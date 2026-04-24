Xúc động lễ truy điệu, an táng 8 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ được quy tập tại xã Hướng Lập (Quảng Trị), cùng nhiều di vật còn khá nguyên vẹn như: cúc áo, dây lưng, cuộn dây dù, vỏ đạn K54...

Hạo Nhiên

Ngày 24/4, xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) tìm kiếm, quy tập tại xã Hướng Lập.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì độc lập dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

h.jpg
Lãnh đạo các đơn vị cùng người dân đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an táng.

Sau lễ truy điệu, lãnh đạo các đơn vị, địa phương cùng thân nhân và nhân dân đã đưa 8 hài cốt liệt sĩ an táng tại các phần mộ của Nghĩa trang Liệt sĩ Khe Sanh.

Theo đó, từ ngày 11/3 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ tại các thôn Cù Bai, Chà Lỳ và Cựp (xã Hướng Lập).

Các hài cốt được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,6m cùng nhiều di vật còn khá nguyên vẹn như: cúc áo, dây lưng, cuộn dây dù, vỏ đạn K54... Đặc biệt, lực lượng quy tập phát hiện một lọ nhựa chứa thông tin liên quan đến liệt sĩ, tạo thêm cơ sở phục vụ công tác xác minh danh tính…

Xã hội

Phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt được phát hiện trong hầm chiến đấu, ở độ sâu khoảng 0,7m, xương đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ kèm theo nhiều di vật.

Ngày 21/4, thông tin từ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đông Bắc, cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, sau thời gian tổ chức nắm thông tin, khảo sát địa bàn, trong 2 ngày 20 và 21/4, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã triển khai lực lượng tìm kiếm, cất bốc được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Đông Bắc, cao điểm 278, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.

Xã hội

Mở chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

"Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là mệnh lệnh từ trái tim, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và thần tốc.

Ngày 2/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao mục tiêu và tầm quan trọng của chiến dịch, nhất là trong bối cảnh hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).

Xã hội

Xác định danh tính 2 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy ở Quảng Trị

Sau khi xác định danh tính, 2 hài cốt liệt sĩ đã được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cùng người thân đưa về quê nhà an táng.

Ngày 5/2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh đưa 2 hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình sau khi xác minh được danh tính.

Theo đó, 2 hài cốt được xác định danh tính, thân nhân gồm liệt sĩ Nguyễn Minh Thuận (nguyên quán xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cũ) và liệt sĩ Trịnh Ngọc Tạc (nguyên quán xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cũ).

Giám đốc 9X lĩnh án tù vì tạo dựng hai hệ thống sổ sách

