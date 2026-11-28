Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/11/2026, Song Tử tài chính ở mức khá, nhưng cần hạn chế những khoản chi nhỏ phát sinh liên tục.
Điện thoại nóng bất thường, pin hao nhanh hay quảng cáo tự bật có thể không đơn thuần là lỗi thiết bị, mà còn là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ bị cài mã độc.
Mưa lớn kéo dài khiến nước các sông dâng nhanh, chảy xiết, nhiều khu vực bị ngập lụt, sạt lở. Các lực lượng tỉnh Quảng Ngãi gấp rút sơ tán người dân.
Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với mái tóc ngắn trẻ trung, cá tính, đồng thời đón cột mốc tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Mẫu SUV Hyundai Tucson 2027 tại Mỹ sẽ có thêm phiên bản XRT Pro độc quyền, phiên bản này đi kèm hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng và nhiều trang bị off-road
Từ bộ sạc nhanh, tai nghe Bluetooth đến loa di động, loạt phụ kiện Hoco giá bình dân đang gây sốt nhờ tiện dụng, bền bỉ và nhiều tính năng.
Mẫu kei van Nissan Roox Rock Creek 2027 được bổ sung gói ngoại hình phong cách off-road, khoang cabin sử dụng vật liệu chống nước, kèm cấu hình dẫn động 4 bánh.
Mẫu SUV điện Hyundai Ioniq Mercury vừa xuất hiện dưới dạng xe ý tưởng để thăm dò ý kiến khách hàng tại Trung Quốc, trước khi được đưa vào sản xuất từ năm sau.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Sửu nên kiểm tra kỹ giấy tờ, lịch hẹn và các thỏa thuận trước khi xác nhận.
Tạo dáng bên cây thông Noel khổng lồ, rich kid Tiên Nguyễn gây chú ý với nhan sắc sắc sảo, vóc dáng quyến rũ cùng gu thời trang sang trọng ở tuổi 30.
Khánh Hòa sở hữu nền ẩm thực phong phú với nhiều món bánh dân dã, mỗi món ăn đều có sức hút riêng, khiến thực khách khó lòng bỏ qua.
Ba ngày sau vụ nổ tại nhà tập thể E4, người dân khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội) khẩn trương di dời tài sản, tìm nơi ở mới để bảo đảm an toàn.
Hãng độ Nhật Bản AutoExe ra mắt gói độ KK-07 dành cho Mazda CX-90, tập trung vào thiết kế ngoại thất, hệ thống treo và khả năng vận hành duy trì sự êm ái hơn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 28/11/2026, Sư Tử có thể được chú ý nhờ một cơ hội xuất hiện bất ngờ, mở ra bước ngoặt đáng kể trong công việc, mối quan hệ.
Honda cho biết Integra Type S 2027 bán tại Nhật Bản có thông số kỹ thuật hoàn toàn giống phiên bản dành cho thị trường Mỹ, bao gồm cả cấu hình vô lăng bên trái.
Chung khung hình với nữ diễn viên Thái Lan Orm Kornnaphat tại một sự kiện mới đây, Tóc Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Đa phần các gói độ widebody siêu xe thường mang vẻ ngoài hầm hố quá mức, nhưng gói nâng cấp mới Novitec dành cho Ferrari 12Cilindri lại nhã nhặn, tinh tế hơn.
Một hãng độ Nhật Bản vừa nâng cấp Toyota Land Cruiser FJ, giúp mẫu SUV cỡ nhỏ vuông vức này trở nên hầm hố hơn với mức giá tương đương Toyota RAV4 tiêu chuẩn.
Từ ốc bươu, ốc móng tay đến ốc hương, mỗi loại đều sở hữu giá trị dinh dưỡng riêng, góp phần làm phong phú thực đơn và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Mão có thể nhận tin vui từ một mối quan hệ cũ, mở ra cơ hội công việc và tài chính.
Tuấn Ngọc và Khánh Như xác nhận hẹn hò. Cặp đôi gây chú ý với ngoại hình nổi bật, học vấn tốt và thành tích thi sắc đẹp.
Mẫu SUV địa hình Nissan Terrano 2027 mới sử dụng khung gầm rời sẽ được sản xuất tại Trung Quốc với các tùy chọn động cơ xăng, diesel và hybrid sạc điện (PHEV).