Yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan vụ vỡ hồ chứa nước

Liên quan đến vụ hồ chứa nước bị vỡ gây chết người ở xã Tuy Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Theo Tuấn Nguyễn - Thái Lâm/ Tiền Phong

Ngày 10/11, theo nguồn tin của Tiền Phong, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận của ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh về cuộc kiểm tra tình hình mưa lũ tại khu vực Bình Thuận (cũ).

Trong đó, có nội dung liên quan sự cố vỡ hồ chứa nước tại dự án của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn xã Tuy Phong.

Toàn cảnh dự án của Công ty Việt Phong Phú trên núi Tân Lai.
Toàn cảnh dự án của Công ty Việt Phong Phú trên núi Tân Lai.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, sự cố vỡ hồ chứa đã gây hậu quả nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân và các công trình hạ tầng trong khu vực.

Ngay khi xảy ra sự cố, chính quyền xã Tuy Phong đã chủ động triển khai 5 tổ công tác hỗ trợ, giải quyết kịp thời nhu cầu thiết yếu cho người dân, khắc phục sự cố, dọn dẹp vệ sinh môi trường và nhanh chóng ổn định đời sống sau thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND xã Tuy Phong tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để ứng cứu, khắc phục nhanh nhất tại các khu vực bị ảnh hưởng; đồng thời phối hợp với các xã Liên Hương, Vĩnh Hảo và Phan Rí Cửa tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện việc xây dựng, vận hành các hồ chứa của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú, bảo đảm đúng quy hoạch, quy định của pháp luật về thủy lợi, tài nguyên nước và môi trường. Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc không đáp ứng yêu cầu theo quy định, kiên quyết xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp này hạ mực nước các hồ chứa còn lại để bảo đảm an toàn công trình.

Các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sau lũ quét.
Các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sau lũ quét.

Sở Xây dựng được giao chủ trì kiểm tra, đánh giá hiện trạng cầu bắc qua kênh tại khu vực bị ảnh hưởng, đề xuất phương án sửa chữa, nâng cấp theo quy định.

Công an tỉnh được giao điều tra, xác minh toàn diện nguyên nhân gây vỡ hồ, đồng thời kiểm tra tính pháp lý của việc đầu tư, xây dựng và vận hành hệ thống hồ chứa thuộc Dự án Trang trại Việt, tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có).

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với UBND xã Tuy Phong và các đơn vị liên quan phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm không để phát sinh ổ dịch sau sự cố.

Trả lời Tiền Phong về trách nhiệm kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương đối với dự án của Công ty Trang trại Việt Phong Phú trước khi xảy ra sự cố, ông Nguyễn Trung Trực, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cũ, mới nghỉ hưu) chia sẻ: "Hiện tôi đã nghỉ hưu. Vụ việc vỡ hồ chứa cứ để cơ quan Cảnh sát điều tra họ làm, hiện tôi không thể trả lời gì thêm".

Ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Phong Phú cũ cũng từ chối trả lời khi được hỏi xã đã từng kiểm tra, phát hiện dấu hiệu sai phạm của dự án trang trại thuộc Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú không? "Về dự án Việt Phong Phú tôi không biết gì cả, anh thông cảm nhé", ông Hùng nói rồi tắt máy.

Lực lượng chức năng xuyên đêm sơ tán người dân ngày 1/11.
Lực lượng chức năng xuyên đêm sơ tán người dân ngày 1/11.

Tại kỳ họp thứ 22 (tháng 3/2023), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 2 cán bộ liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện dự án trên địa bàn huyện Tuy Phong (cũ).

Trong đó, ông Huỳnh Văn Điển - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, bị cảnh cáo vì đã ký Quyết định số 2030 (ngày 19/5/2017) cho thuê hơn 417.000m² đất tại khu vực Láng Lớn, xã Vĩnh Hảo (cũ), để thực hiện dự án trồng cỏ, bắp và chăn nuôi bò khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền.

