Cà chua hoặc nước sốt cà chua: Carolyn Lammersfeld, chuyên gia dinh dưỡng về ung thư học và là phó giám đốc của chương trình y học kết hợp tại Trung tâm Điều trị Ung thư Mỹ, cho biết: "Nước sốt cà chua không chỉ có hàm lượng vitamin C cao mà còn giúp giữ được vị giác của một số bệnh nhân ung thư khi trải qua hóa trị. Ảnh: Alittlebityummy. Cá chứa omega-3: Cá hồi, cá ngừ và cá mòi không chỉ là các nguồn chứa nhiều protein chống mệt mỏi mà còn là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Chúng cung cấp axit béo omega-3, có thể giúp giữ cho cơ bắp của bạn khỏe mạnh; vitamin B12, giúp cơ thể tạo ra các tế bào hồng cầu; và vitamin D, một thành phần quan trọng của sức khoẻ xương. Ảnh: Shemazing. Sản phẩm sữa: Đây là một trong những thực phẩm rất tốt cho bệnh nhân ung thư. Canxi, vitamin D và chất đạm trong những sản phẩm từ sữa sẽ góp phần cho xương khỏe mạnh. Có thể ăn sữa chua để bổ sung vi khuẩn ruột. Với những người ăn chay thì có thể uống sữa gạo hoặc sữa đậu nành. Ảnh: Screwyouacne. Rau lá xanh đậm: Bông cải xanh, cải xoăn, rau diếp xoăn, rau bina, cải xoong và các rau xanh khác cung cấp canxi để tăng cường xương, chất folate và sắt để tăng sản xuất tế bào máu và magiê, chất rất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể. Ảnh: Healthline. Các loại đậu: Những thực phẩm họ đậu có chứa hàm lượng protein cao, giúp bảo vệ cơ bắp của bạn trong khi vẫn cung cấp năng lượng ổn định, do đó bạn không còn cảm thấy kiệt sức. Ảnh: Static9. Gừng: Gừng thực sự giúp chống nôn, các tác dụng phụ của hóa trị liệu và một số loại thuốc mà các bệnh nhân ung thư phải dùng. Chỉ cần thêm chút gừng băm vào thức ăn hoặc trà có thể giúp giảm bớt buồn nôn mà không hề giảm bớt tác dụng của thuốc giảm đau. Ảnh: Ridgetimes. Nho đỏ và chiết xuất từ hạt nho: Nho đỏ dồi dào nguồn vitamin C và các chất chống oxy hóa. Mỗi phần của quả nho như vỏ, hạt đều có đặc tính chống lại ung thư. Bioflavonoid trong quả nho giúp các tế bào khỏe mạnh đủ sức chống lại các tế bào ung thư, đồng thời có thể tiêu diệt tế bào ung thư. Ảnh: Almanac. Tỏi: Tiến sĩ Benjamin Lau, giáo sư sinh hóa và miễn dịch học ở Trung tâm y tế Loma Linda, California (Mỹ), trong cuốn "Tỏi và bạn, vị thuốc của thế giới hiện đại" khẳng định: Chỉ cần sử dụng một lượng tỏi nhỏ trong bữa ăn hàng ngày cũng tác dụng tốt đến hệ miễn dịch. Theo đó, tỏi hoạt động như loại thuốc kháng sinh, thuốc chống virus, chất bồi bổ hệ thống miễn dịch, chất chống ung thư...Ảnh: Thesun. Nghệ: Curcumin trong nghệ đã được chứng minh có khả năng làm chậm sự phát triển tế bào ung thư, giảm viêm, làm chậm sự chuyển đổi từ tế bào bình thường thành các tế bào ung thư. Ngoài ra, curcumin còn giúp cơ thể tiêu diệt các tế bào ung thư đã bị đột biến nên nó không thể lây lan khắp cơ thể, tấn công các tế bào ung thư nhiều hơn các tế bào thường. Ảnh: Turmeric. Trà xanh: Cũng như các tế bào bình thường, tế bào ung thư cũng cần tiếp thêm năng lượng, để có thể chuyển hóa và tiếp tục phát triển, nhân lên. Trà xanh có tác nhân sinh học, làm thay đổi cơ chế trao đổi chất của tế bào ung thư khiến chúng không thể trao đổi chất và sẽ chết đi. Nhiều nghiên cứu cho thấy uống 2-3 tách trà xanh/ngày giảm nguy cơ tấn công các tế bào khối u đến 50%. Ảnh: Healthline. Bí đỏ: Thực phẩm chống ung thư này chứa beta- carotene, vốn được biết đến để kích thích hệ miễn dịch của cơ thể, từ đó có thể làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư. Một carotenoid khác có trách nhiệm ngăn chặn sự phát triển ung thư là alpha-carotene. Ảnh: Internet.

