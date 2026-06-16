Các nhà khoa học tại Singapore đã phát triển miếng dán da không dùng pin để theo dõi huyết áp liên tục.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) đã phát triển thành công miếng dán da không dùng pin để theo dõi huyết áp liên tục. Đây được xem là một bước tiến lớn trong lĩnh vực theo dõi tim mạch bằng thiết bị đeo tay.

Thiết bị mới cho phép theo dõi các chỉ số sinh tồn trong các hoạt động thường ngày mà người dùng không phải sử dụng thiết bị cồng kềnh, phải ngồi yên hoặc cần sạc pin.

TS Selman Kurt thuộc khoa kỹ thuật điện và máy tính của NUS cho hay, việc theo dõi huyết áp liên tục là cực kỳ quan trọng trong lúc ngủ sâu và thời điểm vừa thức dậy bởi đây là những lúc huyết áp hầu như không được đo.

Việc huyết áp tăng đột ngột khi thức dậy hoặc không giảm khi ngủ là những yếu tố dự báo mạnh mẽ về nguy cơ đột quỵ và các vấn đề tim mạch. Đỉnh huyết áp khi tập thể dục nếu cao hay thấp bất thường cũng liên quan đến rủi ro đột quỵ.

Miếng dán da không dùng pin để theo dõi huyết áp liên tục mang đến nhiều lợi ích cho người dùng. Ảnh: COURTESY OF SELMAN KURT.

Khi sử dụng máy đo huyết áp truyền thống, người dùng phải ngồi yên bởi thiết bị chỉ ghi lại các chỉ số sinh học tại một thời điểm nhất định khi nghỉ ngơi. Sự dao động huyết áp trong quá trình hoạt động thể chất hoặc sinh hoạt hàng ngày không được ghi nhận.

Dự án phát triển miếng dán da để theo dõi huyết áp liên tục không dùng pin bắt đầu được Đại học Quốc gia Singapore triển khai từ năm 2021, phối hợp cùng các nhà nghiên cứu từ Đại học Arizona (Mỹ) và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Để đảm bảo độ chính xác lâm sàng, nhóm nghiên cứu đã loại bỏ các thành phần cồng kềnh như pin - yếu tố dễ rung lắc khi người dùng di chuyển và làm nhiễu tín hiệu.

Nguyên mẫu bao gồm một cảm biến đặt trên tim, thu nhận các tín hiệu điện khi tim co bóp và đẩy máu đến phần còn lại của cơ thể, và một cảm biến quang học khác trên cổ tay để theo dõi các thay đổi về thể tích máu.

Thay vì dùng pin, nhóm nghiên cứu thiết kế cảm biến để lấy điện năng từ một chiếc điện thoại thông minh đeo trên bắp tay người dùng thông qua công nghệ NFC. Dòng điện được truyền qua dải vải sợi dệt bằng hợp kim đồng-niken khâu trực tiếp vào một chiếc áo dài tay thông thường.

Theo TS Kurt, khi các cảm biến hoạt động, dữ liệu thu thập được sẽ truyền ngược lại điện thoại qua sóng Bluetooth, về cơ bản tạo ra một "mạng không dây" xung quanh cơ thể người dùng, truyền tải tần số giữa các cảm biến và điện thoại.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng với sự tham gia của 5 người sử dụng miếng dán da để theo dõi huyết áp liên tục không dùng pin đã được công bố gần đây trên tạp chí khoa học uy tín Nature Electronics.

Mặc dù mục tiêu của nhóm nghiên cứu là thương mại hóa công nghệ miếng dán da để theo dõi huyết áp liên tục không dùng pin để mang lại lợi ích cho những người có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp hoặc bệnh tim mạch nhưng ưu tiên trước mắt của họ là hoàn thiện công nghệ này để thiết bị thân thiện hơn với người dùng.

Các vấn đề cần nhóm nghiên cứu cải tiến bao gồm việc hiển thị kết quả đo huyết áp theo thời gian thực trên điện thoại thông minh của người dùng thông qua một ứng dụng cũng như cải thiện chất liệu dẫn điện.