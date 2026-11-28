Ngôi mộ danh tướng Viên Sùng Hoán từng bị đào phá, nhưng câu chuyện gia tộc họ Xa gìn giữ phần mộ ông ấy suốt nhiều thế hệ vẫn khiến hậu thế xúc động.

Viên Sùng Hoán (1584–1630) là một trong những vị tướng nổi bật cuối thời nhà Minh, từng chỉ huy quân đội chống lại thế lực Hậu Kim ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Ông lập nhiều chiến công quan trọng, nhưng cuối cùng lại bị hoàng đế Sùng Trinh kết tội mưu phản và xử tử bằng hình phạt lăng trì. Sau khi ông chết, một câu chuyện đặc biệt được lưu truyền: một người họ Xa đã bất chấp nguy hiểm lấy đầu ông về chôn cất, rồi gia tộc này âm thầm gìn giữ ngôi mộ qua 17 thế hệ.

Vị tướng lập nhiều chiến công nhưng kết thúc trong oan khuất

Viên Sùng Hoán quê ở Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc. Sau khi đỗ trạng quan năm 1619, ông bước vào con đường quan trường và dần được giao trọng trách quân sự tại vùng biên giới phía Bắc. Trong bối cảnh nhà Minh liên tục đối đầu với quân Hậu Kim do Nỗ Nhĩ Cáp Xích lãnh đạo, Viên Sùng Hoán nổi lên nhờ khả năng tổ chức phòng thủ và sử dụng binh lính.

Năm 1626, quân Hậu Kim tiến công Ninh Viễn nhưng bị lực lượng do ông chỉ huy đẩy lui. Chiến thắng này có ý nghĩa lớn bởi trước đó quân của Nỗ Nhĩ Cáp Xích liên tục giành ưu thế trên chiến trường. Sau đó, Viên Sùng Hoán tiếp tục củng cố hệ thống phòng thủ Ninh Cẩm, góp phần ngăn chặn các đợt tiến công của đối phương.

Năm 1629, khi Hoàng Thái Cực dẫn quân vượt qua tuyến phòng thủ phía Bắc, tiến sát Bắc Kinh, Viên Sùng Hoán nhanh chóng đưa quân về cứu viện. Quân đội của ông tham gia chiến đấu tại khu vực Quảng Cừ Môn, góp phần bảo vệ kinh thành.

Tuy nhiên, những chiến công ấy không giúp ông tránh khỏi nghi kỵ trong triều đình. Việc tự ý xử tử tướng Mao Văn Long trước đó, những bất đồng về chiến lược quân sự và các tin đồn liên quan đến quan hệ với quân Hậu Kim khiến Viên Sùng Hoán dần mất lòng tin của hoàng đế Sùng Trinh. Ông bị bắt vào cuối năm 1629, sau đó bị kết án và xử tử vào tháng 8/1630.

Theo tài liệu cổ Minh sử, Viên Sùng Hoán bị kết tội với nhiều cáo buộc liên quan đến việc làm thất bại kế hoạch quân sự, tiếp tay cho đối phương và che giấu sự thật. Ông bị hành hình bằng phương thức lăng trì tại Tây Thị, Bắc Kinh; đầu bị đưa đi thị chúng ở các vùng biên giới.

Cổng vào Nhà tưởng niệm và mộ danh tướng Viên Sùng Hoán tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Ban Tuyên giáo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật TP Bắc Kinh.

Người họ Xa liều mình gìn giữ phần mộ danh tướng

Sau khi Viên Sùng Hoán bị xử tử, thi thể ông không được mai táng công khai theo nghi thức dành cho một vị tướng có địa vị cao. Trong bối cảnh triều đình xem ông là kẻ phản nghịch, việc bày tỏ sự thương tiếc hoặc đứng ra an táng có thể khiến người khác gặp nguy hiểm.

Theo câu chuyện được gia tộc họ Xa lưu truyền, một người được gọi là nghĩa sĩ họ Xa đã bí mật lấy đầu Viên Sùng Hoán khỏi nơi hành hình, đưa về chôn cất tại khu vực Quảng Cừ Môn, Bắc Kinh. Người này sau đó lập lời thề để con cháu đời sau tiếp tục chăm sóc phần mộ.

Từ đó, gia đình họ Xa âm thầm trông nom ngôi mộ, không phô trương thân phận hay công khai câu chuyện trong suốt nhiều thế hệ. Họ được cho là đã duy trì lời hứa qua 17 đời, trong khoảng hơn 370 năm.

Câu chuyện này không chỉ xuất hiện trong truyền tụng gia tộc mà còn được báo chí Trung Quốc ghi lại qua lời kể của hậu duệ. Năm 2003, Nhân Dân nhật báo đăng bài viết về bà Xa Ấu Chi, người thuộc thế hệ thứ 17 của gia đình. Bà cho biết gia tộc đã gìn giữ nơi an táng Viên Sùng Hoán suốt nhiều thế kỷ, coi đó là trách nhiệm truyền từ tổ tiên.

Ngôi mộ bị đào phá năm 1966

Một biến cố lớn xảy ra vào năm 1966, khi ngôi mộ Viên Sùng Hoán bị đào phá trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Theo lời kể của bà Xa Ấu Chi trong cuộc phỏng vấn, thời điểm đó bà đang ở cữ. Khi trở về nhà, bà được mẹ chồng báo tin phần mộ vị tướng đã bị đào xới.

Bà kể rằng mình từng lén đến xem ngôi mộ vào ban đêm và vô cùng đau lòng trước cảnh tượng nơi an nghỉ của người được gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ bị xâm phạm. Sau sự việc, bà quyết tâm khôi phục phần mộ và dành nhiều năm liên hệ với các cơ quan văn hóa, di tích, chính quyền cùng những người có trách nhiệm để tìm cách bảo vệ di tích.

Chi tiết này thường được một số trang phổ thông diễn đạt thành việc “khai quật khảo cổ năm 1966”. Tuy nhiên, lời kể của hậu duệ họ Xa cho thấy đây là sự kiện đào phá trong thời kỳ biến động xã hội, không phải một cuộc khai quật khảo cổ được tổ chức và công bố theo quy trình chuyên môn.

Việc ngôi mộ bị xâm phạm cũng làm dấy lên câu hỏi về phần di cốt được gia đình họ Xa gìn giữ. Một số câu chuyện cho rằng, khi ngôi mộ bị đào lên, người ta không tìm thấy hộp sọ của Viên Sùng Hoán. Dẫu vậy, hiện chưa có báo cáo khảo cổ được công bố rộng rãi đủ để xác nhận chi tiết này.