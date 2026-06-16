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Kho tri thức

Điều kỳ diệu ở 'Vương quốc hoang dã cuối cùng' của Tây Phi

Giữa vùng savan rộng lớn của Tây Phi tồn tại một trong những hệ sinh thái hoang dã quan trọng nhất lục địa, nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ hiếm có.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khu phức hợp W-Arly-Pendjari là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận năm 2017, trải rộng qua ba quốc gia Tây Phi gồm Benin, Burkina Faso và Niger. Tên gọi của khu di sản được ghép từ ba khu bảo tồn lớn nhất trong vùng: Vườn quốc gia W, Khu bảo tồn Arly và Vườn quốc gia Pendjari. Tổng diện tích của hệ thống này lên tới hơn 24.000 km², tạo thành một trong những khu bảo tồn xuyên biên giới rộng lớn và quan trọng nhất châu Phi.

Ảnh: africageographic

Chữ “W” trong tên Vườn quốc gia W không phải là ký hiệu ngẫu nhiên. Nó xuất phát từ hình dạng khúc uốn của sông Niger khi nhìn từ trên cao, tạo thành một đường cong giống chữ W. Dòng sông này cùng nhiều phụ lưu khác đã góp phần hình thành nên những vùng đất ngập nước, đồng cỏ và rừng thưa phong phú, tạo môi trường sống lý tưởng cho hàng trăm loài động vật.

Ảnh: africanparks

Điều khiến W-Arly-Pendjari trở nên đặc biệt là vai trò của nó như một thành trì cuối cùng của nhiều loài thú lớn ở Tây Phi. Đây là nơi cư trú của những đàn voi châu Phi đông đảo, trâu rừng, linh dương đầu bò, linh dương sừng kiếm và nhiều loài khỉ. Đặc biệt, khu vực này còn là nơi sinh sống của một trong những quần thể sư tử Tây Phi còn lại lớn nhất thế giới. Sư tử Tây Phi hiện hiếm hơn nhiều so với các quần thể sư tử ở Đông Phi và Nam Phi, khiến giá trị bảo tồn của khu di sản càng trở nên quan trọng.

Ảnh: africanparks

Ngoài sư tử, W-Arly-Pendjari còn là nơi trú ngụ của báo hoa mai, báo gêpa và hơn 350 loài chim. Vào mùa khô, các hồ nước và dòng sông trong khu vực trở thành điểm tụ họp của vô số động vật, tạo nên những cảnh tượng hoang dã ngoạn mục không kém các công viên nổi tiếng ở Kenya hay Tanzania.

Tuy nhiên, khu di sản này cũng đối mặt với nhiều thách thức như nạn săn trộm, xung đột giữa con người và động vật hoang dã, cùng áp lực từ biến đổi khí hậu. Trong những năm gần đây, các quốc gia liên quan đã tăng cường hợp tác quốc tế nhằm bảo vệ hệ sinh thái quý giá này và thúc đẩy du lịch sinh thái bền vững.

W-Arly-Pendjari không chỉ là nơi bảo tồn động vật hoang dã mà còn là minh chứng cho tầm quan trọng của hợp tác xuyên biên giới trong công tác bảo tồn thiên nhiên. Giữa vùng đất savan mênh mông của Tây Phi, nơi đây vẫn là một trong những góc hoang dã kỳ vĩ nhất hành tinh, nơi tiếng gầm của sư tử và những đàn voi di chuyển dưới hoàng hôn vẫn còn vang vọng như từ thuở xa xưa.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Hệ sinh thái hoang dã Tây Phi #Khu bảo tồn xuyên biên giới #Bảo tồn loài động vật quý hiếm #Vai trò của UNESCO trong bảo vệ thiên nhiên #Thách thức và hợp tác bảo vệ sinh thái

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