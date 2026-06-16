Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Xe tự hành có thể chạy 900 km để chở phi hành gia làm việc trên Mặt trăng

Công ty Mỹ Lunar Outpost phát triển mẫu xe tự hành Pegasus có thể chạy 900 km trong một lần sạc để phi hành gia thực hiện nhiệm vụ lâu dài trên Mặt trăng.

Tâm Anh (TH)

NASA đã chọn công ty Lunar Outpost ở Colorado (Mỹ) để phát triển mẫu xe tự hành chở người mang tên Pegasus cho chương trình Artemis nhằm thám hiểm Mặt trăng. Dự kiến các phi hành gia sẽ sử dụng xe tự hành Pegasus để chạy qua cực Nam của Mặt trăng kể từ năm 2028. Phương tiện này sẽ cung cấp tầm hoạt động xa, độ bền cao và sự linh hoạt, hỗ trợ phi hành gia lưu lại lâu hơn và đặt nền móng cho căn cứ thường trực trong tương lai. Công ty Lunar Outpost sẽ nhận được khoản kinh phí 220 triệu USD để chế tạo Pegasus.

Xe tự hành Pegasus là phiên bản nhỏ hơn và nhẹ hơn của xe tự hành Eagle LTV, lấy cảm hứng từ mẫu Hummer EV của công ty General Motors (GM). Công ty Lunar Outpost đang hợp tác với GM, Goodyear và Leidos để phát triển xe tự hành Pegasus hiệu quả hơn so với phương tiện thời Apollo (LRV). Trong khi đó, GM phụ trách các hệ thống điện khí hóa và công nghệ pin trên xe tự hành Pegasus. Goodyear hỗ trợ phát triển lốp xe và Leidos đóng góp chuyên môn về kỹ thuật và du hành không gian có người lái.

dieuuu-2.png
Xe tự hành Pegasus được thiết kế cho chương trình Artemis của NASA. Ảnh: Lunar Outpost.

Xe tự hành Pegasus và Eagle đều được thiết kế có thể hoạt động ít nhất 1 năm và đạt tầm hoạt động 900 km trong một lần sạc, vượt xa phương tiện LRV với tổng quãng đường 90,4 km qua 3 nhiệm vụ Apollo 15, 16 và 17.

Pegasus có thiết kế khá gọn gàng, có thể chở hai phi hành gia trong cabin gầm thấp với tầm nhìn thông thoáng phía trước. Với tốc độ tối đa 15 km/h, xe tự hành Pegasus rất dễ di chuyển ngay cả khi đi qua khu vực có địa hình gồ ghề. Nguồn điện của phương tiện đến từ bộ pin cực khỏe dựa trên công nghệ xe điện của GM, có thể hoạt động ổn định lâu dài và chịu lỗi suốt nhiều tháng hoạt động trong môi trường chân không. Phi hành gia có thể trực tiếp cầm lái Pegasus hoặc để xe chạy tự động trên địa hình quen thuộc bằng công nghệ tích hợp. Đội phụ trách nhiệm vụ trên Trái đất cũng có thể điều khiển Pegasus theo thời gian thực trong trường hợp cần thiết.

Một trong những yêu cầu được NASA đưa ra là xe tự hành phải có khả năng chịu điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất, bao gồm lái qua các miệng hố khuất trong bóng tối trên Mặt trăng để tìm kiếm băng nước. Tàu Lunar Reconnaissance Orbiter của NASA đo được nhiệt độ dưới -246 độ C bên trong miệng hố và nhiệt độ mặt đất có thể lên cao tới 121 độ C. Để hoạt động trong dải nhiệt rộng như vậy, hệ thống quản lý nhiệt của Pegasus sẽ vận hành tự động mọi lúc, bảo vệ pin, thiết bị điện tử và bộ phận cơ khí.

Theo kế hoạch của NASA, công ty Lunar Outpost sẽ "trình làng" mẫu xe tự hành Pegasus hoàn thiện vào tháng 11/2027. Tàu đổ bộ Blue Moon Mark 1 của Blue Origin sẽ chở phương tiện này tới cực Nam của Mặt Trăng.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#Xe tự hành Pegasus #Mặt trăng #chương trình Artemis

Bài liên quan

Kho tri thức

Giải mã bất ngờ về vật thể rơi từ Mặt trăng xuống sa mạc Sahara

Khi kiểm tra mảnh thiên thạch rơi từ Mặt trăng xuống sa mạc Sahara, các nhà nghiên cứu đã có khám phá quan trọng về sự sống trên Trái đất vào 3,5 tỉ năm trước.


Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Geology, nhóm chuyên gia được dẫn đầu bởi nhà khoa học hành tinh Carolyn Crow từ Đại học Colorado ở Boulder (Mỹ) cho biết đã phân tích mảnh thiên thạch Mặt trăng có tên NWA 12593 và tìm ra những dữ liệu quan trọng về thời kỳ sự sống xuất hiện trên Trái đất.

Vào vài tỉ năm đầu tiên trong lịch sử, Trái đất ghi nhận sự xuất hiện của sự sống, bầu khí quyển và đại dương. Thời kỳ đó vẫn còn là bí ẩn lớn bởi quá trình địa chất năng động của hành tinh xanh đã vô tình "xóa sổ" các bằng chứng trên bề mặt.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện tiềm năng khai thác nước trên Mặt trăng

Nghiên cứu mới cho thấy, việc khai thác tài nguyên nước ở một số khu vực trên Mặt Trăng dễ dàng hơn so với dự đoán trước đây.

Một nghiên cứu mới mang đến tin tốt cho các phi hành gia tương lai trong việc tiếp cận nguồn nước và băng có thể khai thác cần thiết cho hệ thống duy trì sự sống trên Mặt trăng. Theo nhóm nghiên cứu, một số khu vực trên Mặt trăng có thể dễ dàng tiếp cận các nguồn tài nguyên này hơn so với dự đoán trước đây.

Nghiên cứu thú vị này được thực hiện bởi một nhóm các nhà khoa học do Durga Prasad thuộc Viện Vật lý Ahmedabad dẫn đầu. Họ đã phân tích dữ liệu nhiệt độ bề mặt Mặt trăng được thu thập bởi tàu sứ mệnh Chandrayaan-3 của Ấn Độ hạ cánh thành công gần cực nam Mặt Trăng vào tháng 8/2023. Nhóm đã phát hiện ra sự biến động nhiệt độ mạnh mẽ gần khu vực hạ cánh, với sự khác biệt đáng kể ngay cả giữa các vùng nằm rất gần nhau.

Xem chi tiết

Kho tri thức

NASA công bố lộ trình xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng

NASA công bố lộ trình xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng, nêu chi tiết mục tiêu phát triển và lộ trình thực hiện việc xây dựng một cơ sở cư trú lâu dài ở Mặt Trăng.

Theo lộ trình này, Mỹ sẽ thúc đẩy việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng theo ba giai đoạn, sử dụng hoạt động thám hiểm bằng robot, kiểm chứng công nghệ và các sứ mệnh có người lái để thúc đẩy sự hiện diện lâu dài của con người trên Mặt Trăng và đặt nền móng cho các sứ mệnh thám hiểm Sao Hỏa trong tương lai.

anh-chup-man-hinh-2026-06-02-074626.png
NASA công bố lộ trình xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng. Ảnh: @NASA.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới