Xe tự hành có thể chạy 900 km để chở phi hành gia làm việc trên Mặt trăng

NASA đã chọn công ty Lunar Outpost ở Colorado (Mỹ) để phát triển mẫu xe tự hành chở người mang tên Pegasus cho chương trình Artemis nhằm thám hiểm Mặt trăng. Dự kiến các phi hành gia sẽ sử dụng xe tự hành Pegasus để chạy qua cực Nam của Mặt trăng kể từ năm 2028. Phương tiện này sẽ cung cấp tầm hoạt động xa, độ bền cao và sự linh hoạt, hỗ trợ phi hành gia lưu lại lâu hơn và đặt nền móng cho căn cứ thường trực trong tương lai. Công ty Lunar Outpost sẽ nhận được khoản kinh phí 220 triệu USD để chế tạo Pegasus.

Xe tự hành Pegasus là phiên bản nhỏ hơn và nhẹ hơn của xe tự hành Eagle LTV, lấy cảm hứng từ mẫu Hummer EV của công ty General Motors (GM). Công ty Lunar Outpost đang hợp tác với GM, Goodyear và Leidos để phát triển xe tự hành Pegasus hiệu quả hơn so với phương tiện thời Apollo (LRV). Trong khi đó, GM phụ trách các hệ thống điện khí hóa và công nghệ pin trên xe tự hành Pegasus. Goodyear hỗ trợ phát triển lốp xe và Leidos đóng góp chuyên môn về kỹ thuật và du hành không gian có người lái.

Xe tự hành Pegasus được thiết kế cho chương trình Artemis của NASA. Ảnh: Lunar Outpost.

Xe tự hành Pegasus và Eagle đều được thiết kế có thể hoạt động ít nhất 1 năm và đạt tầm hoạt động 900 km trong một lần sạc, vượt xa phương tiện LRV với tổng quãng đường 90,4 km qua 3 nhiệm vụ Apollo 15, 16 và 17.

Pegasus có thiết kế khá gọn gàng, có thể chở hai phi hành gia trong cabin gầm thấp với tầm nhìn thông thoáng phía trước. Với tốc độ tối đa 15 km/h, xe tự hành Pegasus rất dễ di chuyển ngay cả khi đi qua khu vực có địa hình gồ ghề. Nguồn điện của phương tiện đến từ bộ pin cực khỏe dựa trên công nghệ xe điện của GM, có thể hoạt động ổn định lâu dài và chịu lỗi suốt nhiều tháng hoạt động trong môi trường chân không. Phi hành gia có thể trực tiếp cầm lái Pegasus hoặc để xe chạy tự động trên địa hình quen thuộc bằng công nghệ tích hợp. Đội phụ trách nhiệm vụ trên Trái đất cũng có thể điều khiển Pegasus theo thời gian thực trong trường hợp cần thiết.

Một trong những yêu cầu được NASA đưa ra là xe tự hành phải có khả năng chịu điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất, bao gồm lái qua các miệng hố khuất trong bóng tối trên Mặt trăng để tìm kiếm băng nước. Tàu Lunar Reconnaissance Orbiter của NASA đo được nhiệt độ dưới -246 độ C bên trong miệng hố và nhiệt độ mặt đất có thể lên cao tới 121 độ C. Để hoạt động trong dải nhiệt rộng như vậy, hệ thống quản lý nhiệt của Pegasus sẽ vận hành tự động mọi lúc, bảo vệ pin, thiết bị điện tử và bộ phận cơ khí.

Theo kế hoạch của NASA, công ty Lunar Outpost sẽ "trình làng" mẫu xe tự hành Pegasus hoàn thiện vào tháng 11/2027. Tàu đổ bộ Blue Moon Mark 1 của Blue Origin sẽ chở phương tiện này tới cực Nam của Mặt Trăng.