Thuốc chứa hoạt chất ribitol, được phê duyệt cho bệnh loạn dưỡng cơ gốc chi – vai – chậu, mở ra cơ hội cho người mắc bệnh di truyền liên quan gene FKRP.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt Welgemda (ribitol), thuốc uống do BridgeBio phát triển, để điều trị bệnh loạn dưỡng cơ gốc chi – vai – chậu type 2I/R9 (LGMD2I/R9) còn được gọi tắt là loạn dưỡng cơ tứ chi R9.

Đây là liệu pháp đầu tiên được FDA phê duyệt cho dạng bệnh này, đồng thời là thuốc đầu tiên được chấp thuận cho bất kỳ thể loạn dưỡng cơ gốc chi – vai – chậu nào.

Lần đầu tiên những người mắc bệnh loạn dưỡng cơ gốc chi liên quan đến đột biến gene FKRP có được thuốc điều trị. Ảnh: Sravani Vishnubhatla

LGMD là nhóm bệnh di truyền hiếm gặp, gây yếu và thoái hóa các cơ quanh vai, cánh tay, hông và đùi. Bệnh thường khiến người mắc gặp khó khăn khi đi lại, đứng lên từ tư thế ngồi, leo cầu thang hoặc nâng cánh tay. Ở một số người, bệnh còn ảnh hưởng đến cơ hô hấp và chức năng tim.

Riêng LGMD2I/R9 có liên quan đến đột biến gene FKRP. Gene này mã hóa một enzyme tham gia quá trình gắn các phân tử đường vào protein alpha-dystroglycan. Protein này đóng vai trò như một chiếc neo, giúp tế bào cơ liên kết với cấu trúc mô xung quanh.

Khi gene FKRP bị đột biến, quá trình biến đổi alpha-dystroglycan bị gián đoạn. Các tế bào cơ trở nên dễ tổn thương, dần suy yếu và thoái hóa. Bệnh thường xuất hiện trong thời thơ ấu hoặc giai đoạn đầu tuổi trưởng thành và tiến triển theo thời gian.

Ribitol tác động vào cơ chế sinh học của bệnh

Welgemda chứa ribitol, một phân tử đường alcohol tham gia vào con đường sinh hóa liên quan đến quá trình tạo ribitol phosphate. Đây là thành phần cần thiết trong quá trình glycosyl hóa alpha-dystroglycan.

Bằng cách cung cấp nguyên liệu cho con đường sinh hóa này, thuốc hướng tới cải thiện quá trình biến đổi alpha-dystroglycan, qua đó hỗ trợ duy trì liên kết giữa tế bào cơ với mô xung quanh. Cách tiếp cận này nhằm tác động vào cơ chế bệnh sinh, thay vì chỉ xử lý triệu chứng yếu cơ.

BridgeBio phát hành loại thuốc chữa trị loại bệnh hiếm này dưới tên thương mại Welgemda. Ảnh: FDA

FDA phê duyệt thuốc dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III FORTIFY. Theo dữ liệu do BridgeBio công bố, sau 12 tháng, nhóm sử dụng ribitol đạt lợi thế 0,27 m/giây so với giả dược trong bài kiểm tra tốc độ đi bộ 100 m. Chỉ số dung tích sống gắng sức dự đoán (FVC) cũng cao hơn 4,89 điểm phần trăm so với nhóm giả dược.

Thử nghiệm còn ghi nhận cải thiện ở thang đo North Star Assessment for Dysferlinopathy (NSAD), công cụ đánh giá chức năng vận động ở người mắc bệnh, bao gồm cả những người còn đi lại được và người không còn khả năng đi lại độc lập.

Những kết quả này là cơ sở để FDA chấp thuận thuốc theo quy trình phê duyệt đầy đủ, thay vì chỉ cấp phép có điều kiện dựa trên một chỉ dấu sinh học thay thế.

Hy vọng mới nhưng chưa phải phương pháp chữa khỏi

Welgemda được phê duyệt cho người lớn và trẻ em có cân nặng từ 30 kg trở lên mắc LGMD2I/R9. Việc chỉ định không áp dụng cho toàn bộ các thể loạn dưỡng cơ gốc chi – vai – chậu, bởi các thể bệnh khác có thể xuất phát từ những đột biến gene và cơ chế sinh học khác nhau.

Nhóm nghiên cứu của BridgeBio trong buổi công bố chứng nhận lâm sàng của FDA. Ảnh: BridgeBio Pharma

FDA cho biết thuốc được sử dụng đường uống. Việc phê duyệt đánh dấu bước tiến đáng kể đối với nhóm bệnh vốn chưa có liệu pháp đặc hiệu được cơ quan này chấp thuận.

Tuy nhiên, đây không phải thuốc chữa khỏi bệnh. Các kết quả thử nghiệm hiện phản ánh sự cải thiện ở một số chỉ số chức năng sau 12 tháng, chưa chứng minh có thể đảo ngược hoàn toàn quá trình thoái hóa cơ hoặc phục hồi chức năng đã mất.

Việc theo dõi lâu dài sẽ cần thiết để xác định mức độ duy trì hiệu quả, tác động lên khả năng vận động và nguy cơ biến chứng hô hấp. Người bệnh cũng cần được đánh giá di truyền để xác định đúng thể bệnh trước khi xem xét sử dụng thuốc.