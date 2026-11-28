Vật liệu xây dựng giống bê tông hơn 5.000 năm tuổi tại di chỉ Ngưỡng Thiều hé lộ kỹ thuật xây dựng của người tiền sử.

Phát hiện bất ngờ tại di chỉ 5.000 năm tuổi

Một phát hiện khảo cổ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu khi các nhà khoa học tìm thấy vật liệu xây dựng có đặc điểm tương tự bê tông hiện đại, với niên đại hơn 5.000 năm tuổi. Vật liệu được phát hiện tại di chỉ làng Ngưỡng Thiều, thuộc huyện Thằng Trì, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đây là địa điểm khảo cổ nổi tiếng, gắn liền với nền văn hóa Ngưỡng Thiều phát triển trong Thời Kỳ Đồ Đá Mới.

Điều khiến giới nghiên cứu chú ý là vật liệu có màu xám đen, bên ngoài phủ bụi, có kết cấu cứng chắc, khác biệt rõ rệt so với đất nung trộn rơm thường được sử dụng trong các công trình cổ đại. Những mảnh vật liệu được tìm thấy trong hố chứa phế tích thuộc giai đoạn cuối văn hóa Ngưỡng Thiều. Các nhà khảo cổ nhận định chúng có thể là phần còn lại của tường hoặc nền nhà của cư dân cổ đại.



Phát hiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu, bởi đây được xem là một trong những vật liệu xây dựng dạng bê tông có niên đại sớm nhất từng được tìm thấy trong khảo cổ học Trung Quốc.

Vật liệu xây dựng giống bê tông hơn 5.000 năm tuổi tại di chỉ Ngưỡng Thiều. Ảnh: Tân Hoa Xã (Xinhua News Agency) phối hợp cùng Viện Khảo cổ và Cổ vật tỉnh Hà Nam, Trung Quốc (Henan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology.

Bê tông xuất hiện trước thời hiện đại?

Điều khiến các nhà khảo cổ đặc biệt chú ý là màu sắc và kết cấu của vật liệu hoàn toàn khác với những loại đất nung thường thấy tại di chỉ. Thông thường, cư dân văn hóa Ngưỡng Thiều sử dụng đất trộn rơm để xây dựng nhà cửa. Sau khi trải qua quá trình nung, vật liệu này thường có màu đỏ đặc trưng.

Trong khi đó, mẫu vật mới được phát hiện lại có màu xám đen, kết cấu cứng chắc và khả năng kết dính đáng chú ý. Những đặc điểm này khiến các chuyên gia đặt giả thuyết rằng, người xưa đã sử dụng một phương pháp chế tạo vật liệu xây dựng khác biệt, vượt xa những hiểu biết trước đây về kỹ thuật kiến trúc thời kỳ đồ đá mới.

Phát hiện làm dấy lên câu hỏi liệu cư dân Trung Quốc thời tiền sử đã biết chế tạo vật liệu tương tự bê tông từ hàng nghìn năm trước hay chưa. Bê tông xi măng hiện đại thường được sản xuất bằng cách phối trộn xi măng, cát, đá và nước theo tỷ lệ nhất định, tạo thành vật liệu có khả năng đông cứng và chịu lực cao. Trong khi đó, vật liệu tại di chỉ Ngưỡng Thiều có nguồn gốc và phương pháp chế tạo chưa hoàn toàn giống bê tông hiện đại. Các nhà nghiên cứu ghi nhận vật liệu cổ có thành phần mang khả năng tự kết dính, đồng thời sở hữu độ bền nén đáng chú ý.

Tuy nhiên, việc phát hiện vật liệu có đặc tính tương tự bê tông không đồng nghĩa với việc người tiền sử đã phát minh ra xi măng hoặc nắm giữ công nghệ xây dựng hiện đại.

Hé lộ kỹ thuật xây dựng của người tiền sử

Ngoài vật liệu giống bê tông, các cuộc khai quật còn phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc quan trọng. Trong đó có nền nhà, tường đất trộn thân cây phủ màu đỏ nâu và những công trình được xây dựng với quy mô tương đối lớn.

Dù chưa thể đồng nhất vật liệu Ngưỡng Thiều với bê tông hiện đại, phát hiện vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử kiến trúc. Sau hơn 5.000 năm, những dấu tích còn lại tiếp tục cung cấp bằng chứng về khả năng sáng tạo, thích nghi và trình độ xây dựng của con người thời tiền sử.

Phát hiện tại Ngưỡng Thiều còn gợi mở hướng nghiên cứu về sự phát triển của vật liệu xây dựng trước khi các công nghệ sản xuất vôi và xi măng trở nên phổ biến. Thông qua phân tích thành phần hóa học, cấu trúc khoáng vật và dấu tích chế tác, giới khoa học có thể từng bước tái hiện cách con người thời tiền sử khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ đời sống.

Dù còn nhiều vấn đề chưa được giải đáp, nhưng vật liệu hơn 5.000 năm tuổi vẫn là bằng chứng đáng chú ý về quá trình tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ thuật xây dựng của các cộng đồng cổ đại.