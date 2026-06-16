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Kho tri thức

Loài côn trùng đẹp nhất thế giới: không khác gì tranh của Picasso

Giữa những khu rừng và đồng cỏ nhiệt đới châu Phi, có một loài côn trùng nhỏ bé sở hữu vẻ ngoài rực rỡ đến mức trông như bước ra từ phòng tranh nghệ thuật.

Thanh Bình (tổng hợp)

Bọ Picasso, tên khoa học Sphaerocoris annulus, là một loài bọ thuộc họ Scutelleridae, phân bố ở nhiều quốc gia châu Phi cận Sahara như Ethiopia, Kenya, Tanzania, Uganda và Congo. Mặc dù chỉ dài khoảng 8–10 mm, chúng lại nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ màu sắc và hoa văn độc đáo hiếm thấy trong thế giới côn trùng.

Ảnh: ourbreathingplanet

Tên gọi “bọ Picasso” xuất phát từ những họa tiết tròn, đối xứng và đầy màu sắc trên lưng. Lớp vỏ cứng của chúng thường có nền màu xanh lục ánh kim hoặc vàng lục, điểm xuyết bởi các vòng tròn đỏ, đen và vàng. Khi nhìn từ trên xuống, hoa văn này khiến nhiều người liên tưởng đến những tác phẩm hội họa hiện đại hoặc tranh trừu tượng của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso. Tuy nhiên, những họa tiết này không phải để làm đẹp mà đóng vai trò sinh tồn rất quan trọng.

Ảnh: rawrszn

Các nhà sinh học cho rằng màu sắc sặc sỡ của bọ Picasso là một dạng cảnh báo đối với kẻ săn mồi. Hiện tượng này được gọi là màu sắc cảnh giới (aposematism), trong đó động vật sử dụng màu sắc nổi bật để báo hiệu rằng chúng có mùi vị khó chịu hoặc chứa các hợp chất hóa học khiến kẻ thù không muốn ăn chúng. Nhờ vậy, dù kích thước nhỏ bé, bọ Picasso vẫn có khả năng tự bảo vệ khá hiệu quả trước chim và các loài săn mồi khác.

Ảnh: paintvine.co

Sphaerocoris annulus chủ yếu hút nhựa cây để sinh sống. Chúng thường xuất hiện trên lá và thân của nhiều loài thực vật nhiệt đới. Vòng đời của chúng trải qua các giai đoạn trứng, thiếu trùng và trưởng thành. Điều thú vị là ngay cả các cá thể non cũng sở hữu màu sắc bắt mắt, dù hoa văn chưa hoàn thiện như ở con trưởng thành.

Trong những năm gần đây, bọ Picasso trở thành “ngôi sao” trên các trang mạng về thiên nhiên và nhiếp ảnh côn trùng. Hình ảnh của chúng thường được chia sẻ rộng rãi vì nhiều người khó tin rằng một sinh vật nhỏ bé như vậy lại có thể mang những gam màu rực rỡ đến thế. Không ít nhiếp ảnh gia đã dành hàng giờ trong rừng nhiệt đới để tìm kiếm cơ hội ghi lại những bức ảnh cận cảnh của loài bọ đặc biệt này.

Bọ Picasso là minh chứng sinh động cho thấy thiên nhiên đôi khi còn sáng tạo hơn bất kỳ nghệ sĩ nào. Trên cơ thể chỉ dài chưa đầy một centimet, loài côn trùng này mang theo cả một “bức tranh” đầy màu sắc, khiến người quan sát phải kinh ngạc trước sự đa dạng và kỳ diệu của thế giới tự nhiên.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Loài côn trùng độc đáo #Họa tiết Picasso tự nhiên #Màu sắc cảnh báo sinh tồn #Sinh vật nhiệt đới rực rỡ #Nhiếp ảnh côn trùng

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