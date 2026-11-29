Cây cảnh mang vẻ đẹp rực rỡ và kiêu hãnh, khiến ai đi qua cũng dừng lại ngắm nhìn. Khi mùa hoa đến, cả tán cây như bừng cháy trong sắc đỏ tươi.

Nếu bạn muốn tìm một cây cảnh mới lạ, có hoa nở rực rỡ, lại mang lại may mắn, phước lành cho gia đình thì cây đậu may mắn (Erythrina lysistemon) chính là lựa chọn xuất sắc nhất.

Erythrina lysistemon (thường gọi là cây san hô Nam Phi, cây vông Nam Phi hoặc cây đậu may mắn, cây lửa, tên tiếng Anh là Common coral tree, Lucky bean tree là một loài cây thân gỗ rụng lá thuộc họ Đậu (Fabaceae), chi Erythrina, có nguồn gốc từ miền nam châu Phi.

Loài cây này cùng chi với cây vông nem (Erythrina variegata) quen thuộc tại Việt Nam và rất được ưa chuộng để trồng làm cây cảnh quan ở công viên, đường phố nhờ hoa màu đỏ rực rỡ.

Cây cảnh đậu may mắn này mang vẻ đẹp rực rỡ

Vẻ đẹp của cây cảnh đậu may mắn

San hô là một cây rụng lá nhỏ đến trung bình, xinh đẹp, có tán xòe rộng và hoa màu đỏ rực rỡ. Đây là một cây đẹp vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, và những bông hoa rực rỡ của nó đã khiến nó trở thành một trong những cây Nam Phi nổi tiếng nhất và được trồng rộng rãi nhất.

Cây cảnh đậu may mắn này mang vẻ đẹp rực rỡ và kiêu hãnh, khiến ai đi qua cũng dừng lại ngắm nhìn. Khi mùa hoa đến, cả tán cây như bừng cháy trong sắc đỏ tươi, từng chùm hoa vươn lên giữa nền trời xanh, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.

Thân cây không quá cao nhưng vững chãi, vỏ màu xám nâu, sần sùi, dẻo dai trước nắng gió.

Hoa là điểm nhấn đẹp nhất của cây.

Từ thân chính, các cành vươn ra nhiều hướng, tạo thành tán tròn, xòe rộng, vừa che mát, vừa làm nền cho hoa khoe sắc. Khi còn non, cành mềm mại, khi trưởng thành, cành cứng cáp mà vẫn giữ nét duyên dáng.

Lá cây xanh mướt, hình trái tim, mọc so le, mềm mại như những bàn tay nhỏ xòe ra đón nắng. Vào mùa xuân, lá non xanh non tươi tắn, làm nổi bật sắc đỏ của hoa. Khi hoa nở rộ, lá thưa dần, nhường chỗ cho chùm hoa đỏ rực chiếm trọn ánh nhìn.

Hoa là điểm nhấn đẹp nhất của cây. Từng bông hoa dài, cong nhẹ như mỏ chim, xếp san sát thành chùm lớn ở đầu cành. Màu đỏ của hoa không phải đỏ thẫm u buồn mà là đỏ tươi, đỏ rực như ngọn lửa, như san hô dưới nắng.

Cây cảnh giúp không gian thêm sinh khí

Dưới ánh mặt trời, cánh hoa óng lên, lung linh, thu hút ong bướm và chim chóc tìm về. Khi gió nhẹ thổi qua, chùm hoa khẽ rung rinh, như đốm lửa đang nhảy múa giữa không trung.

Sau mùa hoa, cây cảnh kết trái thành những quả đậu cong, bên trong chứa những hạt đỏ bóng, tròn trịa, được gọi là hạt may mắn, mang niềm tin về sự bình an. Nhiều người dùng hạt may mắn bỏ lọ hoặc xâu thành vòng tay giữ bên mình để cầu may mắn, bình an.

Ý nghĩa phong thuỷ của cây cảnh đậu may mắn

Loài hoa này mang vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa thiêng liêng, khiến người nhìn thấy lòng như được thắp sáng.

Màu hoa rực rỡ

Khi mùa hoa tới, tán cây gần như trút hết lá để nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ son bung nở, giống như ngọn lửa nhỏ đang cháy giữa nền trời xanh trong, vừa kiêu hãnh vừa ấm áp.

Chính sắc đỏ ấy khiến cây trở thành biểu tượng của may mắn, khởi đầu mới và những điều tốt lành đang chờ phía trước, như lời chúc mà thiên nhiên gửi đến gia chủ.

Trong văn hóa Nam Phi, hạt cây được gọi là hạt đậu may mắn, thường được giữ bên mình như vật hộ thân, mang niềm tin về bình an và tài lộc.

Người Zulu xưa coi đây là cây hoàng gia, trồng nơi an nghỉ của các tù trưởng để bày tỏ lòng tôn kính và niềm tin rằng tổ tiên vẫn dõi theo con cháu.

Cây cảnh thích vị trí nhiều nắng

Theo phong thủy Á Đông, hoa đỏ thuộc hành Hỏa nên cây mang năng lượng của danh tiếng, hỷ khí và nhiệt huyết, rất hợp trồng nơi sân vườn thoáng đãng, trước nhà đón nắng, giúp không gian thêm sinh khí và vượng dương.

Dáng cây vươn cao, cành khỏe, thân có gai còn gợi nhắc đến sự bảo vệ và bản lĩnh vững vàng trước sóng gió.

Tuy nhiên, vì cây có thể lớn cao và hạt có độc nếu ăn phải nên cần trồng ở nơi rộng rãi, tránh lối đi và tầm tay trẻ nhỏ. Nếu đặt đúng chỗ, cây không chỉ là điểm nhấn cảnh quan mà còn là biểu tượng của may mắn, tôn kính và sức sống bền.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh đậu may mắn

Để cây cảnh đậu may mắn nở hoa đẹp, cần chọn vị trí nhiều nắng, bởi cây ra hoa ưa sáng và chỉ khi đủ nắng cây mới phân hóa mầm hoa mạnh, nụ mới to, màu mới rực và hoa mới bền.

Cây cảnh thích đất tơi xốp

Đất trồng nên tơi xốp, giàu mùn, thoát nước tốt, có thể trộn đất thịt nhẹ với xơ dừa, trấu hun, phân chuồng hoai mục và ít cát sạch để rễ vừa thoáng vừa giữ ẩm.

Khi trồng, nên đặt cây ngay ngắn, lấp đất ngang cổ rễ, nén nhẹ quanh gốc rồi tưới đẫm lần đầu để đất ôm chặt rễ. Nên tưới khi mặt đất se khô, tưới chậm và đều quanh gốc, tránh để cây úng nước hay khô hạn kéo dài.

Mùa nắng gắt nên tưới sáng sớm hoặc chiều mát, mùa mưa cần kê cao chậu và kiểm tra lỗ thoát nước.

Phân bón nên dùng cân đối, ưu tiên phân hữu cơ kết hợp phân lân và kali cao trước mùa hoa để kích nụ, hạn chế đạm quá nhiều vì đạm dư sẽ làm cây tốt lá nhưng ít hoa.

Hạt đậu may mắn

Sau mỗi đợt hoa, nên cắt tỉa nhẹ cành khô, cành yếu và hoa tàn để cây thông thoáng, dồn dinh dưỡng nuôi mầm mới.

Cần quan sát lá và thân cây để phát hiện sớm sâu bệnh, nếu thấy rệp hay nấm bệnh thì xử lý sớm bằng cách cắt bỏ phần bệnh và dùng thuốc sinh học. Với cây thân gỗ, sau khi hoa tàn nên cắt tỉa tạo tán tròn, thoáng, giúp cây đón nắng đều và ra hoa đồng loạt vụ sau.

Quan trọng nhất là sự kiên nhẫn, bởi cây cảnh không nở đẹp trong một sớm một chiều mà cần được chăm bằng tình yêu mỗi ngày.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc