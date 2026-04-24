Xúc động lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Ngày 24/4, xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tìm kiếm, quy tập tại xã Hướng Lập.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì độc lập dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Lãnh đạo các đơn vị cùng người dân đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an táng.

Sau lễ truy điệu, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cùng thân nhân và nhân dân đã đưa 8 hài cốt liệt sĩ an táng tại các phần mộ của Nghĩa trang Liệt sĩ Khe Sanh.

Theo đó, từ ngày 11/3 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ tại các thôn Cù Bai, Chà Lỳ và Cựp (xã Hướng Lập).

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,6m cùng nhiều di vật còn khá nguyên vẹn như: cúc áo, dây lưng, cuộn dây dù, vỏ đạn K54... Đặc biệt, lực lượng quy tập phát hiện một lọ nhựa chứa thông tin liên quan đến liệt sĩ, tạo thêm cơ sở phục vụ công tác xác minh danh tính…