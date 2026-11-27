Ốc anh vũ (Nautilus), còn gọi là ốc cửu khổng, là một trong những đại diện cổ xưa đặc biệt nhất của ngành Thân mềm. Hóa thạch của những nhóm chân đầu có vỏ ngoài thuộc dòng Nautiloidea xuất hiện từ khoảng 500 triệu năm trước, khi sự sống đại dương đang trải qua giai đoạn đa dạng hóa mạnh mẽ. Trong khi nhiều nhóm sinh vật biển cổ đại lần lượt biến mất, hậu duệ của dòng tiến hóa này vẫn tồn tại đến ngày nay.

Điểm nổi bật nhất của ốc anh vũ là chiếc vỏ xoắn ốc được chia thành hơn 30 khoang. Cơ thể mềm của nó chỉ nằm trong khoang ngoài cùng, còn những khoang bên trong chứa khí và chất lỏng, được kết nối bằng một ống mô đặc biệt gọi là siphuncle. Nhờ điều chỉnh lượng chất lỏng trong các khoang, con vật có thể kiểm soát sức nổi và di chuyển lên xuống trong nước mà không cần tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

Ốc anh vũ (Nautilus pompilius) với chiếc vỏ xoắn ốc phân khoang đặc trưng. Ảnh: nathab.com

Bí mật sinh tồn của chúng có thể nằm ở sự kết hợp giữa môi trường sống và lối sống tương đối tiết kiệm năng lượng. Ốc anh vũ thường hoạt động ở vùng biển sâu, nơi ánh sáng yếu và điều kiện môi trường khác biệt đáng kể so với tầng nước mặt. Môi trường này có thể giúp chúng tránh được một phần những biến động khắc nghiệt từng xảy ra trên bề mặt đại dương. Khả năng chịu đựng tình trạng thiếu oxy trong một khoảng thời gian cũng là một đặc điểm sinh lý đáng chú ý.

Đặc biệt, dòng Nautiloidea đã vượt qua nhiều biến cố tuyệt chủng lớn, trong đó có những cuộc khủng hoảng cuối kỷ Permi, cuối kỷ Trias và cuối kỷ Phấn Trắng – khi khủng long không phải chim biến mất cách đây khoảng 66 triệu năm. Trong khi nhóm Ammonite với những chiếc vỏ xoắn ốc nổi tiếng hoàn toàn tuyệt chủng sau biến cố cuối kỷ Phấn Trắng, dòng ốc anh vũ vẫn tồn tại.

Tuy nhiên, gọi ốc anh vũ là “hóa thạch sống” không có nghĩa chúng hoàn toàn ngừng tiến hóa suốt hàng trăm triệu năm. Các loài hiện đại vẫn có lịch sử tiến hóa riêng, còn hình dáng chiếc vỏ chỉ giữ lại một số đặc điểm cổ xưa. Đáng chú ý, ngày nay chúng lại đang đối mặt với nguy cơ suy giảm do bị khai thác để lấy vỏ trang trí và làm đồ lưu niệm.

Ốc anh vũ vì thế không chỉ là một sinh vật kỳ thú của đại dương, mà còn là nhân chứng sống giúp các nhà khoa học tìm hiểu cách sự sống thích nghi và tồn tại qua những biến động lớn nhất trong lịch sử hành tinh.